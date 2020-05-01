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Вооруженные протесты в Мичиганской Народной Республике

12:36. 1 мая 2020 42 просмотра Один комментарий Опубликовал:


В Мичигане, где уровень безработицы достигает 22% https://colonelcassad.livejournal.com/5832796.html, продолжаются протесты вооруженных сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий и потребовали отмены мер по самоизоляции и отставки губернатора Уитмер, которая ограничивает их права и свободы.

































































































Мичиганская Народная Республика будет свободна от гнета Вашингтона и тираничного режима Уитмер!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5833145.html

Метки: безработица, мичиган, оружие, протесты, США, Трамп, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 30380 26406
    Вячеслав 1 мая 2020 в 14:39

    Всякий большой путь начинается с маленького шага… Критической цифрой для безработицы считается 11%, а тут – целых 22%… А ещё у их населения – просто горы оружия… Дотолерастились…

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