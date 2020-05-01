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Фонд Сороса оплатил удаление официальных аккаунтов News Front в Facebook

21:09. 1 мая 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Фонд Сороса оплатил удаление официальных аккаунтов News Front в Facebook

Вот уже месяц администрация социальной сети «Facebook» пытается удалять аккаунты информационного агентства «News Front». Не было даже надуманных предлогов. Блокировка происходила даже без попыток объяснить причины. Теперь же причины стали известны.

В начале апреля мы сообщали о том, что официальные страницы болгарской, сербской и немецкой редакций News Front попали под некие «ограничения».
«Возможно, это связано с тем, что некоторые действия с вашей Страницы нарушают правила Facebook», — это все, что говорилось в сообщениях, а добиться детальных разъяснений от администрации сети так и не удалось.
Ситуация повторилась накануне, 30 апреля, когда Facebook стал блокировать аккаунты агентства. Профили русской, грузинской, болгарской, сербской, немецкой и английской редакций не просто попали в «бан». Они были удалены без права восстановления и, конечно же, без объяснений.
С самого начала было ясно, что идет целенаправленная кампания против неугодных СМИ. Подтвердить это решили ее заказчики. Так, действующая в Грузии неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» [ISFED] открыто объявила о начавшейся борьбе с неугодными медиа. Кампанию по борьбе со свободой слова там объяснили приближающимися в Грузии парламентскими выборами. Прозападная НПО работает над тем, чтобы минимизировать количество СМИ с альтернативной позицией в разгар политической борьбы в стране.
В этой связи ISFED потребовала удаления 14 официальных страниц различных информационных агентств, включая News Front; 35 сообществ, которые распространяли неугодные новости; более полусотни личных учетных записей.
Как утверждают в ISFED, за официальной страницей грузинской редакции News Front следили с ноября 2019 года в попытках найти нарушения. В конечном итоге, НПО потребовала от Facebook удаления страницы за антизападные публикации. Исполнительный директор организации Михаил Бенидзе отдельно похвастал тем, что удалил страницы News Front в социальной сети.
«Мы следили за информационными операциями News Front в Грузии в течение нескольких месяцев и поделились своими выводами с Facebook на прошлой неделе», — заявил Бенидзе в Twitter.


Бенидзе

Важно отметить, что финансирование такой «чистки» поступает из фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. Подавляющее большинство действующих в Грузии неправительственных организаций финансируется именно фондом Сороса. Международное общество за справедливые выборы и демократию – не исключение.
ISFED существует благодаря дотациям фонда «Открытое общество», Агентство США по международному развитию [USAID], а также посольств Германии, Нидерландов, Великобритании и Совета Европы.
В частности, о связях ISFED с фондом Сороса стало известно еще в 2004 году. Тогда в СМИ обнародовали документ, фактически представлявший собой заявку на грант. Из не становилось ясно, что грузинский офис фонда «Открытое общество» намерен профинансировать ISFED и молодежную организацию «Кмара», актив которой использовался в ходе Революции роз. Задача ISFED заключалась в том, чтобы контролировать выборы. На это выделялось 300 тысяч долларов.

https://news-front.info/2020/05/01/fond-sorosa-oplatil-udalenie-oficzialnyh-akkauntov-news-front-v-facebook/ – цинк

Достаточно наглядная иллюстрация "свободы слова и информации".
Собственно, именно по причине существования подобных историй, я сильно и не заморачиваюсь развитием аккаунта в Фейсбуке и целенаправленно его не веду – какой смысл, если его могут на раз заблокировать или вовсе удалить по надуманной причине или же без причины вовсе.
Полагаю, что лучшим ответом могла бы быть перманентная блокировка различных НКО получавших деньги от структур связанных с "Фондом Сороса". Начать можно с "Мемориала".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5834179.html

Метки: информационная война, сорос, социальные сети, фейсбук, цензура

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