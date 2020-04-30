Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 апреля 2020

Курды должны уйти. Данный перефразированный лозунг западного истеблишмента, предназначавшейся изначально президенту Сирии Башару Асаду, наиболее точно характеризуют проводимую Вашингтоном политику на востоке Сирии.

Ранее неоднократно говорилось о том, что США создают альтернативу курдским вооруженным формированиям на восточном берегу реки Евфрат из местного арабского населения.

Так, по сообщениям различных источников, уже несколько недель на американской военной базе «Химо» на севере провинции Хасеке американские военнослужащие ведут подготовку 800 боевиков-арабов. Официально они должны будут заниматься охраной нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор после того, как их покинут военнослужащие ВС США.

Примечательно, что изначально месторождения должны были охранять представители курдских Сирийских Демократических Сил. Однако в последнее время настроения среди простых курдов и многих политических партий, представляющих интересы этого народа, стали беспокоить Вашингтон. Оно и не удивительно.

Вопреки замыслу США, многие курды не хотят марионеточного, подконтрольного американцам государства. Большинство высказывается за широкую автономию, но в составе единой Сирии. Подобный настрой крайне не устраивает США. Именно по этой причине Вашингтоном было принято решение о замене курдов другой силой, состоящей из арабов, у которых с курдами, опять же благодаря действиям США, достаточно сложные отношения.

Однако подготовка на американской базе боевиков — это лишь начало реализации плана США.

По имеющейся информации, высокопоставленные представители американской дипломатии провели встречу с главой арабского племени «Шумар» Хмейди Дхаим Аль Хади Аль Джарба, который по совместительству возглавляет «Совет арабских племен» в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор. Целью встречи было уговорить главу племени помочь в создании арабских вооруженных отрядов, а также оказать влияние на шейхов других племен принять участие в их формировании.

Американские представители очень настаивали на том, чтобы боевые отряды племени «Шумар» — «Армия Саладит» стала ядром вновь формируемых подразделений. По оценкам экспертов, если план американцев удастся, то в относительно короткий временной период получится сформировать армию общей численностью более 50 000 человек. И это только на начальном этапе.

Любому понятно, что для охраны нефтяных месторождений и обеспечения безопасного воровства американцами сирийской нефти это очень много. С высокой долей вероятности американцы создают силу, которая позволит реализовать планы Вашингтона по сохранению своего влияния на востоке Сирийской Арабской Республике, а также позволит ему относительно безопасно для себя убрать курдов с руководящих постов на востоке Сирии и заменить их подкупленными арабами.

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