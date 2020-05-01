Вооруженные протесты в Мичиганской Народной Республике
12:36. 1 мая 2020 42 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Мичигане, где уровень безработицы достигает 22% https://colonelcassad.livejournal.com/5832796.html, продолжаются протесты вооруженных сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий и потребовали отмены мер по самоизоляции и отставки губернатора Уитмер, которая ограничивает их права и свободы.
Мичиганская Народная Республика будет свободна от гнета Вашингтона и тираничного режима Уитмер!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5833145.html
Всякий большой путь начинается с маленького шага… Критической цифрой для безработицы считается 11%, а тут – целых 22%… А ещё у их населения – просто горы оружия… Дотолерастились…