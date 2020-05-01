Враг или жертва к-вируса: Кто во всём виноват и ответит за пандемию? (ВИДЕО)

Алексей Маслов, профессор, и.о. директора института Дальнего Востока, в эфире канала «Россия 1» высказал мнение относительно нападок со стороны США и других стран на Китай из-за эпидемии коронавируса.

Ранее американские власти обвинили Китай в сокрытии информации о подлинной ситуации с эпидемией коронавируса. Австралия вслед за США призвала провести расследование распространения COVID-19. В Израиле подали иск в окружной суд Тель-Авива против Китая в размере 100 млрд шекелей, за распространение инфекции и причинённый этим ущерб.

Китай к этому уже привык и готовится отвечать, сказал Маслов.

«И министр иностранных дел Китая Ван И, и спикер министерства Хуа Чуньин, говорят, что “Китай — это не враг, Китай — это жертва, Китай пострадал точно так же, как и все остальные”, — добавил он.

— Есть один парадокс, который мы не замечаем. Я напомню, был такой вирус H1N1. Во-первых, он начался в США, но никто его не звал американским вирусом так, как сегодня называют коронавирус — китайским вирусом. Во-вторых, этот американский вирус по итогам 2009 года унёс из жизни почти 19 тыс. человек по всему миру, что не мало. Окончательный доклад был опубликован в 2012 году. И всего, как оказалось, погибло 286 тыс. человек и никто США не обвинял в том, что Вашингтон скрывает это. А всего по миру заболело 6 млн человек. И никто не стал предъявлять США какие-то счеты или претензии. Поэтому Китай удивлён: а почему сейчас он?»

Маслов обратил внимание на то, что США совершенно очевидно организуют новый тип коалиции против Китая, основанной на том, что Китай «завалил всю мировую экономику и мировую торговлю за счёт своих поступков». Так, министр иностранных дел Австралии жёстко требует, чтобы Китай «положил на стол все карты», допустив проверки. Министр иностранных дел Великобритании говорит, что теперь они тоже будут требовать расследования. В общем, «наконец-то все нашли виновного».

«Понятно почему. Потому что Китай восстанавливается. Есть нормальные индексы, которые показывают и абсолютное, и относительное нормальное восстановление.

Например, есть в Китае очень любимый китайцами индекс деловой активности. В январе он сперва начал опускаться примерно до 51%, с грохотом упал в феврале — около 24%, это очень низкая стагнация. А в марте начал восстанавливаться до 45% и в апреле, скорее всего, перешагнёт 55–59 процентов. Это называется ростом. Поэтому, конечно же, что-то надо с этим ростом Китая делать», — заметил эксперт.

Китаю, по его мнению, сейчас не нужно ввязываться в драку. Если он и дальше «будет гнуть свою линию, восстанавливать свою экономику, и главное — грамотно расставлять акценты, то он нормально выйдет из этой ситуации».

Ещё момент, на который указал Маслов, — это китайская инициатива «Пояс и путь». Он подчеркнул, что она была привязана к поставками по всему миру. И многие считают, что она «накроется, потому что поставок-то не будет».

«Я посмотрел статистику по китайским капиталовложениям ”Пояс и путь” ещё до начала коронавируса. Эти вложения уменьшались, количество проектов уменьшалось ещё до того, как всё началось. Здесь, на мой взгляд, Россия избрала очень грамотную тактику по отношению к Китаю. Россия не присоединилась к китайской концепции “Пояс и путь”, хотя она поддерживала это, тогда и Путин ездил на форум в Пекин. Но при этом Россия не стала участвовать в китайских проектах, спокойно развивая свои. И это тоже грамотный выход», — добавил Алексей Маслов.

Как сообщала «Русская Весна», официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что заболеваемость коронавирусом нового типа в мире идёт на спад.

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