В США начали разоряться и сланцевики, и шельфовые буровики

Американская нефтесервисная Diamond Offshore Drilling, которая занимается обслуживанием и оборудованием скважин в США, запросила защиту от кредиторов. Как пишет The Wall Street Journal, компания воспользовалась 11 главой Кодекса США о банкротстве.

Это было сделано из-за катастрофического обвала цен на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Эпидемия COVID-19 привела к снижению активности бизнеса и резкому спаду спроса на услуги Diamond Offshore по бурению скважин.

Недавно нефтедобывающая компания пропустила регулярные выплаты держателям облигаций, отмечает газета. Это запустило 30-дневный период отсрочки, в течение которого необходимо либо осуществить пропущенные выплаты, либо объявить дефолт. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) также понизило кредитный рейтинг Diamond Offshore до «D».

Diamond Drilling заявила, что пыталась занять ещё больше средств, чтобы предотвратить катастрофу, предпринимала другие шаги, чтобы избежать банкротства. Но все безуспешно. Bloomberg отмечает, что компания в невыгодном положении по сравнению с другими бурильщиками, поскольку ориентирована на шельф. Там бурение намного дороже, чем на суше.

Diamond Offshore – не первая жертва коронавируса

Согласно данным издания, доход компании в прошлом году составлял 981 млн долларов. В ходатайстве о защите от кредиторов нефтедобывающая компания оценила свои активы в 5,8 млрд долларов, а долги в 2,6 млрд долларов.

Diamond Offshore Drilling стала второй по значимости жертвой краха нефтяного рынка, после того, как сланцевая Whiting Petroleum подала аналогичную заявку в этом месяце. По данным Bloomberg, с начала года по крайней мере семь нефтяных компаний в Северной Америке потерпели крах. И это произошло до провала цен на WTI в США в отрицательную зону.

Кредиторы были вынуждены отказаться от своих требований по погашению долгов, которые они предъявляли к проблемным нефтяным игрокам. Необходимо было избежать полного обесценивания активов на фоне падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса в мире. :///

Обложка: Фото: drillingcontractor.org

Источник: https://nstarikov.ru/v-ssha-nachali-razorjatsja-i-slanceviki-i-shelfovye-buroviki-115110