Вопрос дня: почему в соседних с Китаем странах не было никакой эпидемии?
Крайне любопытный пост оставила в своем блоге Мартина До, живущая во Вьетнаме:
«Меня тут некоторые пытались обвинять, что во Вьетнаме "Все не так, нам по телевизиру показывали!", однако у меня информация из первых рук. Я год живу и работаю во Вьетнаме (сейчас вынужденно сижу в Бангкоке), поэтому про Вьетнам могу говорить много и подробно. Еще раз, по пунктам, расскажу, как всё происходило во Вьетнаме – и какой результат.
Вчерашние новости:
"Vietnam has not seen any new Covid-19 patients for the fourth straight day today, April 20, keeping the cumulative total number of confirmed cases at 268, said the Health Ministry."
Итак, 4 дня подряд в 98-миллионной стране нет ни одного случая, всего было 268 случаев, из них благополучно выздоровело 207 – все случаи выздоровления широко освещены в прессе. Умерло 0. Остальные заболевшие под наблюдением. Кто не в курсе: Вьетнам, особенно город Хо Ши Мин – это настоящий Вавилон по количеству иностранцев. Так что, к 98 миллионам жителей надо добавить еще около миллиона иностранцев, постоянно живущих и работающих здесь.
А еще Вьетнам объявил о намерении стать первой страной Юго-Восточной Азии, готовой возобновить международный туризм.
Напомню о том, как развивалась ситуация во Вьетнаме:
23-29 января, Китайский новый год – толпы туристов со всего мира, открыты все границы, летают все рейсы, толпы туристов из Китая.
30 января – принято решение не открывать школы после Китайского нового года.
1 февраля – запрет на прямое авиасообщение с Китаем, однако все китайцы всё равно летают "криво" – через Бангкок или Куалу.
26 февраля – пассажиры из 2 корейских городов (Дэгу и Кенсан) обязаны идти на карантин по прилету (в Хо Ши Мине живет и работает около 100 тысяч корейцев).
7 марта – запрет на прямое авиасообщение с Южной Кореей, но все мои знакомые корейцы прекрасно летают туда-сюда через Бангкок и Куала-Лумпур.
14 марта – все бары и пабы в центре Сайгона закрыты (только в District 1), но рестораны и кофейни работают, все рынки работают. Накануне, 13 марта (пятница) я была в 3 барах в центре, везде было очень многолюдно.
15 марта – вводят запрет на въезд граждан Евросоюза и Великобритании. Моя подруга из России спокойно прилетела в этот день из Куала-Лумпур.
18 марта – запрет на выдачу виз всем иностранцам. Все прибывающие граждане Евросоюза, США и ЮВА идут на обязательный 14-дневный карантин (въехать могут те, у кого есть временный вид на жительство или действующая виза)
21 марта – на обязательный карантин отправляют всех прибывающих (и иностранцев, и вьетнамцев)
22 марта – запрет на въезд всех иностранцев
25 марта – в Ханое закрыто всё, кроме необходимых сервисов (продуктовые магазины, банки, рынки, почта – открыты)
28 марта – все сервисы, кроме магазинов, банков, рынков и почты, закрыты по всей стране.
01 апреля – в стране вводится режим Social Distancing, до 15 апреля, теперь он продлен до 22 апреля, но с 16 апреля многие офисы возобновили работу.
От себя добавлю: бассейны (во всех новых домах есть свой бассейн и спортзал) были закрыты с 7 февраля, спортзалы – с начала марта, после 20 марта закрыли парки.
Но при этом: многие офисы (особенно корейские и японские) продолжали работать, рынки работали, street-food работал (уличное караоке тоже, ха-ха), запрета на выход на улицу и на перемещения по городу не было (на севере страны были точечно закрыты на lockdown некоторые деревни). Вьетнамцы очень социальные люди по своей природе, поэтому им не хотелось работать дома, все наши сотрудники хотели вернуться в офис. Семьи здесь огромные, несколько поколений живет под одной крышей, от древних бабушек до новорожденных, поэтому social distancing здесь такой, весьма условный.
По хронологии легко отследить, что страна, имеющая обширную границу с Китаем, принимающая сотни тысяч туристов жила практически обычной жизнью вплоть до средины марта! Страна, где много пожилых людей – и эти пожилые люди не дистанцируются. Страна, где гигиена улиц и уличной еды весьма сомнительна. И ничего страшного не произошло. Никаких рефрижераторов для тел, гор трупов на обочинах, переполненных моргов, никаких ужасов и истерик.
***
Доктор Вадим, который много лет работает в соседней со Вьетнамом Камбодже пишет про свою страну практически то же самое, и делает из этих фактов крайне интересные выводы:
«Я не буду никого ни в чем убеждать. 30 лет работы в медицине дают хороший опыт для борьбы с предубеждениями. Я не верю в сказки и мифы о здоровье. Я практик и верю только тому, что одновременно слышу и вижу собственными глазами.
Часть № 1
Наблюдая с самого начала всю возню с КВ-19 и отслеживая как развиваются события по всем направлениям, в том числе и стране моего проживания, можно с уверенностью сказать, что -это очень умная интересная игра на выживание!!! Кто обладает аналитическим мышлением, тот сразу увидит массу несостыковок во всей этой бредовой идее – КОРОНАВИРУС!!!.
Поясню. С декабря по февраль Камбоджу (именно здесь я работаю и живу уже долгое время) посетило китайских туристов в том числе из провинции Хубэй около 1,5 млн человек. Т..е когда еще практически не было никаких карантинных мер. Чуть меньшее число китайцев посетило такие близлежащие страны как Вьетнам, Лаос, Монголия, Бирма, Непал, Бангладеш, Тайвань, Индия.. Сами понимаете, очень много вероятных переносчиков КВ-19. Так же понимаете примерно, какова санитарная обстановка в этих странах. Плюс-минус – почти одинаково, за исключением думаю Индии и Бангладеш, где совсем всё плохо с санитарией.
Далее. Камбоджа – единственная страна, которая не побоялась принять известный океанический лайнер Westerdam с зараженными на борту пассажирами. Все остальные страны ушли в отказ. Всё благополучно разъехались по домам из аэропорта Пномпеня. На сегодня в Камбодже 122 зараженных, 107 выздоровело, 0-смертей. Пятый день в стране уже не регистрируют никаких случаев заражения. Эта та страна, где сегодня супер- и мегалайтовый карантин, где закрыты только школы и университеты. Всё остальное работает как работало. ТЦ, стройки, бары, кафе и рестораны. Да многие закрылись только из-за страха. Но основная часть населения продолжает жить своей жизнью. Никто никого не хватает и не бьет палками и дубинками. Никто не выписывает глупых штрафов. И никто не сидит тупо по домам. Никто не бегает ни днем ни ночью и не поливает улицы всякой дрянью, якобы убивающей вирус. Никто не обеззараживает дома и подъезды проживающих. НЕТ ЭТОГО НИЧЕГО!!!
То, что было в Китае. То, что творят сейчас во всём мире!!! А теперь всё это вместе сложите. Умножьте на так называемый супер-пупер контагиозный вирус КВ-19, который по идее должен за это время выкосить уже почти всю страну. И еще раз напоминаю! за 1,5 месяца, страну посетило 1,5 млн китайцев – потенциально опасных разносчиков инфекции. Ну и тоже самое в соседних странах для статистики. Посмотрите статистику и сравните с теми странами, которые я указал чуть выше в тексте. вы увидите примерную одинаковую картину. Лаос, Вьетнам-0 смертей. Далее всё более или менее понятно.
Вопрос: что за вирус такой ужасный, что так серьезно прошелся по странам, где отличная экономика, отличная чистота и санитарные нормы. Где мусор рассортирован и ни окурка на улицах. Где медицина на пять голов выше чем в Юго-восточной Азии. Где соблюдается более менее какой то карантин и меры по самоизоляции. ВАС НИЧЕГО НЕ СМУЩАЕТ ДО СИХ ПОР????
Ну и напоследок. На своем канале на ютубе, и здесь в ФБ я сделал официальное заявление и предложение поехать в Ухань в центр "эпидемии" так сказать волонтером врачом, когда там врачи " падали с ног" от работы с пациентами. Обратился к китайским друзьям, что бы помогли приехать в Ухань в разгар эпидемии. Я смотрел на эти ужасные фото врачей и их лица в шрамах от масок. Ну и плюс как врачу мне было интересно увидеть саму болезнь и освоить методики лечения. Но каково было мое удивление, когда мне очень вежливо но настойчиво отказали в моей просьбе!!! Мне было странно слышать нелогичный отказ. почему? Почему, когда пришла беда в дом и предлагаешь волонтерскую человеческую помощь, тебе вдруг заявляют, что на самом деле не так всё плохо и мы типа сами справимся? вот именно в этот момент и закралось сомнение. А был ли мальчик?
Часть № 2.
Честно, не думал, что после первой публикации, будет столько комментариев и отзывов. В первой публикации практически не было цифр для сравнения, что бы просто пораскинуть мозгами на досуге для людей, которые еще сомневаются в управляемости того процесса, который именует себя – КОРОНАВИРУС. В том, что этот процесс управляем, нет никаких сомнений. Посмотрите. Сколько уже опубликовано материалов, и мнений видных экспертов, вирусологов, эпидемиологов, врачей и профессоров с не предвзятым мнением на происходящие события и на саму Так называемую «ПАНДЕМИЮ», которой вертят как хотят такие организации как ВОЗ и им подобные. Посмотрите, с каким упорством, многие правительства стран так и не прислушались к голосу разума и здравого смысла. Такое впечатление, что они все согласовали свои действия на один и тот же сценарий одновременно. Интересно. Что этим правительствам пообещали взамен?
А ГЛАВНОЕ – ВО ИМЯ ЧЕГО?
Правда сейчас уже наблюдается какое то просветление и такие страны как Германия, Австрия начинают кое что понимать и уходить в отказ от всеобщего безумия. Усилились протесты в США во многих штатах. Народ во многих странах начинает понимать, что КВ19-всего лишь ширма. Тут еще какая то мировая дурка по нефти, которая вдруг стала никому не нужна и уже по прогнозам в мае будут даже приплачивать 100 баксов за баррель. Всё это напоминает начала передела. Рождение нового мира. А как известно роды вещь болезненная. Ну и самое интересное, что меня смутило – это какая то специфическая избирательность вируса КВ-19 вызывать эпидемию и смертность в той или иной стране. Конечно же, сам вирус и заболеваемость никто не отрицает и я в том числе. А вот, что дальше происходит, вот это загадка. Просто для размышления привожу по парам страны и данные по ним. Где логика? Как работает вирус? Каждый пусть выводы делает сам. Итак:
Индия и США. Население Индии – примерно 1.млрд. 300 млн. США – 335 млн. Индия: 20.470 заболевших. 652 умерших. США: 852703 заболевших, 47700 умерших..(в Индии такая плотность населения и антисанитария, что даже сравнивать с США страшно. Но как бы чукча сравнивая эти две страны сказал бы – ОДНАКО!!!)
Плюс учитывайте близость Индии к Китаю и вероятную миграцию и то санитарное состояние, которое существует в обеих странах.
Канада и США. Население Канады – 37 млн. Заболеваемость – 40.000. Смертей почти 2000 (это я к тому, что типа кто-то сказал что в жару вирус развивается плохо в при средней температуре очень даже хорошо. Канада вам в помощь).
Мексика. Население – 137 млн. Заболеваемость – 9 500, 857 смертей. (Похоже в Мексике медицина намного круче, чем в США)
Пакистан. Население – 212 млн. Заболеваемость – 10.000. Смертность – 212 человек.(О какой эпидемии может идти речь, и такую заболеваемость и смертность на такое количество населения?. И как оказывается здесь медицина еще круче чем в Мексике!!! Всем срочно перенять методы лечения из Пакистана )
Индонезия – население 276 млн. Заболеваемость -7418. Смертность – 635 человек (аналогично с Пакистаном. Вдумайтесь: 276 млн населения с высочайшей плотностью на один кв. километр и такая заболеваемость и смертность. Пожалуй надо опыт Индонезии учесть в лечении КВ19.)
Т.е. Если сложить население Индонезии и Пакистана мы получим чуть большую цифру с населением Америки.
Вопрос. Что не так с американцами и их медициной?
Теперь по матушке-Европе.
Франция и Германия. Население Франции – 65 млн. Германия – 81млн. Заболеваемость Франции- 120.000, смертность – 21.000. Германия – заболеваемость – 150.000. Смертность-5000. Что не так с французами?
Турция и Англия. Население Турции – 85млн. Англия – 55млн. Турция заболело –почти 100.000. Смертей – 2376. Англия. Заболело – 133.000. Смертей – 18.000. Что не так с англичанами?
Ну и так далее. Сами всё можете проверить и сопоставить страны, где абсолютно разные условия уровень и стиль жизни. И как вы удивитесь, большинство богатых и сытых стран не смогут похвастаться что они впереди планеты всей в смысле хороших результатов, и где введен КАРАНТИН!!! У меня опять просто вопрос: ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ВИРУС ТАКОЙ ХИТРЮЩИЙ, КОТОРЫЙ ТАК УМЕЛО ПОРАЖАЕТ НАСЕЛЕНИЕ благополучных стран и осторожно работает в странах, где, по идее, пандемия КВ-19 должна уже была охватить часть суши с населением более 2 млрд. человек и, имея смертность хотя бы 1%, а это ни много ни мало, а 20 млн человек…
Вас до сих пор ничего не смущает?
Нет вопросов?
Карантин действительно нужен?
Или кто-то, пытается провернуть афёру мирового масштаба незаметно?
Или всех рассадили по домам, чтобы мы не смотрели вверх?
Или просто внести дополнительные страшилки для всеобщего контроля?
Что происходит?
И главное: КОМУ ЭТО НАДО И ВЫГОДНО?!»
Источник: https://newizv.ru/article/general/28-04-2020/vopros-dnya-pochemu-v-sosednih-s-kitaem-stranah-ne-bylo-nikakoy-epidemii
Да, почему?
Я с января пишу что ВИРУС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ.
Что на планете жуткое перепроизводство ( не в России которая нихрена не производит и даже трусы покупает а на ПЛАНЕТЕ) и когда НОВЫЙ Мерседес прям с конвейера едет в пустыню на вечную стоянку это МАРАЗМ.
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=239&clid=2196598
Маразм надо остановить.
Предупредили Гретой.
А дальше ДОГОВОРНЯК-ШОУ.
Но ить мрут людишки-то.
Кроме корешков легких еще и миелиновый слой повреждается у некоторых.
Так ведь мрут ять.
Всегда умирали.
Причём в России СЕГОДНЯ смертность от воспаления лёгких КРАТНО (т.е в десять раз ) снизилась.
Раньше дома тихо умирали а сегодня всех спасают.
Зато не позавидуешь тем кому отложили плановые операции.
Или вот знакомый умер от инфаркта.
Вызвал скорую,его на вирус проверили-ЗДОРОВ.
И домой отправили.
Там и умер.
Даже кардиограмму никто не сделал а могли спасти.
Печально.
Обычно
выходит Заказчики те же ,что и 1914 ,и 1945,и 1991 ,и 2014 и вот новый сценарий и игроки те же.Кому интересны парагвай с камбоджи и мексикой .Кого скушают ?
Заказчики уже сменились и не раз ))
1914 организовали ТРИ БРАТА Ольденбургских.
https://kulturologia.ru/blogs/141118/41291/
Но что-то пошло не так и перехватили ЕВРЕИ из интернационала.
Ольденбургские пострадали.
Евреев снесли Сталин и Гитлер но их стравили уже неоконы Англо-Америки.
В 1991 Россия выдвинула в игроки СВОЮ Элиту.
ВПЕРВЫЕ.
Не немцы-Ольденбургские не жиды-Троцкие не хохлы и грузины а ПИТЕРСКИЕ.
И сегодня НЕ ВОЙНА а ДОГОВОРНЯК
И радуйтесь
ШОУ и безобидное достаточно.
На первом этапе.
А потом умные победят неумных.
радуюсь ,только и Гитлер с Джугой рыжим тоже евреи,так что никуда они не исчезали ,просто на Олимпе только они и дерутся меж собой ,согласна ,что лучше поддержать их игру ,чтобы не обьединились против. А честным китайцам Кедми Яша вовсю поёт осанну,мол древнейшая и мудрейшая цивилизация ,нужно подчиниться ,белорусы тоже в братья записались моментом.
!
ну слава Богу ,что Брахман принес эту статью,а то мне казалось ,что одной мне чудится заговор.Хохол ясно всегда против.А почему Кот умный поет песню аля правительство .Но ведь мы не разгадаем условия игры ,а то что Китай в выгодоприобретателях -это факт,и петь ему дифирамбы не стоит,он исполняет заданную Кем -то роль.
Китай своим мужеством заслужил быть лидером.
Овен не поймет, овном останется.
Лучше овен, чем из говен.
Не совсем понимаю отличий.
Овен – это знак.
Очень заё*истый. Он везде должен быть самым лучшим.
Очень ревнивый до безумия знак.
Работафильный до отвращения к собственному здоровью.
Но когда его поддержишь, и у него получится, то такое овно ужасное по характеру. Любит получить удовольствие над мягкостью и доброжелательностью. Но чуть подкосишься, то он будет держать тебя до изнеможения.
Всё похоже.Только я разленилась до безобразия на путинских харчах.
Брахман МОЛОДЕЦ.
Толковый материал.
Китай НЕ выиграет хоть и вынужденный как и Россия УЧАСТНИК всего этого ШОУ.
Брахман ещё какой молодец!
Вот не надо…..
Красно-коричневые его тенденции раздражают если не бесят.
Но…..
Часто прозревает ))
Молодец
Возможно, его коммунистические тенденции – дань авторитету предков? Потому что это за гранью рационального.
А как вам такое?
Поклонники теории тайного заговора считают, что карантин — еще один способ управлять людьми
Эксперты уже делятся прогнозами, что случится с экономикой после стабилизации обстановки по коронавирусу. В случае, если события пойдут по оптимистическому сценарию и карантин прекратится в России относительно быстро, то ВВП страны «пострадает» на 14 трлн. руб. в ценах 2019 года.
Те, кто настроен более оптимистично, считают, что государство потеряет 17 трлн. Убытков, а число безработных вырастет до 15 млн.
Катастрофический прогноз — это снижение ВВП на 20%, упадок банковского сектора, рассвет бытового криминала.
Многие уже давно сходятся во мнении, что реальный удар по всем сферам жизни нанесет не коронавирус, а «эпидемия страха». Об этом свидетельствует результат разумных мер, принятых в Швеции и Белоруссии. Сверхсмертности от китайской болезни там не обнаружено. Поэтому ряд аналитиков прогнозирует, что в подобных странах будет маленький показатель летальности от стрессов и вынужденной обездвиженности.
Настоящая угроза не коронавирус, а тестирование новых методов управления людьм
Этот взгляд активно поддерживают и сторонники теории всемирного заговора. К примеру, доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что «сверху» прекрасно понимают, что изоляция не принесет желаемого результата, однако она нужна для испытания новых технологий управления россиянами. Эксперт не верит, что все меры, которые принимаются в России для борьбы с коронавирусом, на самом деле призваны спасать жизни людей.
В свою очередь Марат Сафин, известный теннисист, высказал предположение, что людей готовят к чипизации.
«Ещё в 2015 году Билл Гейтс рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг — вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как всё будет», — прокомментировал ситуацию Сафин.
Психологи утверждают, что страх – действительно сильное чувство, и на нем легко сыграть для того, чтобы добиться своего. При этом, эксперты в области психологии призывают не накручивать себя и не искать доказательств того, что все делается против людей. В качестве аргумента часто приводятся слова Фрейда: «иногда банан – это просто банан». К тому же заложниками обстоятельств стали не только россияне, но и люди по всему миру.
http://nashaplaneta.su/blog/poklonniki_teorii_tajnogo_zagovora_schitajut_chto_karantin_eshhe_odin_sposob_upravljat_ljudmi/2020-04-30-5987
Ну опять ВСЁ В КУЧУ чтоб непонятнее было ))
Россия отдельная цивилизация.
НЕОСВОЕННАЯ
И только на освоении территории и строительстве инфраструктуры можно создать триллион рабочих мест.
А голод ТУДА загонит всех кто не впишется в НОВЫЙ МИР.
У нас иначе чем на планете.
И у нас нет КРИЗИСА ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА.
Ничего САМИ толком не производим.
Пора
Не столько отдельная цивилизация, сколько другой полюс, противоположность Западу.
Противоположность Западу Восток ))
В Россия И запад и Восток ))
Питер это такой ЗАПАД что западники приезжают западом повосторгаться ))
А Байкал такой Восток что Китайцы его почти загадили толпами по пару миллионов
Тогда Россия – диполь!
особая !! цивилизация и пусть прислушиваются всякие маргиналы.
От Питера уже мало что осталось.
Питер уже прячется по домам, и живет прошлым.
…И главное: КОМУ ЭТО НАДО И ВЫГОДНО?!»..
И мне интересно, видя, что зараженные есть рядом с Китаем.
У нелюдей горит план по заражению в России, дабы потом были предпосылки к неизвестной вакцинации (чипизацию не рассматривю в силу полнейшего бреда – организм будет отторгать инородное тело).
Смотрим карту: https://coronavirus-monitor.ru
Видим то, что зараженные есть.
Вспоминаем уровень развития данных стран – и понимаем, что пересекают границы там единицы.
Так кому выгодно, чтобы в России БЫЛО КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗАРАЖЕННЫХ?
А может быть, дело в температуре окружающей среды? Давно уже читала исследования, что для распространения вируса оптимально около 10 “С, а к 30″С вирус практически не распространяется. Там тепло.
Это так же возможно.
Но первопричина низкого распространения, как я думаю – низкий уровень контактов с соседними странами в силу низкого уровня жизни.
В США напротив, живут не плохо – и как итог заражены миллион человек.
Чем “плотнее” система взаимных контактов – тем большее раздолье у инфекции.
Надо сказать, что глобализация и открытые границы – лишь способствуют развитию и росту числа инфицированных.
Низкий уровень контактов? По 6 млн. туристов на Вьетнам и Камбоджу, 2 млн. туристов посещает Лаос (население 4 млн.).
Сопли в отличии от некоторых не жевали – сразу же перекрыли турпоток из Китая, прибывших до этого на жёсткий карантин. У остальных туристов постоянная проверка температуры и общего самочувствия. После распространения инфекции по миру всеобщий карантин новоприбывших, а через три дня полное закрытие границ, остановка авиасообщения, высылка туристов на родину и т.п. В итоге из десяти запланированных дней пришлось провести только шесть. Но бонус в виде полного отсутствия туристов и, как следствие, чистые пляжи и море, снижение цен на отель, еду и услуги немного подсластил горькую пилюлю. Ну и сэкономленные баксы на треть поднявшиеся в цене тоже греют душу.
ну а наших куршавельских и майамских до сих пор таскают,а с Бали отказались приезжать ,считая Москву нынче грязной.
А почему в Китае .
в САМОМ КИТАЕ где китайцы снуют из города в город как муравьи заразился только ОДИН.
ОДИН ГОРОД и область и всё.
Вот в России то там то тут вспышки от одного приехавшего.
В Китае такого НЕТ.
Это невозможно.
Что и как было в Китае вообще большой вопрос, они мастера секретить всё на свете и об этой своей эпидемии правды не рассказали и наших туда не пустили, чтобы не вынюхивали.
еще написали ,что ближайший с РФ Харбин закрыт у честных китайцев на карантин,не схоже ли это с заявлением честного белоруса о приехавших с Н.Тагила рабочих на АЭС и все заразные ,что при повторном диагностировании конечно не подтвердилось.
Скорее всего несколько факторов и не самый последний проблема с диагностикой в бедных странах, температура снижает скорость распространения а ещё низкая контактность разных слоев населения.
Народу на югах полно, контактов немеряно, гигиены минимум. Они должны были все вымереть, а им что с гуся вода. Организаторы банкета должны быть разочарованы.
Народа действительно много, только вот много ли из этого народа болтается по стране и ездит за границу. И насчёт гигиены один немаловажный фактор, читал статью где очень прекрасно доказано что излишняя гигиена вредна не менее чем антисанитария. И кроме этого есть много народов у которых естественная устойчивость к многим видам вирусов.
“Не пугай девку ..цами, она … видала.”
???
Ну, типа не пугай коронавирусом, похлеще видали.
Диагностика ЕДИНСТВЕННЫЙ фактор.
Везде.
Если американским врачам стали ПЛАТИТЬ (соц. фонды) за каждого выявленного БОМЖа с вирусом а за умершего платить ВТРОЙНЕ то там и смертность скаканула.
Если во многих странах врачам на ЭТО денег не дают то им и ПОХ. И всё идёт как и шло.
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ и без эпидемий
не врачам ,а частным клиникам,с бомжей какие доходы ,стоимость до 30 тыс долларов лечение,охватывают другие категории.
В том-то и дело.
Врачам Нью -Йорка ( частным клиникам) соц. фонды платят по 45 тыщ за умершего от коронавируса БОМЖА.
Так сказать ЗАБОТА.
Оплачивают лечение БОМЖей.
Если выздоровел то 20 тыщ если умер то 45
не убедительно на сей раз
ну пишут же очевидцы-по 1,5-2млн путешествует китайцев и вообще сегодня натуральные вещи привлекают ,а не достижения фастфуда.А насчет отторжения прочитайте про Либера ,арестован в США недавно ,изобретено устройство нано,которое тоньше вируса и способно проникать в клетку незамеченным
Маринушка, хочу сделать подарок на ДР!
Рецепт творожной запеканки на яблоках. Лично моя разработка. Сама запеканка – это как обычно – творог, яйца, сахар, ванилин, немного муки, можно добавить сметаны, изюм приветствуется, можно чуть соды.
НО!!! Берёшь противень. Смазываешь постным маслом, я не жалею. Посыпаешь мукой, тоже щедро. И потом на этот противень кладёшь яблоки, нарезанные ломтиками по полсантиметра толщиной, вплотную друг к другу, типа мостовой, причём, гораздо лучше, если яблоки в 2 слоя, это толсто, но всё нормально. Сверху вываливаешь собственно запеканку и разравниваешь его аккуратно по слою яблок. В разогретую духовку на средний огонь до подрумянивания. Остыть ей никогда не дают, гады, сжирают половину уже горячей, да со сметанкой! Песня! Я стала делать так недавно, но очень понравилось, гораздо вкуснее, чем просто кусочки яблок, замешанные в само тесто. Запеканка не подгорает, яблоки под ней запекаются, а какой аромат!!! Надеюсь, понравится. Всем рекомендую.
Яблоки свежие?
Свежие. Обычно покупаю внучке, она что съест, а что лежит. Собираю все остатки – и туда. Но если сами яблоки вкусные, то лучше, конечно.
А моя кладет кусочек яблока в творожную эту и на сковородке.
Пока моя жарит, я тоже рядом сижу.
А саженцы лучше покупать не в Минске, а в Самохваловичах.
С моим гнилым брюхом жарить не выбор. Пеку.
спасибо ,к Д.Р. и сделаю ,я телец.
Вчера спросила у кого лично кто то заболел? Не нашла никого…Здесь мне тоже не ответили.Но продолжают писать что “зараженные есть”.Это что план по задуриванию башки? Для накопления критической массы Идиотов, которые “СЛЫШАЛИ ЗВОН, ДА НЕ ЗНАЮТ ГДЕ ОН”?
Подайте в суд на СМИ и правительство стран за дезинформацию.
Ну или идите работать в Коммунарку без масок и прочего защитного – Вам вирус точно не страшен.
Опять спрошу; Вы в Москве живете? Вы по этим улицам ходите? Вы разговоры граждан слышите? Вы были в Коммунарке? У меня девчонка-операционная медсестра приезжала котенка забирать за пару дней до объявления “страшной эпидемии”.С ребенком 4 лет.Без маски, перчаток и вообще без истерик..Из Новой Москвы.Даже не упомянула про короновирус, зато громко восхищалась котенком и моим котом.Многие на улицах носят маски, некоторые , может треть,как я -не носят.Вчера гуляли на улице, вообще многие гуляют с детьми в частном секторе,старики сидят по норам-их подкупили четырьмя тысячами компенсации (а москвичи очень прижимистые), хотя некоторые вменяемые (меньшинство их) берут сумки, тележки делают вид, что идут в магазин.С собаками гуляют не за 100 метров точно.Никто ни разу не сказал, что заболел..Кто Болеет? В телевизоре разве только..
Еще раз – езжайте в Коммунарку, устройтесь санитаркой, соберите материал, опровергающий вирус и докажите публично.
Слов можно тысячи написать.
В Комунарку не возьмут .
Там очередь желающих.
Не возьмут и в Сирию.
Там тоже очередь.
Ну у нас-то, в провинции, понятно – коронаужаса боятся чиновники и полиция. Телепаника о Московском Кошмаре тоже сильно преувеличена, нет того, что показывают?
Они же все серые-кащеи. Болезнь полукровок хаммитских. Нормальный человек в чиновники и не пойдет, и не задержится тем более.
Бояться коронавируса – их хлеб. А что насчёт ситуации в Столице? Соответствует теленовостям?
Из моих контактов не заболел НИКТО.Я, правда, телек не смотрю уже лет шесть.Но в интернете тоже стараются истерику усилить.
9 градусов оптимальная, но и при 50 вирус живет хорошо.
Очередной бред обвинить Китай или Россию.
Даже выдумывали, что вирус выбирает опять пострадавших евреев.
Только высочайшая организованность и порядочность китайцев.
Вот и вся причина.
Да, у Китая порядок социальный присутствует.
Сказано – сделано (отголосок коммунизма и вышколенности подчинению партии)
Правда? У нас в общежитии рядом с моим домом в Сталинграде жили вьетнамцы.Не пару человек, а двести не меньше.Они учились в наших учебных заведениях, думаю типа училищ и ежедневно ходили через наш двор с электрички, так ближе было.Я тогда девчонкой была, но их помню.Один даже попросил мою ракетку и сыграл в бадминтон.Там тоже был социализм, и Хо Ши Мин и компартия.Слушайте, Где Вы учились? Печально..Азы это.
Ходили ходили через наш двор вьетнамцы, и я перестала быть девочкой.
Теперь путаю вьетнамцев с китайцами.
Вам это никогда и не удавалось.Вы никого никогда и не видели.Ни тех, ни тех.
Да, я и девочкой не был.
И мальчиком тоже не был.
Продолжение.Для того, чтобы иметь нормальный кругозор надо поднять зад, поехать в неизвестное, еще и еще раз.Поработать на заводе,в институте,нырнуть в другую социальную среду, и опять все бросить и начать заново.
Рассуждая сидя всю жизнь на одном месте, и взаимодействуя с одними и теми же персонажами можно сузиться до размера спичечного коробка.Это не только к вам, но и ко всем доморощенным персонажам сидящих на месте как камень на болоте.Телевизор не расширит вашу реальность,а тенденциозность её ещё более свернет. Лозунги и штампы надоели.Побольше живого примера..а то “поезжайте в Коммунарку”.А вы уверены что она есть? Мне лично писали МОСКВИЧИ,что подозреваемых на вирус везут лечиться куда угодно, только не туда.