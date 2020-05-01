СПЕЦКУРС. Лекция №1. Первые шаги в чрезвычайной ситуации
СМОТРЕТЬ СПЕЦКУРС "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ": https://stalingrad.tv/lectures/ Что такое выживание? Что может измениться в стране в худшую сторону? Какие периоды опасности бывают? Какими продуктами нужно запасаться в первую очередь? Как согреваться в экстремальных условиях? В какой момент блокируются въезды и выезды? Почему в чрезвычайной ситуации надо перекрывать канализацию? Какой уровень опасности был в Москве осенью 1941 года? Что делать простым людям в час икс?
Источник: https://youtu.be/D20Yq9nbf_k
Это не тут нужно публиковать, на укроресурсах.
Им как раз вовремя.