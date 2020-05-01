В ООН задумали использовать коронавирус для решения проблем климата

Возвращаться к "грязным" производствам не стоит, считает генсек организации

Пандемия коронавируса, которая сильная ударила по мировой экономике, сыграла на руку природе. Воздух над городами стал чище, вода в реках прозрачнее, животные почувствовали себя вольготнее. Тут же подтянулись и эко-активисты. На фоне оздоровления окружающей среды они заговорили о том, что и возвращаться к грязным производствам не стоит. Но время ли экономике вставать на зеленые рельсы, когда она на ладан дышит.

Пока производства остановились, и полмира сидит в изоляции, природа отвоёвывает обратно свои пространства, освоенные человеком. Вместо людей по улицам опустевших городов теперь разгуливают животные: в Австралии в мегаполисах резвятся кенгуру, в Италии олени вышли на променад по узким улочкам, а после решили освежиться в море. В Кейптауне можно в реальности увидеть сцены из мультфильма "Мадагаскар". Обычно не рискующие появляться в общественных местах краснокнижные пингвины совершают неспешный моцион по улицам южноафриканской столицы.

В опустевшем от посетителей Измайловском парке Москвы утки с полной уверенностью уже считают своими не только пруд и его берега. Другие дикие обитатели местной экосистемы тоже стали намного смелее выходить из лесных укрытий.

Река Римак протекает в окрестностях столицы Перу Лимы. Мутные воды впадали в Тихий океан до пандемии. Сейчас эта вода манит своей прозрачностью. Чище стали даже берега. Вместо мусора на склонах появилась растительность.

На основании данных со спутников наглядно виден позитивный эффект от коронавируса: воздух над крупнейшими городами планеты стал заметно чище. Один только Китай за время карантина не воспроизвел 200 миллионов тонн углекислого газа - это больше половины всего годового объема выбросов в Великобритании.

За подобные картинки "до" и "после'" тут же ухватились экоактивисты всех мастей и сторонники зеленой экономики, призывая считать эпидемию шансом на перезагрузку нашего отношения к планете с сугубо потребительского на якобы разумное.

Забывая, правда, о том, что за этим возрождением природы стоят тысячи людских жизней и судеб, измененных пандемией, разрушенные экономики городов и, возможно, целых стран. Но модную тему экологию тут же подхватили на самом верху. И именно в разгар распространения коронавируса по миру в Германии состоялась международная конференция по проблемам изменения климата. Генсек ООН предложил использовать процесс восстановления планеты от последствий пандемии для решения проблем климата и направить бюджетную помощь на изменения экономики с серой на зеленую.

"Поскольку мы тратим триллионы долларов на восстановление после COVID-19, в случаях, когда деньги налогоплательщиков используются для спасения предприятий, они должны использоваться для создания экологичных рабочих мест. Это не должно быть субсидирование устаревших, загрязняющих, углеродоемких отраслей", - заявил он.

Генсек ООН напомнил, что к 2050 году 121 страна пообещала добиться нулевого выброса углекислого газа. И экономические проблемы из-за пандемии не должны стать этому помехой.

"Предстоит сложная дискуссия о выделении средств, когда мы посмотрим на экономический ущерб, который пандемия нанесла нашим семьям. Но это делает еще более важным тот факт, что мы не экономим на защите климата, а всегда инвестируем в не наносящие ущерба окружающей среде технологии", – сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

В своей речи перед собравшимися гостями конференции Ангела Меркель отметила и активную работу России по защите климата и выразила готовность сотрудничать с нашей страной в этом направлении. Говоря о вкладе Германии, подчеркнула: ФРГ намерена и дальше расширять использование возобновляемых источников энергии, в 2030 году их доля составит 65%. При этом экономисты, и не только российские, нередко называют возобновляемые источники энергии, которые являются центральным звеном зеленой экономики, зеленым пузырем. По аналогии с финансовым. На модной теме, позволяющей завоевать голоса экоактивистов, которые становятся политическим оружием, обанкротилась уже не одна крупная компания, несмотря на бюджетное финансирование. Зеленая энергия - слишком дорогая, чтобы быть единственным источником. Требует определенных климатических условий и погодных. Да и ее экологическая чистота - далеко не кристальная.

"Что касается солнечной - вот она безвредная, вроде, чистая. А микроэлектроника? Да в микроэлектронике используется фосген и другие, хлор, разогретый до 1000 градусов. Это настолько ядовитые виды производств! Там одна искра - и будет взрыв. Вот что такое микроэлектроника", - прокомментировал Олег Сухарев, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН.

Предложение переориентировать экономику на зеленую под видом ее восстановления после пандемии звучит особенно странно на фоне того, что мире сейчас переизбыток дешевых углеводородов. И в период перезапуска, который продлится еще немало времени, производствам логичнее было использовать именно их.

Этих невозобновляемых ресурсов очень большой объём, их легче добывать, легче и использовать, вся инфраструктура к ним привыкла. Сейчас все альтернативные виды энергии могут давать вдобавок к основным до 15%. Может быть, 20. Но это максимум", - сказал Сухарев.

Впрочем, только источниками сырья эко-экономика не ограничивается. Есть еще охрана окружающей среды, стандарты утилизации отходов. Придумывают и внедряют их по всему миру западные страны, освоив сначала у себя и затем навязывая развивающимся партнерам. И сейчас, когда после глобальной экономической рецессии во всем мире конкуренция между производителями только усилится, якобы забота об экологии может стать неплохим подспорьем в торговых войнах.