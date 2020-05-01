Дезинфекция “Петра Великого”
14:19. 1 мая 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Дезинфекционные работы на атомном ракетном крейсере "Петр Великий", который сейчас стоит в Североморске.
Обрабатывали палубу, надстройки, вооружение и технические средства.\
Дезинфекция проводилась в рамках учений по предотвращению распространения коронавируса на Северном Флоте.
Фотки вот отсюда https://www.mvestnik.ru/newslent/v-severomorske-prodezinficirovali-tark-petr-velikij/
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5833402.html