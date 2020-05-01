1 мая, великий день борьбы рабочего класса за свои права — День международной солидарности трудящихся.



Отметить его уже готовятся: готовится и буржуазная власть в России, стремящаяся все последние годы предать этот великий рабочий праздник забвению, готовится и российский рабочий класс, планируя проведение в этот весенний день многочисленных акций протеста, о чем нам сообщают наши добровольные корреспонденты из разных регионов России.





Не будет забыт этот праздник и рабочими всего мира — во многих странах рабочий класс все теснее сплачивает свои ряды, намереваясь многотысячными первомайскими демонстрациями дать бой ненасытному капиталу, стремящемуся в кризис переложить все свои убытки на плечи рабочих, урезать их права и свободы, все более переходя от буржуазной демократии к фашизму. Пролетариат всего мира чувствует, что империалисты, запутавшись в собственных противоречиях, готовят новую мировую войну, и всеми силами стремится этого не допустить.

Напомним, как появился Первомай. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций рабочих в память о выступлении рабочих Чикаго, требовавших 8-часового рабочего дня и жестоко разогнанных полицией.



Впервые День международной солидарности трудящихся (так 1-е мая называли в СССР) отмечали в 1890 году. В этот день рабочие Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции вышли на улицы, протестуя против эксплуатации и угнетения. В Российской империи рабочие Варшавы тоже отметили этот праздник, только не демонстрацией, а первомайской стачкой.



В 1891 г. в Петербурге состоялась первая маевка. А с 1897 года маевки российских рабочих стали перерастать в массовые политические демонстрации, охватывая все регионы Российской империи, и в первую очередь, промышленные центры страны. В 1917 году, после свержения царского самодержавия, рабочие впервые смогли отпраздновать Первомай открыто, не таясь, многотысячной демонстрацией. Во всех городах страны миллионы трудящихся вышли тогда на улицы с лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой министров-капиталистов!».



То, что 1 мая — праздник классовый, рабочего класса, сегодня усиленно скрывается буржуазной властью в России. Она пытается заменить этот великий рабочий день фальшивыми и никому не нужными «народными гуляньями» — подменить его «Днем весны и труда», как будто в нашей стране есть чему радоваться, как будто год от года жизнь рабочего человека, всех наемных работников в капиталистической России не становится все хуже и хуже.

Особо бесит трудовой народ нынешнее положение дел в стране, когда, несмотря на жесточайший кризис, банкиры, потеряв всякую совесть, довели эксплуатацию рабочего класса до такой степени, что сумели увеличить свои прибыли аж в 18 раз! И это по сравнению даже не с докризисным периодом, а всего лишь с прошлым, тоже кризисным, 2015 г. годом. В то же самое время миллионы рабочих со своими семьями откровенно бедствуют, живя впроголодь и не имея возможности купить своим детям самое необходимое для жизни.

Капиталисты не желают терять ни грамма из своих громадных прибылей даже в кризис. Ровно наоборот, им в кризис живется еще лучше! Ведь они, ссылаясь на тяжелое положение своих предприятий, только усиливают эксплуатацию рабочих, заставляя их работать за троих. «Оптимизируя» свои предприятия, они вышвыривают за дверь миллионы наемных работников, а оставшихся рабочих, мало того, что заставляют делать работу уволенных, так еще и не платят за нее! Как тут не разбогатеть пуще прежнего?

Сплошь и рядом по всей России на предприятиях рабочим задерживают зарплату. В некоторых случаях долги работодателей доходят до полугода и более. Только где ж это видано, чтобы людям не платили за честный труд, забирая себе, все, что они произвели, взамен не давая ни копейки? На что же им прикажете жить?

А вот это капиталистов, новоявленных частных собственников, разворовавших в нашей стране все и вся, все обгадивших, распродавших и разрушивших, совершенно не волнует. Пусть рабочий народ святым духом питается. Пусть живет в домах без отопления зимой, умирает от болезней и голода. Наплевать! Главное — чтобы прибыль рекой текла в карман, чтобы пополнялись счета в оффшорных банках, где и налогов-то никаких платить не надо.

«Ни капли трудовому народу! Ни крошки!» — вот их девиз, девиз частных собственников, олигархии!

И такую античеловеческую политику полностью поддерживает российское правительство и хваленый президент, во всем угождая крупному капиталу, монополиям, ради их обогащения своими законами и указами удушая рабочих России все больше и больше — так, что становится уже не продохнуть.

Но ведь так жить нельзя! Невозможно так жить людям, которые своими руками создают ВСЁ, абсолютно ВСЁ богатство нашей страны!

Трудовой народ больше не может терпеть такого положения, когда ему не оставляют даже права на жизнь.

Взять те же цены, которые на все растут у нас не по дням, а по часам. То, что ты мог купить вчера, сегодня тебе уже не по карману. Самые элементарные вещи — те же привычные продукты питания — за считанные месяцы становятся деликатесом, который доступен только богатым. Что остается от копеечной зарплаты рабочего при таком колоссальном росте цен? Ничего! Да и ту умудряются не платить вовремя, задерживая месяцами.

А что происходит у нас с коммуналкой? Цена на газ, себестоимость которого копеечная, с 2008 года выросла для российского населения в 10 раз! В то время как за рубеж российские капиталисты его продают примерно по тем же ценам, если не дешевле, что и прежде. Иностранцам делаются скидки, а свой народ — получай втридорога! Крупный капитал таким способом стремится увеличить свои прибыли — выкручивает руки собственному населению.



А российская власть угодливо подает эти позорные действия как «заботу о благе отечества»! Только кому от такой политики благо, понятно — явно не трудовому народу, который уже стал массово отказываться от газового отопления, потому что оно ему теперь не по карману.

Куда ни кинь взгляд, везде разруха, везде катастрофа, везде беда, а российское правительство вместе с президентом по центральным каналам ТВ врут в глаза рабочему классу, что в стране все хорошо. Кому хорошо? Только не рабочему классу, не трудовому народу России!..

…Самое главное, что следует понять нашим рабочим, что борьба с капиталистами за свои трудовые и социальные права это не разовая протестная акция. Классовую борьбу рабочим приходится вести постоянно и непрерывно, пока трудовой народ России вынужден жить в условиях капитализма.



Стоит только на минуту прекратить эту борьбу, как капитал вместе с его правительством тут же заберут назад все завоевания рабочих, как на отдельных предприятиях, так и общие, в рамках всей страны.



Потому итоговая цель классовой борьбы рабочих — это та, о которой в свое время правильно говорили большевики — завоевание политической власти и уничтожение частной собственности на средства производства.



Только тогда рабочий класс и трудящиеся массы могут быть более-менее спокойны за свое благополучие и материальное положение. («Более-менее» потому, что классовая борьба рабочих с капиталом, но в иных формах, будет продолжаться и после социалистической революции, вплоть до полного уничтожения классового общества вообще и всех очагов капитализма на земном шаре в частности.)

И хотя завоевание политической власти рабочим классом это не задача сегодняшнего дня — до нее еще идти и идти, тем не менее, вставать на путь организованной классовой борьбы рабочим России требуется уже сейчас, ибо по иному, судя по тому, что происходит в нашей стране, им уже просто не выжить. И значительная часть рабочих России, как мы видим, это понимает.



Они все активнее поднимаются на борьбу, вспоминая и о празднике 1 мая — Дне международной солидарности трудящихся, который совершенно правильно стремятся сделать Днем борьбы рабочего класса России за свои права.

На этом сложном, но верном пути нашим рабочим хотелось бы порекомендовать следующее:



Быть настойчивыми, целеустремленными и активными в своих действиях, которые не должны быть стихийными, эмоциональными. Гораздо лучше будет, если эти действия будут как можно более продуманными и хорошо организованными. Все это можно обеспечить, если вспомнить замечательный исторический опыт большевиков и такой способ консолидации трудящихся масс как сходки (происходящие в мае, сходки рабочих назывались маевками). Именно там — на массовых и непубличных собраниях и митингах рабочих, устроенных в любом месте, хоть и за городом, на природе, как это нередко делали большевики, рабочие могут спокойно обсудить собственные проблемы и пути их решения, не боясь вездесущих глаз буржуйской охранки.

Немаловажный вопрос — самостоятельность протестов рабочих. Не стоит рабочим выискивать на политической арене России те силы, на которые можно было бы свалить решение всех своих проблем. Нет таких сил при капитализме, кроме самих рабочих! Только действуя сами и сами отстаивая свои собственные права, рабочие добьются именно тех решений, которые устраивают их, а не их классового противника — буржуазию. Надеяться в политике, что кто-то кроме тебя решит твои проблемы, это верх наивности, закономерным следствием которой всегда является поражение.

Учитывая, что российские профсоюзы все как один не являются организациями рабочего класса, что они реформистские, стремящиеся не слишком ущемить интересы капитала, рабочим не стоит особо на них ориентироваться. Если получается у рабочего коллектива заставить имеющийся на предприятии профком действовать в интересах рабочих — хорошо, не получается — не стоит этому огорчаться. Рабочим надо брать дело борьбы с работодателем в свои руки и действовать самостоятельно, создавая для этого такие структуры, которые позволят наилучшим образом решить задачу.



Что касается Первомая, то рабочему классу России удалось бы добиться гораздо большего, если бы все рабочие коллективы нашей страны, которые планировали провести протестные акции против политики власти или своих работодателей, приурочили бы их ко Дню международной солидарности трудящихся, как это сделали те рабочие, о которых нам сообщили наши товарищи с мест.



Рабочая Россия смогла бы тогда заявить о себе во весь голос, и действующее буржуазное правительство Медведева-Путина поостереглось бы продолжать давить трудовой народ так же, как оно делало это до сих пор.

В какой форме будет проведен первомайский протест, разницы особой нет — подойдет и демонстрация, и забастовка, и митинг, и даже маевка. Главное — чтобы это была активная массовая форма, позволяющая рабочим выразить все, что у них накипело. Сейчас мало таких трудовых коллективов, где нет никаких проблем. Потому важно начать процесс организации первомайского выступления уже сейчас, проводя активную работу среди рабочих на предмет участия их в протесте.

Публичные первомайские выступления рабочих разных предприятий одного города, чтобы они стали более эффективными, имеет смысл объединить в одну или несколько крупных акций, проводимых одновременно.

В тех трудовых коллективах, где рабочие еще не созрели для открытых протестных выступлений против своего работодателя или власти, где процесс созревания пролетарского сознания еще только идет, лучшим способом поднятия активности рабочих масс и вселения в рабочих уверенности в собственные силы могут стать маевки.



Маевка — это возможность не только словом, но и делом отметить Первомай, позволить каждому еще не вполне уверенному в себе рабочему приобщиться к великому празднику рабочего класса всего мира.



Общее собрание рабочих, посвященное празднику солидарности трудящихся, позволит рабочим не только наметить пути решения волнующих их сегодня проблем, но и воочию покажет, что они способны быть сплоченными и солидарными друг с другом в борьбе против общего классового врага — буржуазии.



Важно добиться того, чтобы каждый рабочий понял, что больше терпеть и молчать нельзя, что надеяться ему, кроме как на самого себя, больше не на кого. И если такое понимание будет, то, как нужно действовать рабочим, чтобы победить, они быстро сообразят. Там их уже никто не остановит.

Немаловажно, чтобы к первомайским протестам рабочего класса были привлечены и безработные, которых у нас в России насчитываются многие миллионы. Миллионы людей по воле ненасытных капиталистов вынуждены сидеть без куска хлеба, не имея возможности накормить свои семьи и обеспечить себя всем необходимым для жизни.



Они хотят, но не могут применить свои силы, свои знания и умения. И их тоже необходимо организовывать и включать в борьбу против усиливающегося гнета капитала.



Если буржуазная власть находит громадные средства на устройство ненужных трудовому народу олимпиад и чемпионатов мира по футболу, то она вполне может найти деньги и для организации общественных работ, на которые можно было бы привлекать сидящих без работы людей, выплачивая им хоть небольшую, но заработную плату. Для безработных людей и эти копейки — все-таки доход, позволяющий выжить в тяжелое время.

Какие вопросы могут быть вынесены на первомайские митинги и маевки?

Самые насущные, которые сегодня больше всего волнуют рабочий класс России.

Это, в первую очередь, вопросы экономического характера:



систематическая невыплата заработной платы работодателями;



губительная для всей страны и рабочего класса политика «оптимизаций» и повальных сокращений на производстве, приводящая к безудержной интенсификации труда, когда обязанности уволенных рабочих перекладываются на оставшихся;



отвратительные условия труда, когда по вине работодателей гибнут и теряют здоровье рабочие и их семьи теряют своих кормильцев;



бесконечные штрафы, урезывающие и так невысокие заработные платы рабочих;



постоянные сверхурочные работы, отнюдь не связанные с производственной необходимостью, а только лишь с желанием хозяев предприятий получить как можно больше прибыли;



порочная практика заемного труда, при которой резко усиливается угнетение и эксплуатация рабочих, а сами они лишаются возможности защищать свои права при помощи существующего трудового законодательства;



индексации заработной платы рабочих, которая совершенно необходима, чтобы поддерживать хотя бы сносный уровень существования рабочего, и др.



Во вторых, это социально-политические вопросы, жизненно важные для всех граждан страны, а значит и для рабочих как самого эксплуатируемого и угнетенного общественного класса:



рост цен на самые необходимые продукты и товары;



постоянные повышения тарифов ЖКХ, которые по суммарному объему стали практически сравнимы с минимальной заработной платой рабочих;



борьба с безработицей и организация общественных работ государством;



упорное стремление правительства увеличить пенсионный возраст, доведя его до уровня, когда пенсии будет получать фактически некому;



продолжающееся уничтожение бесплатной медицины и перевод ее на платную основу, в результате чего медицинские услуги станут недоступны подавляющему большинству рабочих;



грабительские проценты по кредитам и всевластие банков;



налог на недвижимость, рост и порядок исчисления которого в самое ближайшее время может привести к тому, что миллионы рабочих просто останутся без жилья, оказавшись не в силах его заплатить;



введение платных парковок и автодорог на фоне все продолжающегося уничтожения общественного транспорта;



невозможность рабочим защищать свои права в условиях фактического запрета на забастовку и другие формы протеста, запрета свободы слова, объединений, и др.



Простое перечисление только некоторых острейших проблем, которые волнуют сейчас рабочий класс России, наглядно показывает, что решены они могут быть только в условиях социализма, а значит к этому — к восстановлению в нашей стране социалистического общественного строя — и должен стремится российский рабочий класс.

Отсюда и лозунги к 1 мая:



Мы не рабы, чтобы работать на капиталистов бесплатно!



Долой штрафы и переработки!



Не можешь платить зарплату — значит, не можешь управлять предприятием и страной!



Нет политике «оптимизации»!



Нет сокращениям!



Уволенных и сокращенных — восстановить на работе!



Нет закрытию российских предприятий!



Нет заемному труду!



Требуем снижения цен на товары первой необходимости в 2 раза!



Требуем снижения тарифов ЖКХ до уровня 2008 года!



Нет увеличению налогов и платежей для трудящихся!



Не хватает денег в бюджете? Потрясите олигархов!



Нет увеличению пенсионного возраста!



Стройте школы, а не храмы!



Нет платной медицине!



Безработным — общественные работы!



Нет платным автодорогам в России!



За полную свободу забастовок, митингов и демонстраций!



Долой всевластие банков и монополий!



Рабочий контроль на производстве!



Сила рабочих — в их единстве!



Да здравствует взаимная поддержка и солидарность рабочих!



Да здравствует 1 мая!



Да здравствует социализм!



Мы верим в наш рабочий класс! Мы верим, что скоро наши российские рабочие вновь гордо пойдут в авангарде борьбы всего мирового пролетариата против гнета капитала за мир и социализм!

МЛД «Рабочий Путь»

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А вообще-то – с праздником, уважаемые читатели!

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