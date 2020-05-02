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Одесса. Приглашение на казнь. Владимир Грубник о 2 мая, СБУ, тюрьме, охранителях, уроках для России

20:39. 2 мая 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с антифашистом, политзаключенным и врачом Владимиром Грубником.


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#КонстантинСемин #поживому

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AyNSnKY7BNM

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