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В сербской оппозиции наметился новый раскол.

13:41. 30 апреля 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Сербский оппозиционный «Союз за Сербию» сильно «штормит» из-за попыток его отдельных лидеров протолкнуть свою политическую стратегию, пишет газета «Вечерние новости». До очередного несогласия в рядах оппозиционеров дошло после того, как Драган Джилас (глава Партии свободы и справедливости, выступающий в качестве лидера «Союза за Сербию») предложил два плана дальнейших действий.

Согласно первому, оппозиция направит серию писем в Евросоюз с жалобами на состояние «демократических прав в Сербии». А согласно второму, в четверг 30 апреля на ступенях сербского парламента в 18 часов должен начаться митинг против мер, принятых правительством во избежание распространения коронавирусной инфекции, на котором должны присутствовать все оппозиционные депутаты и лидеры партий, входящих в «Союз за Сербию».

Как сообщают «Вечерние новости», первыми участвовать в митинге отказались представители Демократической партии, заявив, что «не видят смысла в этой акции». Депутат Александра Ерков сказала, что о протесте они и вовсе узнали из СМИ.

«Я понимаю потребность граждан в послаблении режима самоизоляции и их недовольство длительным комендантским часом. Но я лично против нарушения каких-либо мер, введенных правительством Сербии. Призывы к протесту несерьезны, это проявление безответственного отношения и к другим, и к своему собственному здоровью», — пояснила Ерков.

К протесту отказались присоединяться и Сандра Рашкович-Ивич и Дияна Вукоманович — депутаты Народной партии Вука Еремича, который является ближайшим соратником Джиласа. К слову, между Джиласом и Еремичем возникли разногласии по поводу коммуникации с международным сообществом, пишут «Вечерние новости». Еремич — сторонник идеи «скрытых жалоб» в Евросоюз, он обвиняет Джиласа в том, что последний открыто сообщает о своих стратегических действиях.

Кирилл Борщев

 

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/29/v-serbskoy-oppozicii-nametilsya-novyy-raskol?utm_referrer=mirtesen.ru

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