Новости Украины и Новороссии 02 мая 2020
- 08:35 Девушка разрушила фонтан, пытаясь сделать на нем селфи.
- 06:30 Украина на грани бунта: по стране идёт волна массовых протестов (ВИДЕО).
- 00:00 Чтобы Украине выйти из кризиса, нужны мозги, но мозги включать некому, — нардеп.
- Вчера 22:37 Контрабандист Голобородько.
Девушка разрушила фонтан, пытаясь сделать на нем селфи
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Украина на грани бунта: по стране идёт волна массовых протестов (ВИДЕО)
На Украине вспыхнули массовые протесты. В Мелитополе, Херсоне, Запорожье, Полтаве и Черновцах фермеры требуют снять ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Люди возмущены тем, что власти нарушают их главное право — право на труд.
При этом в стране не был объявлен ни режим чрезвычайной ситуации, ни чрезвычайное положение. Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал ситуацию.
«По всему миру всё больше и больше людей задают себе вопрос: а так ли красиво новое платье короля? В том смысле, что они сомневаются насколько обоснованы карантинные мероприятия, которые по официальной версии вводятся для того, чтобы противостоять коронавирусу», — сказал он.
Так, во многих странах мира люди выходят на улицы и требуют объяснить им, что происходит, почему карантин введён, и когда это прекратится?
Волна акций протеста докатилась до Украины. И в данном случае «пионерами» в организации акции протеста выступили предприниматели Мелитополя. И по словам Александра Семченко, у них на то есть веские причины.
«Предприниматели — это люди которые обеспечивают себя сами, и никто им пережить карантин в Украине не поможет.
Разве что заклинания от Владимира Зеленского. Но вы знаете, что их на хлеб не намажешь и в карман не положишь», — отметил политолог.
Украинцев пугают тем, что «если они выйдут на улицу и объединятся, то они заболеют коронавирусом и обязательно умрут». Но как заметил Семченко, «эта угроза оказалась бессильна», когда люди столкнулись с другой угрозой. Они просто остались без средств к существованию.
«И может быть бы и дальше сидели дома, если бы они не видели реальную картину», — сказал Семченко.
Так, никто не запретил торговлю супермаркетам, никто их не закрывал. При том, что именно там наиболее благоприятная среда для распространения инфекции. В отличие от рынка, где открытое пространство, и люди могут соблюдать нужную дистанцию.
«Проблемы людей, которые остались один на один с карантином и невозможностью заработать себе на жизнь, понятны.
Радует, что люди наконец-то начинают поднимать голову. Немножко огорчает, что мотивом для этого послужило не осмысление ситуации, а то, что люди просто столкнулись с тем, что им кушать нечего.
Ну хоть так», — поделился Семченко.
Как сообщала «Русская Весна», главным врагом в борьбе с коронавирусом в мире оказалась Украина. Так, при попытке Москвы убедить мировое сообщество в необходимости объединиться в единый фронт против COVID-19 в вопросе снятия санкций с развивающихся стран, Киев снова забросал российских представителей в ООН обвинениями во всех бедах и заблокировал соответствующую резолюцию.
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Чтобы Украине выйти из кризиса, нужны мозги, но мозги включать некому, — нардеп
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Виктор Медведчук дал интервью одному из украинских телеканалов, в котором объяснил, в чём главная беда сегодняшней Украины и какие последствия непродуманной экономической политики её ждут.
Чтобы выйти из экономического кризиса, надо включить мозги. Но проблема заключается в том, что мозги включать некому.
Сегодня господин президент Владимир Зеленский является человеком, который не имеет опыта ни государственного управления, ни политического опыта, к сожалению.
Он набрал команду людей, в том числе и центральные органы исполнительной власти, и правительство, которые тоже профессионально не подготовлены для того, чтобы управлять экономикой, и для того, чтобы развивать сегодня экономические процессы.
Мы предлагали, когда принимался бюджет-2020, еще было далеко до коронавируса, до пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, до того, что произошло в мире за последнее время. Мы говорили о том, что надо реально увеличивать внутренний валовой продукт через такие процессы, которые могли бы дать толчок развитию нашей экономики и привлечению инвестиций.
Не на бумаге, не в декларациях, как это делал предыдущий премьер Гончарук и как это делает сегодняшний премьер Шмыгаль, а реально, чтобы эти инвестиции пришли в страну. А для этого надо менять законодательство, надо проводить судебную реформу до конца и делать защиту этих инвестиций.
А для этого надо снимать экономическую блокаду Донбасса, что даст, по расчетам экспертов, от 2 до 2,6% роста ВВП.
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Для этого надо восстанавливать выгодные экономические отношения. Не политически приемлемые отношения, например, с ЕС, отношения с которым за последние 5 лет уничтожили экономику Украины, а строить отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом и представительствами различных стран, восстанавливать отношения с РФ, со странами СНГ — там, где сегодня наши экономические отношения могут дать результат.
Там, где является потребляемым наш экспорт, там, где есть нужда в нашей продукции, где мы можем реально зарабатывать деньги.
Именно то, что было предложено в законе о бюджете-2020 изначально, а потом и те страшные, уничтожающие экономику Украины изменения, которые были внесены две недели тому назад, означают то, что экономика уничтожается полностью.
Более того, повторю, 65,9% доходной части бюджета — это заимствования. Это означает, что страна, которая записала, что доходная часть бюджета должна составлять 975 млрд грн, 642 млрд собирается одолжить, а остальное заработать. Причем заработать там, где сегодня заработков не видно, потому что страна стоит.
Потеря рабочих мест, предприятий, закрытие их на карантин в марте, апреле и, по всей видимости, целый май, оценивается на уровне 600–700 тыс. Я сейчас не говорю о малом бизнесе, о ФЛП. Это все еще не посчитано, да и не может быть посчитано экспертами.
А сколько мы вообще сможем заработать денег… И, кстати, то, что мы заработаем, мы должны отдать, а именно 490 млрд из 1 трлн 200 млрд (я имею в виду расходную часть бюджета-2020).
После внесения изменений мы должны отдать на обслуживание внутренних и внешних долгов и на возврат долгов. Вот ситуация и картина, которая сложилась сегодня.
И при этом при всем мы слышим радужные отчеты, слышим заявления о создании якобы 500 тыс. рабочих мест, непонятно откуда, где, как, когда. И мы не видим реальных планов восстановления экономики, а такие планы есть.
Наша партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагала эти планы. Надо радикально менять экономический курс. Надо наполнять его реальным содержанием, надо выводить из тени хотя бы 10–12%, а у нас 35% экономики находится в тени, для того, чтобы мы могли восстановить ВВП, восстановить экономические процессы и как-то, хотя бы на определенный уровень процентов, выйти к концу года в процессе восстановления экономики. Именно восстановления. Других путей нет, и чем больше и дольше мы затягиваем этот процесс реальных мер, тем хуже будут результаты.
А результаты будут не просто плачевные — это будет крах и развал экономики страны.
То, что сегодня делается командой президента, правительством — это все ведет к уничтожению страны, а значит, к уничтожению суверенитета и независимости Украины.
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Виктор Медведчук
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Контрабандист Голобородько
Смешно, но тем не менее. Коммерческая гуманитарка, закупленная в Китае, частично оказалась контрабандой с поддельными сертификатами, а часть "гуманитарной помощи" уже появилась в продаже.
Самая прелесть, что в этой чудесной схеме поучаствовал и Зеленский.
Зеленский решил пропиариться на масках, защитных костюмах и антисептиках, закупленных коммерческими фирмами
На Украине назревает грандиозный скандал – Владимир Зеленский торжественно встретил в аэропорту “Гостомель” крупнейший самолёт АН-225 “Мрия” (тот самый, который построен Советским Союзом в единственном экземпляре) с медицинским грузом из Китая. Самолёт, кстати, всю свою жизнь сдаётся в аренду Украиной другим странам, и впервые за свою историю доставил груз для Украины. Вот только груз оказался не гуманитарным.
Пиар – штука полезная. В век информационных технологий просто выполнять свою работу и не освещать ее с помощью СМИ – всё равно, что не выполнять её вовсе. Информационное молчание сродни бездействию. Вот только любая нормальная публичная личность (кто угодно – политик, чиновник, бизнесмен, меценат) предпочтут выполнить свою работу, а затем уже это освещать в СМИ, потому что приобрести можно любой товар, но невозможно купить себе новую репутацию взамен уничтоженной, как невозможно и всему обществу организовать приступ внезапной амнезии. Но украинских политиков своя репутация никогда не заботила. Главное – это пиар. Зеленский совершил большую ошибку – во время эпидемии вируса он позволил себе пропиариться на чужом товаре, выдав коммерческий рейс за очередную победу его команды. Впрочем, очень скоро вся правда вырвалась на свободу, и вся страна узнала, что три «гуманитарных» рейса из Китая просто доставляли заказы для украинских гипермаркетов. По информации телеграм-канал Джокер, на Украину с 6 по 8 апреля было доставлено тремя рейсами множество товаров для коммерческих организаций:
“Сильпо-фуд – 1 701 000 медицинских масок;
Эпицентр – 420 000 медицинских масок;
ROSHEN – 400 коробок защитных костюмов, 100 очков;
ПП «ДІЛОВАР», Одесса, торговля текстилем, уставной капитал 1000 гривен – 400 000 медицинских масок;
«Долфі-Україна», дистрибьютор медицинских изделий – 2 000 000 медицинских масок двумя рейсами по 1 000 000 каждый;
ТОО "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" Вадима Новинского, добыча природного газа – 10 боксов-изоляторов;
"Українські Генетичні Технології", производитель тест-систем – реагенты для тестов, 6 коробок;
Компания Abifarm, производство защитных масок – оборудование для производства масок, 12 наименований, и 97 коробок тканей (двумя рейсами);
ТОО «АХК-ГРУП», оптовая торговля химическими продуктами, уставной капитал 1000 гривен – 1200 очков;
ТОО «Фірма Техніка монтажу», Львов, оптовая торговля древесиной, стройматериалами и сантехникой, позиционирует себя как лидер рынка строительных креплений – 7 аппаратов ИВЛ, с пометкой: департамент Львовской администрации.
Благотворительная организация в списке только одна – это БФ «Корпорация монстров», для которой завезли 180 000 медицинских масок, 21 000 масок для лица, 6000 костюмов, 20 000 очков, 5000 бахил, 200 образцов.”
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Украинцам не стоит рассчитывать на помощь государства в борьбе с коронавирусом. Рассчитывать придётся только на самих себя. В Офисе Президента, кстати, уже прокомментировали ситуацию. Со слов Кирилла Тимошенко, они “…просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет". Уникально и гениально. Непревзойдённое мастерство пиара без денежных вложений…
Даниил Безсонов
У беглых украинских "патриотов", также изрядно пригорело с этой клоунады.
И еще.
Все это Unrated версия сериала "Слуга народа" для лиц 18+.
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