КиноПрививка от короновируса. Алексей Горшков. Часть 2

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DTL8EF2-nJQ
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Сегодня, в век общества изобилия, большинство людей страдают не от избытка, а от недостатка требований. Общество потребления — это общество с пониженными требованиями, которое лишает людей напряжения.
— Виктор Франкл
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