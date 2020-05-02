Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

“Гитлер и его скромные друзья”

13:35. 2 мая 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Мин.обороны у себя на канале начало публикацию нового документального фильма "Великая Отечественная", посвященного 75-й годовщине к Великой Отечественной Войне.
Вышло уже 2 серии – "Гитлер и его скромные друзья" (о дружбе Германии с западными "демократиями" и "миролюбивой" Польшей перед началом 2-й мировой войны) и "Каннибальский план обустройства Востока" (как не трудно догадаться из названия, посвящена серия "Генеральному Плану Ост").





Кроме того, к 75-й годовщине взятия Берлина, мин.обороны рассекретила очередную порцию документов.



















Все документы можно смотреть тут http://berlin75.mil.ru/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5835619.html

Метки: 1945, Берлин, битва за берлин, великая отечественная война, Видео, генеральный план ост, Гитлер, документальное кино, документы, история, мо рф, польша, поляки

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-329 за 7 декабря 2013
.... Западная Украина очень скромный в смысле своих экономических... политические перспективы. А вы друзья, как ни садитесь –... Альберта Шпеера (личного архитектора Гитлера, а потом - министра ... судя по первой реакции Гитлера, его ближайший сподвижник явно что-...
Россия - колония Рокфеллеров?
... людей планеты с довольно скромным состоянием в 3,3 ...в судьбе нашей страны. Его ближайшими друзьями называют Збигнева Бжезинского и...-Стритом, не существовало бы Гитлера и Второй Мировой войны”. ... что война неизбежна. Так Гитлер начал Вторую мировую объявив, ...
Как Европа воевала „против” Гитлера. Чехословакия (2)
...рейха считали опасным соперником.Его подчиненными были Мюллер, Шелленберг... гитлеровского наместника. Напротив, его считали виновным в смерти...друзьями, а со всем другими, отнюдь не христианскими ценностями.Не Гитлер...и всю жизнь жила скромно.После войнывсе три ...
Союзники – друзья Гитлера. За фюрера воевало больше французов, чем против
...Анри Петеном, после встречи с Гитлером провозгласившим курс на сотрудничество («... «врагов, семитов и коммунистов»: его возглавили два профессиональных уголовника, Анри...сдаться.Таким образом, по самым скромным подсчётам, на стороне нацистской Германии...
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
...Керенский сказал, что его политические друзья собрались у него 10...со всеми почестями Адольфом Гитлером». Невольно «задаёшься вопросом,...конкурентом. Наши «заклятые» друзья, Англия, которой руководил король... ли не самыми ещё скромными». Ричард Спенс, профессор ...
Виктор Суворов: Сказ о Великой Победе и ставленнике мирового еврейства
...клеветников отыщется и для меня скромное местечко, и Государство Российское ...Дружба и сотрудничество с Гитлером, соучастие в его преступлениях, поставки стратегического сырья... Европы от коричневой чумы. Быть друзьями Гитлера – срам и запредельная мерзость. ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1746 1606
    KT 2 мая 2020 в 14:02

    Мин.обороны у себя на канале начало публикацию нового документального фильма ” Отечественная война 1812″. Поздно пить Боржоми-раньше надо фильмы снимать.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)