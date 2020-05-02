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Ким Чен Ын умер и принял участие в открытии завода

03:46. 2 мая 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

И еще свежие фото Ким Чен Ына, для тех, кто волновался и переживал.


Для особых въедливых, тут не поленились фото с датой сделать,  так как новый завод по производству удобрений открывали 1 мая.











Остается только в очередной раз посмеяться с альтернативно-одаренных, которые начитавшись южно-корейской прессы и перепевок из нее, несколько дней бегали с криками про то, что Ким Чен Ын умер.
Пора бы уже понимать, что к тому, что на самом деле происходит в Северной Корее, эти вбросы и их "анонимные источники" не имеют никакого отношения. Хотя кто-то же читает про расстрелы из минометов и зениток.




Алло, это CNN? У меня есть достоверная информация, что Ким Чен Ын умер…


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5834913.html

Метки: ким чен ын, кндр, северная корея, фотографии, юмор

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