Ким Чен Ын умер и принял участие в открытии завода

И еще свежие фото Ким Чен Ына, для тех, кто волновался и переживал.Для особых въедливых, тут не поленились фото с датой сделать, так как новый завод по производству удобрений открывали 1 мая.Остается только в очередной раз посмеяться с альтернативно-одаренных, которые начитавшись южно-корейской прессы и перепевок из нее, несколько дней бегали с криками про то, что Ким Чен Ын умер.Пора бы уже понимать, что к тому, что на самом деле происходит в Северной Корее, эти вбросы и их "анонимные источники" не имеют никакого отношения. Хотя кто-то же читает про расстрелы из минометов и зениток.Алло, это CNN? У меня есть достоверная информация, что Ким Чен Ын умер…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5834913.html