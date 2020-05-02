Новости Украины и Новороссии 02 мая 2020

На Украине вспыхнули массовые протесты. В Мелитополе, Херсоне, Запорожье, Полтаве и Черновцах фермеры требуют снять ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Люди возмущены тем, что власти нарушают их главное право — право на труд.

При этом в стране не был объявлен ни режим чрезвычайной ситуации, ни чрезвычайное положение. Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал ситуацию.

«По всему миру всё больше и больше людей задают себе вопрос: а так ли красиво новое платье короля? В том смысле, что они сомневаются насколько обоснованы карантинные мероприятия, которые по официальной версии вводятся для того, чтобы противостоять коронавирусу», — сказал он.

Так, во многих странах мира люди выходят на улицы и требуют объяснить им, что происходит, почему карантин введён, и когда это прекратится?

Волна акций протеста докатилась до Украины. И в данном случае «пионерами» в организации акции протеста выступили предприниматели Мелитополя. И по словам Александра Семченко, у них на то есть веские причины.

«Предприниматели — это люди которые обеспечивают себя сами, и никто им пережить карантин в Украине не поможет.

Разве что заклинания от Владимира Зеленского. Но вы знаете, что их на хлеб не намажешь и в карман не положишь», — отметил политолог.

Украинцев пугают тем, что «если они выйдут на улицу и объединятся, то они заболеют коронавирусом и обязательно умрут». Но как заметил Семченко, «эта угроза оказалась бессильна», когда люди столкнулись с другой угрозой. Они просто остались без средств к существованию.

«И может быть бы и дальше сидели дома, если бы они не видели реальную картину», — сказал Семченко.

Так, никто не запретил торговлю супермаркетам, никто их не закрывал. При том, что именно там наиболее благоприятная среда для распространения инфекции. В отличие от рынка, где открытое пространство, и люди могут соблюдать нужную дистанцию.

«Проблемы людей, которые остались один на один с карантином и невозможностью заработать себе на жизнь, понятны.

Радует, что люди наконец-то начинают поднимать голову. Немножко огорчает, что мотивом для этого послужило не осмысление ситуации, а то, что люди просто столкнулись с тем, что им кушать нечего.

Ну хоть так», — поделился Семченко.

Как сообщала «Русская Весна», главным врагом в борьбе с коронавирусом в мире оказалась Украина. Так, при попытке Москвы убедить мировое сообщество в необходимости объединиться в единый фронт против COVID-19 в вопросе снятия санкций с развивающихся стран, Киев снова забросал российских представителей в ООН обвинениями во всех бедах и заблокировал соответствующую резолюцию.

Читайте также: «Нас ждёт совсем другая жизнь после пандемии, посмотрите на тот же Ухань» (ВИДЕО)