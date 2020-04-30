Время оптимистов: нефть дорожает на признаках восстановления спроса

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг, 30 апреля, на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск в четверг составляет $25 за баррель, что на 11% ($2,46) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 16% ($2,4) — до $17,46 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

«Растет оптимизм, что карантинные меры будут ослаблены, и это даст спросу на нефть дозу адреналина», — сказал Financial Times Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит «зеленые ростки» восстановления спроса.

«В Центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10–15 процентных пунктов — то есть с 75% до 55–60%, — сообщил Новак. — С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться».

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.

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