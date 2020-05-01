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Падение рынка труда в США

11:47. 1 мая 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


С середины марта на конец апреля 2020-го года, число безработных в США выросло более чем на 30 млн. человек.
В этом число входят https://finanz.dk/week-6-of-the-collapse-of-the-u-s-labor-market/page/3/ поданные и обработанные заявки на получение пособия по безработице.



Пособия по безработице получает 18 млн. человек – это самый высокий показатель с 60х годов. Еще до 12 млн. заявок на рассмотрении + существует неустановленные кол-во безработных, которые по разным причинам не проходят по официальной статистике.
Текущие протесты в Мичигане отнюдь не удивительны, в штате показатель безработицы достигает 22% населения и эта цифра растет. Вполне понятно, что последствия всего этого для экономики и социальной сферы будут тяжелейшими.


Вооруженные ополченцы Мичиганской народной республики ворвались в Капитолий. Про это будет отдельный пост.

В России цифры безработицы также растут, хоть и не так быстро, как в США. На конец апреля в РФ зарегистрировано 950 тыс. официальных безработных. Плюс, как очевидно, существует большое кол-во неофициальных безработных

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5832796.html

Метки: безработица, Россия, США, экономика

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