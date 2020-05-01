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Еще 13 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом.

19:42. 1 мая 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Еще 13 стран попросили Москву о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский МИД, передает РИА Новости.

К России обратились из Йемена, Алжира, Египта, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Марокко, Палестины, Сирии, Судана и Туниса. «Все эти просьбы в настоящее время находятся на рассмотрении в профильных российских ведомствах», — рассказали в МИД.

24 апреля о помощи также попросили итальянские регионы Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия. В посольство России в Италии поступают сотни звонков и писем, в которых страну благодарят за помощь в борьбе с пандемией.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, в мире более трех миллионов человек заражены коронавирусом. 212 тысяч человек погибли, а 906 тысяч — вылечились.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/04/28/the12/

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