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СПЕЦКУРС. Лекция №1. Первые шаги в чрезвычайной ситуации

19:48. 1 мая 2020 40 просмотров Один комментарий Опубликовал:

СМОТРЕТЬ СПЕЦКУРС "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ": https://stalingrad.tv/lectures/ Что такое выживание? Что может измениться в стране в худшую сторону? Какие периоды опасности бывают? Какими продуктами нужно запасаться в первую очередь? Как согреваться в экстремальных условиях? В какой момент блокируются въезды и выезды? Почему в чрезвычайной ситуации надо перекрывать канализацию? Какой уровень опасности был в Москве осенью 1941 года? Что делать простым людям в час икс?

Источник: https://youtu.be/D20Yq9nbf_k

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