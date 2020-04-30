Сводки от ополчения Новороссии 30 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

На попаснянском направлении боевики 30-й бригады преступника Гараза подвергли обстрелу из 82-мм минометов район н. п. Золотое-5.

В результате обстрела повреждения получили шесть объектов гражданской инфраструктуры: три жилых дома по адресам: ул. Производственная 3, 17/3 и 26. Также зафиксированы целенаправленные обстрелы здания школы № 4, колодца по ул. Свердлова, 17 и электроподстанции шахты «Первомайская».

На славяносербском направлении с позиций 93-й омбр ВСУ в районе н. п. Новотошковское по приказу Брыжинского из вооружения БМП был обстрелян н. п. Донецкий. В результате обстрела повреждения получили три дома по адресам: ул. Чапаева, 3 и 5, ул. Набережная, 35.

Также преступники 93-й омбр открывали огонь с позиций в районе н. п. Крымское из вооружения БМП по н. п. Фрунзе. В результате обстрела повреждения получил дом и сельскохозяйственная техника по адресу: ул. Петровского, 42.

Факты преступлений, совершенных командирами 93-й и 30-й бригад ВСУ в отношении жителей нашей Республики, задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении Брыжинского и Гараза.

Жители населённых пунктов Золотое-5, Донецкий и Фрунзе, замученные террором украинских оккупантов, подготовили петицию на имя президента Украины В. Зеленского с требованием привлечь к ответственности преступников 30-й и 93-й бригад ВСУ и прекратить обстрелы населенных пунктов Республики.

Стоит отметить, что 28 апреля наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение трех БМП на попаснянском направлении. Мы не исключаем, что именно из этого вооружения боевики ВСУ обстреливают наши населенные пункты.

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Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 93-й омбр ВСУ вблизи н. п. Боброво боевики разместили две 152-мм буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» и две боевые бронированные машины.

В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ вблизи н. п. Попасная нашей разведкой обнаружены три боевые бронированные машины. В зоне ответственности 25-й овдбр ВСУ в жилом районе н.п. Станица Луганская отмечено размещение двух БМП и одной ББМ.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.

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Варварские обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры имели целенаправленный характер. Данными действиями военно-политическое руководство Украины пытается дестабилизировать обстановку на Донбассе с целью дискредитации подразделений Народной милиции, в преддверии планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «нормандского формата».

С этой целью в зоны ответственности 93-й и 30-й бригад ВСУ прибыли журналисты телеканалов «1+1», «112 Украина» и «5 канала». Для координации работы журналистов, по указанию командующего «ООС» Кравченко в зоне ответственности соединений работает сводная группа офицеров 74-го центра информационно-психологических операций.

Помимо подготовки постановочных видеосюжетов, направленных на обвинение подразделений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня, в задачи пропагандистов входит съёмка видеоматериала для пропагандистского фильма.

Главная задачей продюсера компании «Небокрайфилмс» Суярко, взявшегося за производство очередного «шедевра», является героизация украинских военных преступников и оправдание командования ВСУ за провальные кампании 2014-2015 годов.

Выход фильма в прокат запланирован на август 2021 года. На данном этапе для съёмок фильма уже выделено 7 миллионов гривен.

По данным наших источников, большая часть задействованных в фильме людей — это военнообязанные, которые принимают участие в съёмках в добровольно-принудительном порядке, то есть бесплатно.

Съёмочной группой осуществляется поиск мирных жителей, согласных за деньги принять участие в съёмках фильма под видом участников событий 2014-2015 годов.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.

Так, по данным наших источников, в ночь с 28 на 29 апреля военнослужащий 1-го механизированного батальона 93-й бригады ВСУ солдат Лисин покончил жизнь самоубийством. По словам сослуживцев, Лисин уже полгода пытался уволиться, неоднократно обращался лично к командиру бригады Брыжинскому, сообщая о жестоком отношении к нему со стороны сослуживцев и командира взвода старшего лейтенанта Савенко.

Несмотря на жалобы Лисина, командование бригады не приняло должных мер, а из-за его доносов отношение сослуживцев только усугублялось. Показания сослуживцев подтвердились предсмертной запиской, которую нашли в личных вещах погибшего.

В бригаду прибыла комиссия ВСП, ведётся разбирательство по факту гибели военнослужащего.

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