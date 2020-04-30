ВАЖНО: ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге (+ВИДЕО)

В ночь с 29 на 30 апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области действовал режим контртеррористической операции.

Он был введён из-за операции ФСБ, в результате которой был предотвращена подготовка теракта, а трое бандитов, причастных к террористической деятельности, «нейтрализованы», как сообщает Национальный антитеррористический комитет.

На месте проведения операции обнаружены боеприпасы, оружие и самодельные взрывные устройства.

Начав действовать в 00.30 (22.30 по Москве), спецрежим был снят позднее ночью.

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В НАК уточнили, что бандиты попытались укрыться в частном одноэтажном доме на территории Чкаловского района Екатеринбурга.

Дом был блокирован, жители близлежащих домовладений эвакуированы.

«На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы», — сообщили в ведомстве.

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