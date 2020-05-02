2% жителей Москвы заражены коронавирусом, — Собянин
Утром 2 мая мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к жителям столицы сообщил об актуальной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в городе и призвал всех набраться терпения и строго выполнять предписанные меры самоизоляции для того, чтобы справиться с эпидемией коронавируса.
«Перед нами была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для своевременного выявления больных коронавирусом и оказания им врачебной помощи.
За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов.
По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией.
Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей.
За последние недели поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.
Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем.
С 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза — до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки.
Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.
Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс- тестов на антитела.
Другими словами, нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.
Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии.
Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает. И я еще раз обращаюсь к вам, дорогие москвичи, с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно. Спасибо вам за понимание и терпение», — заявил Собянин.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1588400296
мужик самоизолировался сидит с попугаем бухает ,звонок в дверь,он подходит,открывает дверь,никого…присмотрелся,а на пороге стоит маленькая смерть,в саване с косой,все чин чином…мужик хватается за сердце и сползает по стене…смерть:”да успокойся ты,я не за тобой,а за попугаем”.
Есть 100% доказательства, что в эти 2% входят люди заражённые ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО коронавирусом, а не все люди с симптомами подпадающими и под коронавирус, которых немало?
Есть ли вообще 100% ЛЕГОКО ПРОВЕРЯЕМАЯ гарантия того, что мировая статистика заболевших, выздоровевших, умерших включает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО случаи с коронавирусом – что в неё не включено всё, что схоже с этим заболеванием и легко может быть выдано за него в сложившемся хаосе и неразберихе?
Не валят ли всё в одну кучу, делая её визуально больше, т.к. причин для этого, мягко говоря, много?
2% от 12 500 000(по вики) жителей это 240 тысяч человек. Заболеваемость в Москве десятки тысяч, но не сотни. На момент 1 мая за все время пандемии в России было выявлено 114 431 случай заражения коронавирусом, в Москве почти 54 тысячи. Наверное 2% это порог когда можно объявлять чс или что-нибудь подобное. Но раз Собянин сказал,значит правда
В Москве 30% населения гомики вместе с Собяниным и Мишустиным и что?
А сколько % гомиков в Китае 7 Или вы еще там не были ?
Объясните мне , что обозначает понятие заражение короновирусом?
Как проявляются симптомы заражения. Это высокая температура, кашель, боли в спине, слабость и т.д.?
Это выявление вирусов в исследуемых образцах? Что же означает этот термин?
Фразы -«Перед нами была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для своевременного выявления больных коронавирусом!!! и оказания им врачебной помощи.
Другими словами, нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость!!! инфекции.
Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс- тестов на антитела.!!!”
О чём это?
В Москве выполняется 40 тысяч тестов на коронавирус ежедневно. Какова точность этих тестов
А вот данные о том, что прививка гриппа повышает шанс заражения коронавирусом на 36%
https://www.fort-russ.com/2020/04/kennedy-pentagon-study-shows-flu-shot-raises-risk-of-coronavirus-by-36-and-theres-more/?__cf_chl_jschl_tk__=cbcc23ae1c0fec3ea0417283e4a255ab048b701c-1588185362-0-AUHzQF5e8GX_o2AMxo7YH6rEsyqf-
Вот ещё новость: “Индия нашла что достоверность китайских тестов только 5%! И отказалась от закупок!
http://www.scoopyweb.com/2020/04/india-finds-some-chinese-coronavirus.html
А какова достоверность наших тестов?
Известный политолог Шевченко тяжело переболел Короновирусом, а у него тесты не обнаружили короновирус.
Он рассказал что у его знакомой нашли короновирус, а она не болела.
А может есть несколько модификаций короновируса, и те которые распространяли искусственно вызывают заболевания, а другие, природные короновирусы, которых оказывается десятки модификаций проще и безвредней боевого, искусственного, и проявляют себя например как герпес, которым заражено 90% населения планеты.
Шевченко почему-то утаил откуда он привёз короновирус, но очень активно ругал власти за идиотизм, правда отдавая должное врачам за самоотверженность.
Когда правда утаивается, начинаются злоупотребления на местах.
А когда мэр говорит о: “….По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.” – это вообще ни о чём.
Вероятностные вычисления по группам населения тестами , которые имеют недостоверные данные и не вычислен процент достоверности тестов.
Если она как в Китае, или как в Больнице, где лежал Шевченко, то верить этому нельзя.
Пугая людей, готовятся вытянуть деньги из нашего кармана. Например проба на антитела, выработанные якобы на короновирус стоят от 950 рублей до 1500 рублей в разных лабораториях . Цены подскочили на тесты как на лимоны и корень имбиря, которые превысили все мыслимые значения.
Зато за время индивидуальной отсидки десятки, если не сотни тысяч людей потеряли работы и средства к существованию. Молодёжь потеряв работу, уже скорее всего не сможет трудоустроиться. У моего знакомого , по его словам все друзья потеряли работу а у некоторых дети и ипотека, под драконовские проценты от 11%, 12% , до максимально низкой 9,5% – дикая обдираловка молодых в основном семей.
Кто об этом позаботится? Может наше государство со своей социальной ответственностью перед населением?