События на Чаяндинском месторождении

" ,,,,То, что «Газпром» является нашим «национальным достоянием», как они заявляют в своей рекламе, не отменяет того факта, что это капиталистическая компания. При капитализме любая компания, маленькая, средняя или крупная, заинтересована в том, чтобы платить своим наемным работникам как можно меньше.... "

28 апреля в соцсетях появилась видеозапись митинга, который устроили работники Чаяндинского месторождения в Якутии в вахтовом поселке, закрытом на карантин 17 апреля. Рабочие жаловались на плохое питание, ужасные условия жизни и труда, отсутствие медицинских масок и просто информации о том, что будет с ними происходить дальше.

О том, что среди вахтовиков Чаяндинского месторождения, которое разрабатывает «Газпром», были выявлены случаи заражения COVID-19, стало известно еще 14 апреля. «Свободная пресса» об этом рассказывала. Тем не менее, в компании до последнего избегали упоминания словосочетания «коронавирусная инфекция», и только несколько дней спустя глава республики Айсен Николаев ввел карантин на территории поселка.

Пробы на коронавирус были взяты еще позже у 10,5 тысячи работников, но их результаты неизвестны до сих пор, при этом, по предварительной информации от местных властей, зараженных много. Люди, тем временем, оказались заперты в поселке без самых простых средств защиты вроде масок, и им ничего не оставалось, как выйти на стихийный митинг.

После появления в соцсетях ролика прокуратура Ленского района Якутии начала проверку «соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО „Газпром добыча Ноябрьск“ в условиях распространения коронавирусной инфекции».

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «при наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования». Впрочем, будут ли контролирующие органы принимать какие-либо действия против «национального достояния», то есть руководства компании «Газпром», — большой вопрос. В лучшем случае, ответственность понесут мелкие руководители на местах.

Как рассказала «СП» жительница Якутии Юлия Орлова (фамилия по понятным причинам изменена), местное население внимательно следит за ситуацией на Чаяндинском месторождении и в некоторых других вахтовых поселках, и, мягко говоря, недовольно происходящим. В соцсетях люди пишут, что коронавирус показал «истинное лицо капитализма», и с этим трудно поспорить. Получается, что с одной стороны, власти вроде бы стараются сделать все для того, чтобы остановить эпидемию, а с другой, компании, в том числе и с госкапиталом, сами создают очаги распространения инфекции, лишь бы сэкономить и избежать издержек.

— Сегодня в сети появилось видео митинга вахтовиков, а также их открытое письмо. Но первая информация о том, что в поселке появились зараженные, поступила в середине месяца, — напоминает Юлия Орлова. — Несколько человек перевезли в райцентр Ленск, и 17 апреля глава Якутии ввел карантин, так что никто не мог въезжать или выезжать из поселка вахтовиков.

Получается, что люди сидят там с 17 числа и за это время дошли до такого состояния. Интересно, что видео митинга появилось не в официальных СМИ, а в телеграм-канале «Новости Якутии», куда, видимо, кто-то из работников скинул этот ролик, после чего и поднялся такой скандал. Хотя глава Якутии информировал общественность о том, что происходит на Чаянде, но видео появилось вот таким анонимным путем и вызвало большой резонанс.

Естественно, местные жители, журналисты и блогеры крайне недовольны этой ситуацией. Отношение к работникам очень показательное. Насколько можно понять, одна из главных причин возмущения вахтовиков в том, что их держат в полном неведении, они не знают, кто болен, кто нет, и что будет дальше.

Что в этой истории удивительно , так это то, что обращение вахтовики направили не к Владимиру Путину или правительству, а к гражданам Российской Федерации. Они хотят реакции от общественности, а не от властей, и над этим стоит задуматься.

«СП»: — То есть вся эта ситуация вызвана действиями (или бездействием) руководства «Газпрома»?

— Да, это недоработки менеджмента компании. Это ведь не единственная история, которую можно поставить им на вид. После того, как стало известно о вспышке коронавируса и о ней уже заговорил глава Якутии, «Газпром добыча Ноябрьск» бортом привез врачей в вахтовый поселок, чтобы они взяли анализы у работников. Однако когда забор проб был произведен, врачам сказали, что они будут лететь обратно с вахтовиками, у которых уже подтвержден коронавирус. Тогда медики отказались лететь и смогли покинуть месторождение только через сутки или двое.

Позицию врачей вполне можно понять. Ведь пока они семь часов будут лететь в небольшом самолете с больными коронавирусом, они и сами сто раз успеют заразиться. Да, отдельный рейс стоит дополнительных денег, но мы говорим о безопасности и здоровье людей.

Если проанализировать такие истории, становится понятно, что это ошибки и просчеты менеджмента «Газпрома». На сегодняшний день у нас в Якутии 170 заболевших, и немалая их часть — это работники с Чаяндинского месторождения и вахтовики из поселка, которые работают на строительстве федеральной дороги Вилюй. Так что проблема коронавируса в вахтовых поселках, по крайней мере, в Якутии, существует.

«СП»: — Действительно ли условия жизни в вахтовых поселках такие плохие?

— Сложно сказать, какие там условия, потому что вахтовые поселки практически всех добывающих компаний на территории республики закрыты для СМИ и общественности. Единственное исключение, пожалуй, это «Сургут Нефтегаз», который неоднократно организовывал пресс-туры. Остальные же поселки находятся на отшибе, и руководство компаний не жаждет допускать туда кого-то со стороны. Поэтому реально увидеть, как там живут вахтовики, очень сложно.

«СП»: — Как думаете, кто-то понесет ответственность за ситуацию на Чаяндинском месторождении?

— Уже началась прокурорская проверка, а если эта машина запущена, она, как правило, не останавливается. Глава Якутии потребовал от «Газпрома» организовать выездной госпиталь, чтобы врачи работали с вахтовиками непосредственно в поселке. Если людей нельзя вывезти, кто-то же должен их лечить, брать мазки и так далее.

Но сказать, как дальше будет развиваться эта история и понесет ли кто-то ответственность очень сложно. Это же «Газпром», «наше всё». Если прокуратура будет действовать соответствующим образом, возможно, какие-то меры и последуют. Нужно постараться, чтобы довести людей до такого состояния. Они ведь требуют не только еды, но и элементарной информации. Они не понимают, что с ними будет дальше.

Ситуация на Чаяндинском месторождении вполне характерна для современной России и вряд ли стоит удивляться, что крупные компании не заботятся о здоровье своих работников.

— То, что «Газпром» является нашим «национальным достоянием», как они заявляют в своей рекламе, не отменяет того факта, что это капиталистическая компания. При капитализме любая компания, маленькая, средняя или крупная, заинтересована в том, чтобы платить своим наемным работникам как можно меньше. Потому что тогда прибыль, которую получают владельцы-акционеры становится больше.

В этом смысле ничего не поменялось по сравнению с 1912 годом, когда произошел расстрел рабочих на приисках Ленского золотопромышленного товарищества. Этими приисками, кстати, владел иностранный капитал и один из членов Сената Российской империи. Но рабочие вышли на митинг из-за того, что их отвратительно кормили. Чем все это кончилось, хорошо известно.

Это и сегодня актуально у нас для любой компании. Возьмите хотя бы Сбербанк, государственное предприятие, и посмотрите, сколько получает операционист во Владимирской области — хорошо, если 15 тысяч рублей. А потом посмотрите, сколько получает гражданин Греф, который занимается ерундой с какими-то индийскими брахманами. А получает он сотни миллионов с учетом бонусов.

И такая картина во всех компаниях, в том числе в государственных корпорациях. Это политика президента, который неоднократно всем нам рассказывал, что у министров и руководителей госкомпаний такие огромные зарплаты, потому что выплачивают их по международным стандартам. Но почему-то мелким служащим и обычным рабочим зарплаты по мировым стандартам не устанавливают.

«СП»: — Почему такая проблема возникала сейчас именно в вахтовых поселках?

— Что касается вахтовиков, я баллотировался в Госдуму по Хабаровскому краю, и мне эта проблема хорошо известна. Все крупные добывающие, лесозаготовительные и прочие компании берут вахтовиков по той же причине, почему в Москву охотно берут мигрантов. Потому что это бесправные люди, никак не связанные с местным населением. Местный житель может потребовать нормальную зарплату и социальные гарантии. Поэтому компании берут людей из мест, где просто нет никакой работы, и эти люди должны считать за счастье, что их вообще кто-то заметил.

А уж еда, условия проживания и все остальное — все это никого не волнует. Пусть спасибо скажут, что на работу устроили и что-то платят. При этом во многих регионах Сибири и Дальнего Востока местное население само сидит без работы. Но их не берут или же берут на вахту в другие места. Вахтовики, как и мигранты, бесправны, и ими легче управлять.