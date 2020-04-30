“Моя гитара — оружие”. Николас Микеа о борьбе против империализма // По-живому
Разговор с музыкантом и политическим активистом Николасом Микеа.
Документальные фильмы:
Chile in Flames (English version – ENGLISH subtitles)
https://vimeo.com/371516002
CHILE IN REVOLTE [Multi-language]
https://vimeo.com/404115867
_______________________________________________
Поддержать канал рублем:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёминв Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #поживому