Деревня Раджа – загадка Новгородской области

Продолжаем изучать загадочные топонимы нашей страны, которые хранят в себе немало тайн. Очередное название на санскрите – это деревня Раджа в Батецком районе Новгородской области.

Это слово знакомо абсолютно всем, мы слышали его буквально с детства. Ражда – это правитель в Индии, а Радж – очень популярное индийское имя (вспомните персонажа популярного сериала "Теория большого взрыва").

Происходит это слово от санскритского корня -rāj, который имеет значение «быть во главе чего-либо», а также «блестеть, сверкать» (от этого же корня слово rajana – серебро).

Удивительно, что деревня с таким названием находится в самом сердце России. И это не современное название. Деревня Раджа – очень древняя, сохранились упоминания о ней в летописях 1500 года.