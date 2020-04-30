Любой кризис, а пандемия одна из его форм, обостряет противоречия и как никогда ярко высвечивает внутренний мир каждого. Но, будучи в стрессе, мы зачастую закрываемся в своем панцире, считая свое поведение самым правильным, и неспособны посмотреть на мир более широко.

С помощью этого проекта мы хотим дать возможность каждому уйти от угнетающих эмоций и подойти к ситуации рационально. Наш мир очень разнообразен, в нем есть разные люди – одни из которых нам нравятся, а другие нет. Вникая в эту Лестницу, каждый может лучше осознать, что рядом с ним граждане, у которых есть свой настрой, своя реакции; лучше понять их модель поведения. И каждая из этих моделей имеет право на существование, если это не самое дно, то есть низшая ступенька в нашем проекте.

В нашей Лестнице собраны обобщенные модели поведения, их, конечно, гораздо больше за счет сочетания разных моделей. Главное в реализованной нами идее – это возможность лучше понять самого себя, упорядочить хаос в голове от разноплановых новостей и фейков. Осознать, на каком этапе конкретный человек сейчас, и куда можно двигаться дальше.

Лестница поведения в эпоху кризиса

Далее слева представлено название и описание модели поведения, а справа – совет «ЯСНО»