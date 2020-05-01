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Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы

07:50. 1 мая 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: Reuters
Посольство России в США призвало Вашингтон отказаться от реализации псевдоисторических программ, направленных на переписывание истории победы в Великой Отечественной войне, после того, как условия одной из таких программ разместили на сайте американской дипмиссии в Венгрии, передает РИА Новости.
В описании конкурса на гранты госдепартамента, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне потенциальным претендентам предлагается сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, “включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза”.

“В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ”, – говорится в обращении на странице российского посольства в Facebook.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной Армии в победе во Второй мировой войне.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/51508-rossiyskoe-posolstvo-obvinilo-ssha-v-perepisyvanii-istorii-pobedy.html

Метки: в мире

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