Главная » Вооруженные силы, Творчество

Дезинфекция “Петра Великого”

14:19. 1 мая 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Дезинфекционные работы на атомном ракетном крейсере "Петр Великий", который сейчас стоит в Североморске.
Обрабатывали палубу, надстройки, вооружение и технические средства.\
Дезинфекция проводилась в рамках учений по предотвращению распространения коронавируса на Северном Флоте.




Фотки вот отсюда https://www.mvestnik.ru/newslent/v-severomorske-prodezinficirovali-tark-petr-velikij/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5833402.html

Метки: Видео, петр великий, северный флот, североморск, флот

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2019
... февраля, — Поклонская Оговорка президента Украины Петра Порошенко, когда он назвал свою... производствами, то тут, как говорил великий комбинатор, «пилите, Шура, пилите…» Читайте... с игрушками можно после их дезинфекции. Телефоны с мультиками — нельзя. Есть...
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2020
...подвалах…» — президент Украины Петр Порошенко. «Не сильно хотелось... войну», — президент Украины Петр Порошенко. Читайте также: ВАЖНО...празднованию 75-й годовщины Великой Победы К оглавлению | ... с территории Украины. Дезинфекция проводится согласно Указу Главы...
Дно мира: как русские моряки открыли последний материк планеты
...арктической экспедиции и последнем великом географическом открытии, случившемся ...де Траверсе), в которой великий мореплаватель формулирует необходимость этого... широтах (в целях дезинфекции) и рома для согревания... — их назвали земля Петра I и берег Александра ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)