«Лестница поведения» в эпоху кризиса
Любой кризис, а пандемия одна из его форм, обостряет противоречия и как никогда ярко высвечивает внутренний мир каждого. Но, будучи в стрессе, мы зачастую закрываемся в своем панцире, считая свое поведение самым правильным, и неспособны посмотреть на мир более широко.
С помощью этого проекта мы хотим дать возможность каждому уйти от угнетающих эмоций и подойти к ситуации рационально. Наш мир очень разнообразен, в нем есть разные люди – одни из которых нам нравятся, а другие нет. Вникая в эту Лестницу, каждый может лучше осознать, что рядом с ним граждане, у которых есть свой настрой, своя реакции; лучше понять их модель поведения. И каждая из этих моделей имеет право на существование, если это не самое дно, то есть низшая ступенька в нашем проекте.
В нашей Лестнице собраны обобщенные модели поведения, их, конечно, гораздо больше за счет сочетания разных моделей. Главное в реализованной нами идее – это возможность лучше понять самого себя, упорядочить хаос в голове от разноплановых новостей и фейков. Осознать, на каком этапе конкретный человек сейчас, и куда можно двигаться дальше.
Лестница поведения в эпоху кризиса
Далее слева представлено название и описание модели поведения, а справа – совет «ЯСНО»
Ступени (модели поведения) этажа «Разрушение»
|«Мошенники и спекулянты» – любители нажиться на беде любой ценой с помощью банковского мошенничества или телефонного «развода» на деньги, либо скупкой товаров первой необходимости в условиях коронавируса (медицинские маски, перчатки, антисептики, лимоны, имбирь).
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|Совет: Чтобы исключить возможность стать жертвой таких людей будьте внимательны к различным звонкам и смс, интересуйтесь последними способами «развода». Не поддавайтесь разговорам, что товар скоро совсем закончится или его цена вырастет еще в разы. Старайтесь быть дома.
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«Распространители» – сознательные создатели паникерских слухов и распространители фейков. Делают это ради денег и раскручивания своих аккаунтов в соцсетях на теме коронавируса.
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|Совет: Если вы сам такой, то почитайте Уголовный кодекс. Если общаетесь с таким человеком, то проверяйте источники информации. Сверяйте, есть ли подобные факты в других источниках (лучше всего широко признанных). Используйте проверенные источники информации и находите оригиналы сомнительных заявлений органов власти.
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«Замкнувшиеся» – впавшие в депрессию люди, засевшие перед сериалами с бутылками крепких и не очень напитков. Прячутся в своей раковине (либо в кругу собутыльников), абстрагировавшись от внешнего мира в ожидании того, когда все непременно умрут от коронавируса.
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|Совет: Обратитесь за помощью на телефон бесплатной психологической помощи. Для Вас максимально важно подняться до этажа СМЫСЛ, чтобы понять причины своих беспокойств. Займитесь ЗОЖ (йога или любые другие возможные в текущих условиях физнагрузки). Читайте и смотрите позитивные произведения искусства (рекомендуем обратиться на сайт премии «На благо мира», где они выложены). Если у вас запой, то проконсультируйтесь у нарколога по телефону.
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«Социопаты» – полная противоположность «замкнувшихся». Пытаются делать вид, что ничего страшного не происходит, а опасность коронавируса сильно преувеличена. Ходят по магазинам без средств индивидуальной защиты, катаются по своему городу на машине и общаются с друзьями и родными, как ни в чем не бывало, жарят шашлыки на улице.
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|Совет: Таких людей обычно не останавливают уговоры. Только жесткие меры в виде штрафов и тому подобного.
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«Жертвы» – потребители любой информации о коронавирусе, впадающие в тихий ужас и перекидывающие ее в чаты в WhatsApp, искренне верящие, что этим помогут родным и друзьям. Сторонники того, что власти всё скрывают, жертв коронавируса много, а меры, принятые властями, незаконны и «принимаются не так». Вариацией может быть противоположность: никакого вируса, всё искусственно раздуто мировым теневым правительством и фармацевтическими компаниями (либо инопланетянами, лично Путиным или Трампом).
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|Совет: Чтобы ни выматывать себе и близким нервы отвлекитесь на позитивные произведения искусства (например, рекомендуем обратиться на сайт премии «На благо мира», где они выложены). Для Вас максимально важно подняться до ступени СМЫСЛ, чтобы понять причины своих беспокойств. Заниматься ЗОЖ (йога или любые другие возможные в текущих условиях физнагрузки). При появлении сомнительных объявлений от органов власти следует обратиться, прежде всего, на сайт или горячую линию соответствующего ведомства.
Ступени (модели поведения) этажа «Созидание»
|«Сознательные» – те, кто, откликнувшись на призыв властей, находится в режиме добровольной самоизоляции, выходя из дома только в случае крайней необходимости, и потребляют информацию о коронавирусе только из официальных источников. Предприниматели сферы услуг, развлечений и прочего, которые, прислушавшись к призыву властей, приостановили свою деятельность.
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|Совет: Вы на правильном пути. Спланируйте свой бюджет с учетом разного варианта развития событий. Не сосредотачивайтесь особо на негативе, чтобы не упасть на низшие ступени. Отвлеките себя позитивными произведениями искусства (рекомендуем обратиться на сайт премии «На благо мира», где они выложены). Займитесь саморазвитием. Можете подняться на ступеньку, став волонтером.
|«Волонтеры и мотиваторы» – люди, сами помогающие другим и призывающие граждан сохранять спокойствие, соблюдать ограничительные меры, поддерживающие самоизолированых морально с помощью мотивирующих постов и видеороликов.
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|Совет: Мы снимаем перед вами шляпу, но пока не маску. Будьте предельно осторожны в общении с другими людьми. В свободное время отвлеките себя позитивными произведениями искусства (рекомендуем обратиться на сайт премии «На благо мира», где они выложены). Займитесь саморазвитием.
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«Авангард» – медики и представители власти, которые принимают непосредственное участие в предупреждении распространения коронавируса. Сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий.
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|Совет: Мы снимаем перед вами шляпу, но пока не маску. Будьте предельно осторожны в общении с другими людьми. Не забывайте и о благополучии своей семьи. Изучите реальные экспертные мнения по прогнозам сроков эпидемии. Спланируйте свои силы. В свободное время отвлеките себя позитивными произведениями искусства (рекомендуем обратиться на сайт премии «На благо мира», где они выложены). Займитесь саморазвитием.
Ступень (модель поведения) «Смысл»
|«Мыслители» – люди, которые в результате внесенных коронавирусом изменениях в жизни провели глубокое философское переосмысление происходящего в мире и выработали новое отношение к его устройству.
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|Совет: Переосмыслите свои цели и ценности жизни. Найдите то, что вас даже в тяжелой ситуации смогло бы поддерживать. Как правило, это некая духовная основа. Подумайте, чем вы можете быть полезны другим. Займитесь саморазвитием, найдите лекции или книги по теме в интернете (рекомендуем, например, психологов Виктора Франкля, Стивена Кови; из современных – Олега Гадецкого, Дмитрия Пшонко). В конце концов, обратитесь к священным писаниям своей религиозной традиции.
В нашей Лестнице есть кажущаяся иерархия, но она скорее условная. Мы не ставим на самую вершину кого-то, кому мы должны подчиняться или поклоняться. Нет. Как раз особенность в том, что самое может высшее, что каждый из нас может сделать – это устроить революцию внутри себя самого, духовно переродиться. Кроме того, всё перемещение по Лестнице достаточно свободно и зависит от каждого. Это не жесткая кастовая система.
Будем рады, если это кому-то поможет.
Источник.
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ха-ха
Чёта напоминает “мантры” одного персонажа на сайте.