План правительства из-за эпидемии: какие категории населения получат поддержку

Российское правительство подготовило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. ​

Какие категории населения получат поддержку:

► Медики, работающие с больными коронавирусом. Ежемесячно им будут доплачивать: по 80 тыс. рублей — врачам, по 50 тыс. — медсестрам, по 25 тыс. — младшему медперсоналу.

► Семьи с детьми. Имеющим право на материнский капитал с детьми до 3 лет в течение 3 месяцев выплатят дополнительное пособие — 5 тыс. рублей. С детьми от 3 до 7 лет пособие выплачивается на месяц раньше.

► Ветераны и труженики тыла. К 75-летию Победы им выплатят по 75 и 50 тысяч рублей. Выплаты получат более 1 млн человек.

► Врачи и медсестры, а также сотрудники скорой помощи, работающие с больными коронавирусом. Ежемесячно им будут доплачивать до 80 тыс. рублей.

А также:

♦ Увеличивается минимальный ежемесячный размер выплат по больничному — до 12 130 рублей.

♦ Социальные пособия и льготы автоматически продлеваются на 6 месяцев — без дополнительных справок и личного присутствия.

♦ Максимальный размер пособия по безработице увеличивается на 50% — до 1 МРОТ (12 130 руб.) Уволенным после 1 марта в апреле — июне начисляется максимальное пособие.

♦ Семьям, в которых родители потеряли работу, в течение 3 месяцев выплачивается дополнительное пособие — 3 тыс. рублей на ребенка от 3 до 7 лет.

♦ При снижении доходов на 30% — каникулы по потребительским кредитам и ипотеке до 6 месяцев. На время каникул запрещено начислять штрафы, пени неустойки, требовать досрочное погашение кредита, обращать взыскание на залог.

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