Главная » Невероятное в мире

Деревня Раджа – загадка Новгородской области

21:53. 2 мая 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Продолжаем изучать загадочные топонимы нашей страны, которые хранят в себе немало тайн. Очередное название на санскрите – это деревня Раджа в Батецком районе Новгородской области.

Деревня Раджа - загадка Новгородской области

Это слово знакомо абсолютно всем, мы слышали его буквально с детства. Ражда – это правитель в Индии, а Радж – очень популярное индийское имя (вспомните персонажа популярного сериала "Теория большого взрыва").

Происходит это слово от санскритского корня -rāj, который имеет значение «быть во главе чего-либо», а также «блестеть, сверкать» (от этого же корня слово rajana – серебро).

Удивительно, что деревня с таким названием находится в самом сердце России. И это не современное название. Деревня Раджа – очень древняя, сохранились упоминания о ней в летописях 1500 года.


Мне доводилось бывать в Батецком районе, и это места, овеянные легендами, где постоянно находят удивительные вещи из древности – они буквально лежат на поверхности. Особенно много их по берегам Луги.

Здесь же находится Шум-Гора. Это древний курган, не раскопанный до сих пор. По легендам, в нем находится золотой гроб с телом самого Рюрика. Я была на этом кургане – сейчас это культовое место, где собираются любители старины и язычники.

И многие из них ищут здесь артефакты древности – и находят.

Деревня Раджа - загадка Новгородской области

Здесь был найден вот такой камень с загадочной надписью.

Деревня Раджа - загадка Новгородской области

Любопытно, что по мнению исследователей, здесь тысячелетие назад находился древний город — один из важнейших ремесленных и торговых центров Новгородщины. Площадь его была не менее 10 га. Как говорят археологи, это поселение погибло при грандиозном пожаре.

Возможно, этот древний город и деревня с названием на санскрите как-то связаны между собой…


Наталья Трубиновская


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5001836.html

Метки: археология, загадки, русский, санскрит

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Притча о драконе, «Пэтриоте» и С-400
... месяц сияющий Шерхан привез в деревню американский противодраконный комплекс «Пэтриот». Его... комплекс пришлось срочно разворачивать всей деревней. Пока разворачивали, дракон нагло пронесся... в деревне сыграли сразу десять свадеб. Зита вышла замуж за Раджу, а...
Любителям фантастики Рассказ Хакеры Часть-4
...весёлых праздников и шумных свадеб. Деревни и маленькие города украшаются цветами...похожий на статного молодого человека. Радж внимательно рассматривал вдаликрасивую девушку, идущую...груди и отвесила почтительный поклон Раджу. Радж в ответ с достоинством молча...
Изгнанные из Рая или возвращение памяти: Тайна последнего наследника (часть1)
... некоего екатерининского вельможи, индийского раджи Исвара». 4 - «Шведы...вводя в объяснение названия деревни Извара графа Воронцова, который... Извара каким-то индийским раджой. Согласитесь, что учитывая...на берегу Оредежа, близ деревни Новосиверская». Все вроде ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2016
...дальнейшем была захвачена соседняя христианская деревня Карамлес. Население этого региона покинуло...на севере провинции Алеппо, включая деревню Хассаджек. «Режим Эрдогана несет ... его старшего брата Хафеза) Анисе Радже Баракат. Жена Башара — Асма ...
Женщина -рентген Юлия Воробьева
... пенсию в глухой украинской деревне. Французские журналисты, экзаменовавшие ...скромную пенсию в глухой украинской деревне. Умри, воскресни! 3... Именно в этот день Раджив Ганди стал жертвой теракта.... уехала из Донецка в глухую деревню, а свой «рентген» включает...
"Харе Кришна" на карте России.
... Пермской области и две древние деревни: В Некрасовском районе Ярославской области.... В "Шримад Бхагаватам" указано название деревни, в которой Он родится — "Шамбала... областях России и Украины можновстретить деревни с такими старинными названиями. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)