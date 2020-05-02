Фильм «Шугалей» – впечатления

1 мая 2020 года состоялась премьера художественного фильма «Шугалей». Эта картина уникальна сразу по нескольким причинам. Во-первых, рассказывается история нашего соотечественника социолога Максима Шугалея, который по сей день БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЙ уже год сидит в ливийской тюрьме! Иными словами – история о реальной жизни, о живом человеке, о его судьбе. Которая – не решена до конца.

Ведь фильм об истории, которая не закончена, в нашей стране ещё не снимался. Всегда все было «пост-фактум». И наконец, впервые сделана попытка помочь реальному гражданину России, повлиять на общественное мнение, сформировать его путем съемки художественной картины. Про Виктора Бута, томящегося в американской тюрьме по фальшивому приговору, если кто кино и снимал, то Голливуд и черной краски для прототипа Бута ни разу не пожалел.

Прежде, чем поделиться впечатлениями от просмотра картины, ещё раз вспомним саму историю Максима Шугалея, чья фамилия и стала названием фильма. Социолог из Питера М. Шугалей год назад, весной 2019 года, отправился в Ливию для проведения исследований. Пригласило его так называемое Правительство национального согласия. Когда же итоги его работы получились властям неугодными, его упекли за решетку. Ни в чем официально не обвинив! Место заключения Шугалея — неофициальная ливийская тюрьма «Митига». Пытки и издевательства над Максимом Шугалеем показаны в фильме, что называется, «во всей красе». Прошел год — переговоры об освобождении Максима Шугалея зашли в тупик. Так обстоят дела на сегодняшний день.

Теперь несколько слов о самой картине. Ее создатели максимально подробно постарались рассказать и показать зрителю, что случилось с гражданином России в стране, где порядка нет до сих пор и «правительство» на самом деле состоит из террористов и боевиков.

Боевик и впрямь получился отменный. Сюжет захватывающий, динамичное действие. Но вот только она мысль не давала покоя на протяжении просмотра: ведь все это не выдумка, не фантазия. Не абстрактный сюжет. Это произошло, так и ли примерно так, и происходит и сегодня.

И от этого становится не по себе.

Петербургский актер Кирилл Полухин прекрасно сыграл главного героя, вызвал симпатии зрителя. Но наши симпатии и так на стороне гражданина России, которого захватили, пытают, мучают и удерживают. А вот для зарубежной аудитории формирование положительного образа Максима Шугалея – важный вклад в его освобождение.

Очевидно (и в фильме это показано), что речь идет не о банальном похищении с целью получения денег. Ливийские псевдовласти хотят получить признание в обмен на свободу Шугалея. Это значит, что его поведение в тюрьме его нахождение в Ливии обусловлено желанием ливийских террористов, а вернее их кураторов, иметь в руках рычаг давления на Москву.

Так вот и освобождение Шугалея – дело государственное. Гражданин России, захваченный другой страной – это ущерб престижу России. Если он не освобожден.

Из этого руководству нашей страны и надо исходить.

Свободу Максиму Шугалею!

Источник: https://nstarikov.ru/film-shugalej-vpechatlenija-115157