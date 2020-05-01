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СПЕЦКУРС. Лекция №2. Экстремальное жизнеобеспечение

19:50. 1 мая 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

СМОТРЕТЬ СПЕЦКУРС "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ": https://stalingrad.tv/lectures/ Какой вопрос стоит на первом и втором месте при гражданских конфликтах? По каким принципам делится уголовный мир? Как себя вести при встрече с этническими группировками? Что делать если вы оказались в толпе во время давки? Что делать если органы правопорядка предлагают вам пройти в неизвестном направлении? В чём хранить продукты во время чрезвычайных ситуаций? Что должно быть обязательно в городской квартире? В каком случае следует покидать своё жилище? Что делать если во время социальных волнений ограбили квартиру? Нужно ли подымать яркий флаг во время боевых действий? Чем выживание отличается от экстремального жизнеобеспечения? Что самое ценное в подготовке к чрезвычайным действиям?

Источник: https://youtu.be/eIkBlt__aXc

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