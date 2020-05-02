“Гитлер и его скромные друзья”
13:35. 2 мая 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Мин.обороны у себя на канале начало публикацию нового документального фильма "Великая Отечественная", посвященного 75-й годовщине к Великой Отечественной Войне.
Вышло уже 2 серии – "Гитлер и его скромные друзья" (о дружбе Германии с западными "демократиями" и "миролюбивой" Польшей перед началом 2-й мировой войны) и "Каннибальский план обустройства Востока" (как не трудно догадаться из названия, посвящена серия "Генеральному Плану Ост").
Кроме того, к 75-й годовщине взятия Берлина, мин.обороны рассекретила очередную порцию документов.
Все документы можно смотреть тут http://berlin75.mil.ru/
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5835619.html
Мин.обороны у себя на канале начало публикацию нового документального фильма ” Отечественная война 1812″. Поздно пить Боржоми-раньше надо фильмы снимать.