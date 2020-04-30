“Моя гитара — оружие”. Николас Микеа о борьбе против империализма // По-живому

Разговор с музыкантом и политическим активистом Николасом Микеа.



Документальные фильмы:



Chile in Flames (English version – ENGLISH subtitles)

https://vimeo.com/371516002



CHILE IN REVOLTE [Multi-language]

https://vimeo.com/404115867





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#КонстантинСемин #поживому

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ofJeHzCNi_U