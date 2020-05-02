Деревня Раджа – загадка Новгородской области
Продолжаем изучать загадочные топонимы нашей страны, которые хранят в себе немало тайн. Очередное название на санскрите – это деревня Раджа в Батецком районе Новгородской области.
Это слово знакомо абсолютно всем, мы слышали его буквально с детства. Ражда – это правитель в Индии, а Радж – очень популярное индийское имя (вспомните персонажа популярного сериала "Теория большого взрыва").
Происходит это слово от санскритского корня -rāj, который имеет значение «быть во главе чего-либо», а также «блестеть, сверкать» (от этого же корня слово rajana – серебро).
Удивительно, что деревня с таким названием находится в самом сердце России. И это не современное название. Деревня Раджа – очень древняя, сохранились упоминания о ней в летописях 1500 года.
Мне доводилось бывать в Батецком районе, и это места, овеянные легендами, где постоянно находят удивительные вещи из древности – они буквально лежат на поверхности. Особенно много их по берегам Луги.
Здесь же находится Шум-Гора. Это древний курган, не раскопанный до сих пор. По легендам, в нем находится золотой гроб с телом самого Рюрика. Я была на этом кургане – сейчас это культовое место, где собираются любители старины и язычники.
И многие из них ищут здесь артефакты древности – и находят.
Здесь был найден вот такой камень с загадочной надписью.
Любопытно, что по мнению исследователей, здесь тысячелетие назад находился древний город — один из важнейших ремесленных и торговых центров Новгородщины. Площадь его была не менее 10 га. Как говорят археологи, это поселение погибло при грандиозном пожаре.
Возможно, этот древний город и деревня с названием на санскрите как-то связаны между собой…
***
Источник.
.