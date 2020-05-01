Выгуливают собак, пекут хлеб: как россияне помогают друг другу во время пандемии.

«Афиша Daily» собрала подборку инициатив от людей, которые помогают другим во время пандемии: выгуливают собак, отменяют аренду, проводят онлайн-уроки для детей и читают сказки на ночь. К некоторым из них вы можете обратиться за бесплатной психологической и юридической помощью, а у некоторых сможете научиться печь хлеб и шить многоразовые маски.

Шьют маски.

В Новозыбкове — городе в Брянской области — работает некоммерческая организация «Центр детства и семьи «Мечта». Она помогает многодетным и семьям в трудной жизненной ситуации. В Центре работают мастерские, где мам учат шить. Когда возникла потребность в масках, их сначала отшили для подопечных и работников «Мечты». Оксана Инашевская, директор организации, рассказывает, что после этого к ним обратились врачи, пенсионеры, которые не смогли найти маски. «Не было такого, что мы собрались и решили — да, надо шить. Просто начали и все. И никакой сенсации в этом нет», — говорит Оксана. Из‑за мер предосторожности, теперь в мастерских собираются максимум по двое, у некоторых мам — подопечных центра оборудование есть дома. Кто‑то приносит 60 штук [масок], кто‑то 30 — всего сшили около четырех тысяч. К «Мечте» начали обращаться магазины и просить средства защиты — центр бесплатно передал им маски, а они обеспечили семьи, подопечных организации, продуктами. Оксана говорит, что это большая поддержка для семей, которые живут в окрестных селах и потеряли работу.

В краснодарском инклюзивном проекте «НеПросто мастерские» благотворительной организации «Добрый Юг» занимаются дети и подростки с аутизмом. В том числе воспитанников учили шить, но из‑за карантина занятия пришлось прервать. Чтобы детям было легче переносить изоляцию, руководители «Доброго Юга» предложили им продолжать занятия дома — делать многоразовые медицинские маски для волонтеров, которые помогают пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

Не только некоммерческие организации, но и обычные люди помогают обеспечивать масками тех, кто в них нуждается. Многодетная мама Маргарита Чагина из села Кабардинка в Краснодарском крае и ее свекровь Антонина Васильевна вместе сшили уже больше тысячи масок для врачей городской больницы. Когда Маргарита узнала, что средств защиты в аптеках не хватает, предложила свою помощь. Жительница Ставрополя Юлия Зефир делает яркие хлопковые и сатиновые маски для детей. Ежедневно девушка бесплатно раздает 40–50 масок.

Олеся Иноземцева живет в Вязьме, дома женщина обустроила себе маленькое ателье — небольшую комнату с парой швейных машинок. В марте Олеся заметила, что из аптек пропали маски, и, зная, какие цены будут на средства защиты, как только они снова появятся, захотела рассказать людям, как сшить многоразовую маску. Женщина сама сделала 250 штук, их приходили забирать — сначала знакомые, позже по сарафанному радио и незнакомые. О ней узнали фельдшеры скорой помощи: «Врачам просто дали марлю и сказали крутить самим. Они купили мне ткань, резинку, и я сшила им маски». «У меня нет таких финансов, чтобы обшить весь город, — рассказывает Олеся, — поэтому я выложила видеоурок в инстаграме, чтобы каждый мог сделать маску своим бабушке, соседу, другу». Женщине писали, фотографировали маски, спрашивали, правильно ли все делают.

Оказывают психологическую помощь.

Сервис по подбору психолога Alter проводит открытые дни для тех, у кого нет средств оплатить помощь специалиста. Бесплатные онлайн-консультации длятся 45 минут, и «помогут не допустить паники и более осознанно и эффективно действовать в сложившейся ситуации». Кроме того, психологи Alter записали пять лекций на темы, волнующие многих людей в период самоизоляции.

Нижегородская общественная организация «Детский проект» помогает семьям, в которых есть дети. Еще до карантина для мам организовывали индивидуальные и групповые психологические консультации. Сейчас женщины общаются с психологами по скайпу. Юлия Бальчукова, исполнительный директор организации говорит, что записать новых людей на индивидуальные консультации пока не получится — у психологов просто не хватает времени, но на групповые запись открыта. «Темы связаны со страхами и сложностями, которые сейчас возникают у женщин — психологическое и физическое насилие, работа, общение с детьми, то, как сами мамы переносят изоляцию», — отмечает Юлия.

Клинический психолог из Калуги Ирина Тимошенко во время карантина решила помогать людям бесплатно. Первые несколько дней звонков не было, но теперь Ирине звонят несколько раз в день. «Почему‑то еще многие стесняются, но я призываю не боятся говорить с психологами, ведь у многих обостряются те проблемы, которые были и до изоляции. Повышается тревожность, возникают конфликты в семье, ухудшаются отношения с родителями, появляется страх смерти и неопределенности. Люди начинают переоценивать свою жизнь, размышлять, а правильно ли живут и с тем ли человеком», — говорит Ирина. Психолог рассказывает, что люди иногда звонят и не знают, как о себе рассказать, но потом раскрываются. Консультация идет около часа, многие связываются с Ириной раз-два в неделю. «Я считаю, что каждый человек сейчас должен делать все возможное — медики работают круглосуточно, рискуя своей жизнью, я не медик, но могу предложить такую помощь», — делится психолог. Связаться с Ириной можно по телефону +7 910 607 52 13.

Источник: https://daily.afisha.ru/relationship/15482-vygulivayut-sobak-pekut-hleb-kak-rossiyane-pomogayut-drug-drugu-vo-vremya-pandemii/