2% жителей Москвы заражены коронавирусом, — Собянин

Утром 2 мая мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к жителям столицы сообщил об актуальной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в городе и призвал всех набраться терпения и строго выполнять предписанные меры самоизоляции для того, чтобы справиться с эпидемией коронавируса.

«Перед нами была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для своевременного выявления больных коронавирусом и оказания им врачебной помощи.

За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов.

По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.

И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией.

Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей.

За последние недели поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

С 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза — до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки.

Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.

Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс- тестов на антитела.

Другими словами, нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.

Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии.

Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает. И я еще раз обращаюсь к вам, дорогие москвичи, с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно. Спасибо вам за понимание и терпение», — заявил Собянин.

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