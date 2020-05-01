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О юношеском нарциссизме или «Жернова общества потребления»

09:08. 1 мая 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

«Но вам, еще не освободившимся от возрастного эгоцентризма и переоценки своего «я», следует ясно представить, как много зависит от вас самих, насколько вы сами — творцы своей свободы и интереса своей жизни. Выбор путей у вас очень широк, — но эта свобода выбора вместе с тем и полная ответственность за выбор».
(с) Иван Ефремов «Туманность Андромеды» (1957)

«Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!..»
(с) А.С. Пушкин

Однажды, когда мы с женой обедали в кафетерии, рядом с нами, за соседним столиком сидели и общались две молодые девушки. Все по стандарту: какая-то вычурная еда на столе, в руках у обеих смартфоны, и собеседницы то едят, глядя в экраны, то поворачиваются друг к другу и разговаривают. В данном случае не имеет никакого значения тематика их беседы (как обычно – «А он такой… А я такая…»), но я обратил внимание на их интонации и на их лица.

Интонации совершенно не русские! Речь абсолютно чистая, без акцента, но вот интонационные каскады, с растягиванием части слов, с неожиданными повышениями и понижениями тона, больше напоминают английскую речь. Повышенная громкость голоса, при этом какая-то нарочито выпуклая театральная мимика, как будто они в данный момент выступают на сцене, а не тихо беседуют между собой! И это сейчас вовсе не редкость – такие «сценического типа» разговоры внутри молодёжных компаний я в последнее время замечаю всё чаще – скорее, это уже стало нормой. Интонации эти мне слегка напоминают акающий московский говор, но без сглатывания окончаний фраз, а наоборот, их протяжное выпячивание с одновременной игрой голоса по высоте. Выглядит это как дешёвые понты, не хватает только распальцовки.

В чём причина такого резкого изменения тональности речи? В разговорах со своими сверстниками плюс-минус 15 лет, и со старшими поколениями, я такого не замечал – мы разговариваем совершенно одинаково, без придури. Наиболее вероятно, что это связано с реальным резким отличием усреднённого психологического портрета молодого поколения от психологии людей всех предыдущих поколений.

o yunosheskom nartsissizme 3 О юношеском нарциссизме или «Жернова общества потребления»

Я не раз думал над данной темой, и неоднократно обсуждал её с женой, а она по своей профессиональной деятельности клинический психолог. Достаточно интересно по этому вопросу высказывалась 25-летняя племянница жены, журналистка с острым пытливым умом и склонностью к наблюдению и обобщению информации.

По их словам, у современной молодёжи есть несколько основных психологических проблем:
1) Неумение общаться друг с другом очно, лицом к лицу;
2) Сильный нарциссизм;
3) Инфантилизм и попытки любыми способами задержать своё детство;
4) Установка на личный успех и страх неуспешности в глазах других.

Это похоже на правду.

Такого тепличного поколения ещё не было в истории Человечества – над каждым ребёнком родители трясутся как над бесценной фарфоровой вазой династии Мин, что объективно определяется малодетностью семей, которая в свою очередь вызвана западными общественными установками на комфорт и вещизм, то есть безудержное потребление – ну а это соответственно обусловлено воинствующим атеизмом и диктуемой им бессмысленностью существования – «Живём один раз!», «После нас хоть потоп!» и всё такое.

С самого раннего детства слыша, какой он особенный и талантливый, необычный, красивый и умный, ребёнок проникается своей исключительностью и настраивается на будущие успехи, лёгкую жизнь и безоблачное благополучие. Этому способствует вездесущая либеральная пропаганда, внедрение безусловной толерантности к любым извращениям, а также льющаяся с экранов кинотеатров, телевизоров и смартфонов идея исключительности каждого. Воспитатели и учителя, вместо воспитания коммуникативных навыков и передачи знаний вынуждены просто облизывать детей и подростков, за деньги или под угрозой дамоклова меча различных обществ, активистов, правозащитников и тонн методической макулатуры, запрещающих не то чтобы применять принуждение или даже повышать голос на «онижетей», но даже указывать на их недостатки!

Вдобавок ко всему, буквально с пелёнок ребёнок обучается владению различными гаджетами, которыми плохо владеют его родители и совсем не пользуются его бабушки и дедушки, что несказанно возвышает ребёнка в собственных глазах, и он невольно начинает относиться к старшим поколениям с этаким снисходительным пренебрежением типа «да что они могут понимать, эти недоделанные старики?!». И практически до самого взросления, до выхода из детской гавани в Большой Мир, юношам и девочкам кажется, что обезьянье умение нажимать на кнопки является главным в будущей жизни. Отсюда сильнейший молодёжный нарциссизм, выражающийся не только в требованиях к родителям покупки своему чаду брендовой одежды и престижных гаджетов (смартфонов, компов, видео и аудиоаппаратуры и др.), но и в играх в процессе общения друг с другом. То, как они разговаривают между собой, демонстрирует их игру на публику – интонацией, ужимками и красочными позами.

o yunosheskom nartsissizme 4 О юношеском нарциссизме или «Жернова общества потребления»

Привычка общения в различных соцсетях, в чатах и на форумах через смартфоны и планшеты, не видя друг друга (а ещё и налепив какого-нибудь Алена Делона или Чебурашку в качестве своей аватарки) приучает их к видеоанонимности и, соответственно, неумению общения лицом к лицу с использованием тысячелетиями отточенных людьми навыков невербальной коммуникации. Они не умеют считывать эмоции с чужих лиц, не умеют выражать естественные эмоции на собственных лицах – отсюда полное отсутствие эмпатии, чувствования друг друга. Игра, только игра предельно инфантильных молодых мужчин и женщин, психологических «онижетей», в песочнице.

Про уничтожение личности новой «цифровой школой» сказано уже очень много. Здесь я хотел бы указать на ещё одну важную причину сильнейшей разбалансировки психики молодой поросли – почти полное отсутствие связи с природой.

«Важнейшая сторона воспитания — это развитие острого восприятия природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к природе — это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать».
(с) Иван Ефремов «Туманность Андромеды» (1957).

Сотни тысяч лет вид Хомо Сапиенс приспосабливался к жизни в природе, затачивая своё сознание, разум и тело, шлифуя рефлексы и навыки, для жестокой и непримиримой борьбы за своё внутривидовое и межвидовое выживание, за встраивание в природу, за тонкое восприятие и понимание окружающего мира, и использование его в своих целях. Естественным образом, в процессе своего общего развития и духовного роста, поднимаясь над неживой и живой природой к ощущению смысла своего существования, к понятиям морали и нравственности, к Вселенной и к Богу, человек учился гармонии Мира и ощущению целостности Мироздания.

И – всё рухнуло. Мгновенно, за какую-то сотню лет. Затерявшиеся в бетонных коробках искусственного кремниево-пластмассового, нефтяного, электрического мира, потеряв ориентиры и цели своего пути, современный человек оказался выброшен из своей ниши, из своего жилья, как рыба на берег, и потерял самого себя, потерял самый смысл своей жизни. Ведь нельзя же, согласитесь, смыслом своей жизни считать паразитическое существование ради сытной баланды, уютной норы, большой повозки, зелёных резаных бумажек и призрачной «власти» над ненавидящими тебя соплеменниками!

o yunosheskom nartsissizme 2 О юношеском нарциссизме или «Жернова общества потребления»

Ну и самое главное – вбитая в голову установка на «успех», понимаемый в обществе всеобщего потребления как необходимость высокого «уровня жизни», комфорта и защищённости от «лишних» раздумий и любых неудач. С экранов телевизоров, смартфонов и с просторов Интернета говорящие головы «звёздных» тусовок различного рода «элиты» типа Собчак и других гуру «личностного роста» непрерывно льют в неокрепшие мозги сироп о важности индивидуализма и свободного самовыражения, свободы и индивидуального самовыражения, самовыражения и свободной индивидуальности, индивидуальной свободы самовыражения и так далее, рассказывая на тренингах и коуч-семинарах в битком набитых залах, «как самому сделать себя». Да я бесплатно могу разъяснить кому угодно – для того, чтобы сделать себя самой, нужно всего-то родиться в семье губернатора Санкт-Петербурга и стать крестницей Президента!

И, подсознательно понимая, что они вовсе не исключительные, и чувствуя в глубине души неуверенность в своих силах и в непременном будущем успехе, в паническом страхе от большого и страшного взрослого мира, где ты можешь оказаться уже не «ух, какая лапочка!», и ничем не лучше других, и где в жестокой борьбе придётся доказывать себе и окружающим свою состоятельность – молодые люди изо всех сил пытаются оттянуть «выход из гавани», задержать своё детство, откосить от ответственности за собственную жизнь – отсюда постоянные академические отпуска, больницы, санатории, неврологические клиники, дополнительные образования и постоянные «обучающие и развивающие» центры, а также разнообразные «поиски себя» за счёт своих родителей или любовников-папиков.

Страх неуспешности, боязнь оказаться не «творчески креативным», а обычным нормальным «неэлитным» человеком, заставляет уходить в себя или толкать понты, с внутренним неудовлетворением и болью понимая, что это всего лишь наносное, мусор, рябь на воде.

Что же им делать?

Не знаю. Наверное, всё-таки лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас – я имею в виду, что было бы, наверное, правильней набраться сил и посмотреть в глаза самому себе.

P.S. Когда, в стройотряде, мы возвращались с работы поздним вечером, и ладони рук оставались скрюченными еще несколько часов, когда, чтобы заработать себе и своей девушке на кино и кафе, мы работали ночами на станции Свердловск-Сортировочный, разгружая 40-тонные вагоны, когда мы в выходные дежурили возле магазинов, чтобы нас наняли на разгрузку товаров за 3 рубля в час – мы и представить себе не могли, кто придёт после нас. И я это говорю вовсе не в укор, а с недоумением.

P.P.S. Конечно, картина, которую я изобразил в этом моём размышлении, касается далеко не всей молодёжи. Есть очень много сильных, умных, природолюбивых, целеустремлённых, бесстрашных, не боящихся трудностей и не пугающихся жизни молодых людей. Мой поклон и уважение таким человекам – именно они наше будущее.

Но изображённая картина – это тревожный тренд.

Павел Цереня

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Ответственность перед детьми

Технический прогресс не только подарил обществу комфорт, но и серьёзно усложнил существующий мир. Люди получили возможность перемещаться на большие расстояния, удалённо общаться друг с другом и постоянно обмениваться информацией. Новые возможности требуют и новых навыков.

Чтобы не утонуть в современной информационной среде – нужно научиться в ней хорошо «плавать», то есть уметь работать с большими объёмами данных: оценивать их, систематизировать, правильно выстраивать свои информационные потоки, уделяя внимание полезному и отказываясь от всего лишнего.

Аналитический фильм «Территория БезОпасности»: Как не стать жертвой информационной войны

Авторы фильма «Территория БезОпасности» поднимают вопрос формирования ценностей и эталонов поведения молодёжи в условиях информационного общества. Раскрываются понятия киберсреды и принципы воздействия на человека виртуального пространства и информационных технологий, входящих в категорию кибероружие.

В фильме  описывается одна из основных проблем информационного общества – зависимость детей и молодёжи от гаджетов и деструктивного интернет-контента, раскрываются три базовых понятия в сфере информационных угроз: кибероружие, мягкая сила, клиповое мышление.

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/o-yunosheskom-nartsissizme/

Метки: разное, технологии

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