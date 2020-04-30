Революция голодных, Захарченко недоступен, Безрукие белоручки // Галопом по Европам #202

В этом выпуске:

- Количество заразившихся коронавирусом в России перевалило за 100 тысяч. За последние сутки – плюс 7099 подтвержденных случаев, умерших за все время – 1073;

- В Госдуме предложили распространить на всю страну московский опыт наказания водителей, нарушающих самоизоляцию;

- На чаяндинское месторождение, работники которого на днях устроили бунт, а один объявил голодовку, доставили средства гигиены, которые рабочим будут ПРОДАВАТЬ;

- В России – сильнейший с 97-го спад промпроизводства;

- Минтруд не исключает роста числа безработных до 6 миллионов;

- Аэрофлот вспомнил про ваучеры. Их будут выдавать вместо денег за отмененные билеты;

- Беларусь купила первую партию саудовской нефти – 80 тысяч тонн поступят 11 мая;

- Узбекский парламент проголосовал за присоединение к ЕАЭС в качестве наблюдателя;

- Российские регионы на четверть сократили закупку препаратов для людей с ВИЧ;

- Адвокаты полковника Захарченко потеряли своего подзащитного;

- В Ливане сразу после смягчения карантинных мер возобновились акции протеста, которые местная пресса уже назвала революцией голодных;

- В США потери от коронавируса превысили потери во вьетнамской войне;

- В тюрьмах Калифорнии коронавирус у 40-ка процентов заключенных;

- Британские службы по найму обслуживающего персонала переключаются на обучение богатых клиентов стирке, готовке и прочим домашним работам.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам