75 лет Городу-Герою

1 мая 1945 года Севастополь стал Городом-Героем. Сегодня как раз 75 лет исполняется.Звание, которое наш город носит до сих пор, было присвоено ему товарищем Сталиным, в том числе и в честь отмечаемого сегодня Дня Международной Солидарности трудящихся.В этом отношении, хотелось бы отметить, что Сталин действительно сыграл важную роль в истории Севастополя. Он конечно не только присвоил городу звание Города-Героя, но и подписал указ об ускоренном восстановлении Севастополя, который в приоритетном порядке и в рекордные сроки был восстановлен из руин и обрел знакомый нам облик. Так что, надеюсь, этот вклад товарища Сталина в судьбу моего города рано или поздно будет отмечен памятником. Ну а сам город конечно должен стремиться быть достоиным своего звания.С праздником Севастополь. Ленинград, Сталинград и Одессу также с праздником!Ну и само собой, всех с праздником Международной Солидарности Трудящихся!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5833894.html