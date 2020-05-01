Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы

В описании конкурса на гранты госдепартамента, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне потенциальным претендентам предлагается сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, “включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза”.