Революция голодных, Захарченко недоступен, Безрукие белоручки // Галопом по Европам #202
В этом выпуске:
- Количество заразившихся коронавирусом в России перевалило за 100 тысяч. За последние сутки – плюс 7099 подтвержденных случаев, умерших за все время – 1073;
- В Госдуме предложили распространить на всю страну московский опыт наказания водителей, нарушающих самоизоляцию;
- На чаяндинское месторождение, работники которого на днях устроили бунт, а один объявил голодовку, доставили средства гигиены, которые рабочим будут ПРОДАВАТЬ;
- В России – сильнейший с 97-го спад промпроизводства;
- Минтруд не исключает роста числа безработных до 6 миллионов;
- Аэрофлот вспомнил про ваучеры. Их будут выдавать вместо денег за отмененные билеты;
- Беларусь купила первую партию саудовской нефти – 80 тысяч тонн поступят 11 мая;
- Узбекский парламент проголосовал за присоединение к ЕАЭС в качестве наблюдателя;
- Российские регионы на четверть сократили закупку препаратов для людей с ВИЧ;
- Адвокаты полковника Захарченко потеряли своего подзащитного;
- В Ливане сразу после смягчения карантинных мер возобновились акции протеста, которые местная пресса уже назвала революцией голодных;
- В США потери от коронавируса превысили потери во вьетнамской войне;
- В тюрьмах Калифорнии коронавирус у 40-ка процентов заключенных;
- Британские службы по найму обслуживающего персонала переключаются на обучение богатых клиентов стирке, готовке и прочим домашним работам.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам