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Норвежская крона, рубль и обвал цены на нефть

09:06. 1 мая 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Норвежская крона  — одна из самых стабильных валют. Так говорят (говорили) гуру либеральной экономики.  В октябре 2019 года мы могли прочитать, что: «По заявлению главы Сбербанка Г. Грефа, самые сильные и надежные валюты для россиян — швейцарский франк, норвежская и шведская кроны». Помимо этого Норвегию либералы, да и «новые левые», всегда приводят наряду с другими скандинавскими странами как пример благополучной экономики. Все стабильно, все прозрачно. Не то, что в России…

Но вот наступает сильнейший кризис. Огромное, быстрое падение цен на нефть. Оно привело к девальвации нашего рубля и появлению массы статей о «вине» российского руководства, слабости экономики России и т.д. и т.п.

Скажем прямо – состояние отечественной экономики вызывает озабоченность у любого патриота России. Тут работать и работать, развивать и развивать. Укреплять и укреплять.

Но вернемся к норвежской кроне, цене на нефть и стабильности.

«Освежим в памяти» то, что мы с вами и не знали: курс  норвежской кроны по отношению к доллару ФРС.

28 января 2020 года, в те благословенные времена, когда люди могли свободно гулять по улицам своих городов, курс норвежской кроны был: 9,16 за $1.

В начале марта Россия и Саудовская Аравия не «нашли взаимопонимания» по продлению и условиям сделки ОПЕК + (то есть, по размерам и сути, ежедневного дальнейшего сокращения добычи нефти).

И началось…

Курс норвежской кроны:

5 марта – 9, 38 за $1

9 марта — 9,53 за $1

11 марта – 9,66 за $1

13 марта – 9,98 за $1

16 марта – 10, 27 за $1

19 марта – 11,87 крон за $1

Таким образом, за 14 дней с момента провала переговоров по сделке ОПЕК + (5 -19 марта), валюта Норвегии, которая ВООБЩЕ не участвовала в этой сделке ДО этого, обвалилась на 26,5%!

Критики «слева» политики Путина, критики Путина из либералов радостно закричали о крахе рубля, бюджета, «неизбежном падении режима». В России. Про Норвегию, разумеется, они на не говорили ни слова.

Что нам Норвегия, обычно говорят подобные типы, когда их ловят за руку. Мы о России беспокоимся.

Мы тоже беспокоимся ТОЛЬКО о России – потому нам не нравится, что кто-то пытается водить за нос граждан России.

Еще раз: норвежская крона упала за 2 недели на 26,5%.

Что было с нашим рулем в те же сроки в той же ситуации?

Вы уже догадались?

Правильно, курс рубля по отношению  к доллару снизился в точно такой же степени!

5 марта – 66,07 за $1

9 марта – 67,51 за $1

11 марта – 72,02 за $1

13 марта – 74,02 за $1

19 марта – 77,21 за $1

20 марта – 80,15 рублей за $1

Таким образом фактически за тот же период времени ( 5-20 марта) российский рубль изменился по отношению к доллару ФРС на 21,3%. Это даже чуть меньше, чем падение курса норвежской кроны к доллару.

Но мы не бюрократы – очевидно, что курс рубля и курс кроны изменился ОДИНАКОВО.

Интересно, правда?

Тут мы слышим голоса все тех же троцкистов-леваков, что хотят раздуть мировой пожар исключительно «на голову» российских буржуев, и тех либералов, что готовы всю страну поднести на блюдечке иностранному капиталу.

Это совпадение – говорят они. Не путайте рыночные механизмы и временные трудности (Норвегия) с «крахом, преступной политикой и катастрофой» (Россия).

Отложим эмоции, вернемся к сухой статистике цифр.

Прошло немного времени – нефтяной шторм несколько поутих вместе с паникой «инвесторов».

Ну теперь-то разница между «демократической» экономикой Норвегии и «тоталитарной» экономикой России себя точно покажет. Невидимая рука рынка наряду с совершенно некоррумпированной норвежской властью, независимыми судами и… (что там нам всегда рассказывают позитивного о Западе?) курсы национальных валют вернутся к своим правильным значениям. Что в Норвегии, что в России.

Проверяем. Считаем.

25 апреля – 10,62 кроны за $1

25 апреля – 74,71 рубля за $1

Это значит, что на 5 марта 2020 года:

Норвежская крона упала по отношению к доллару на 13,21%.

Российский рубль упал по отношению к доллару на 13,07%.

Виноват в падении рубля Путин – говорят нам единые в своем порыве леваки и либералы. А в таком же падении норвежской кроны кто виноват? Тоже он?

Честно говоря,  поразительная синхронность цифр падения (роста) иногда наводит на мысль, что курсами на валютных биржах управляет не «стихия рынка», а компьютерные программы.

Но это, что называется, заметки на полях.

Подведем итог.

  1. Сегодняшняя мировая экономика устроена так, что в ней вес определяет не спрос-предложение, а спекулятивные деньги, которые через систему фьючерсов могут быстро обвалить или поднять цену на любой ресурс.
  2. Этот «обвал-рост» вызывается чисто политическими причинами, маскирующимися под «экономическую повестку» и организуется хозяевами мировых денег.
    (В частности о механизме обвала рубля иностранными спекулянтами в марте 2020 годаможно прочитать здесь. О том, как крупнейший американский биржевой фонд «уронил» цену на нефть читайте здесь.)
  3. Путь к решению проблемы только один: укрепление собственной экономики до такой степени, что хозяева мировых денег будут вынуждены десять раз подумать, прежде чем обваливать цену на важный для нас ресурс.
  4. Но даже качественный скачок в мощи экономики не даст 100% защиты от желания ослабить или обрушить страну-конкурента. Китай вырастил экономику, договорившись с мировыми банкирами, юань стал резервной валютой, а экономическая китайская мощь стала препятствием к мировой гегемонии других государств. Тогда для борьбы с Китаем ищут другой ключ: обвал не Китая, а обвал мирового спроса на продукцию заводов, что находятся (пока) в Китае! Для этого начинается невиданная доселе «реклама» мировой эпидемии коронавируса.
  5. Одним из важнейших элементов воздействия на конкурентов является организация внутренних смут, войн, беспорядков госпереворотов и т.д. и т.п. Недавно в Китае мы наблюдали многомесячные беспорядки в Гонконге. Кстати, а где они теперь? Китай использовал энергию противников. Под шумок международной рекламы эпидемии, введен карантин, запреты на митинги и тому подобные вещи. Возмущения в мировых СМИ нет – невозможно ругать Пекин за то, что он «борется с инфекцией». Так коронавирус ликвидировал «борцов за свободу» в Гонконге.
  6. И самое главное – борьба бесконечна. 

Не дайте себя использовать, не дайте манипулировать собой.

Источник: https://nstarikov.ru/norvezhskaja-krona-rubl-i-obval-ceny-na-neft-115138

Метки: блог

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