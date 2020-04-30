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“Моя гитара — оружие”. Николас Микеа о борьбе против империализма // По-живому

22:04. 30 апреля 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с музыкантом и политическим активистом Николасом Микеа.

Документальные фильмы:

Chile in Flames (English version – ENGLISH subtitles)
https://vimeo.com/371516002

CHILE IN REVOLTE [Multi-language]
https://vimeo.com/404115867


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#КонстантинСемин #поживому

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ofJeHzCNi_U

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