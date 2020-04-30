Изрубленный батальон, или Атака у Чулчице

Могли ли 200 русских казаков остановить победоносно наступавшую германскую пехоту – и, атаковав в конном строю, уничтожить крупное пехотное подразделение? О таком знаковом эпизоде – эта статья.

Шел июль 1915 г. – завершалась Люблин-Холмская операция, и войска Северо-Западного фронта вели ожесточенные арьергардные бои с германскими 11-й и Бугской, и австрийскими 1-й и 4-й армиями.

Прикрывая 3-ю армию, отличились подразделения 2-й Сводной казачьей дивизии – они спасли пехоту 14-го армейского корпуса.

В ночь на 22. 07. 1915 г. у дер. Чулчице германская пехота 22-го резервного корпуса прорвалась на стыке дивизий 14-го корпуса — между 71-м пехотным Белевским полком 18-й пехотной дивизии и 279-м пехотным Лохвицким полком 70-й пехотной дивизии. 71-й полк отошел к дер. Сайгаце – и германская пехота устремилась в прорыв. Готовился отходить и 279-й полк – и это ставило в тяжелое положение батареи, штаб и тылы соединения, которым пришлось бы оставить посад Савина.

Анализировавший конные атаки русской кавалерии в Первую мировую войну И. Ф. Рубец отметил конную атаку 2-й (есаул Негодков) и 6-й (хорунжий Кулеш) сотен 1-го Волгского казачьего полка, состоявшуюся у сел. Чулчице и посада Савин — и наступление противника было задержано, но сотни понесли большие потери, погиб и хорунжий Кулеш.

Казаки 1-го Волгского полка.

Казаки 1-го Волгского полка.

Как же произошел этот знаменательный боевой эпизод?

В час ночи германская пехота прорвалась на стыке 71-го и 279-го пехотных полков. И, как мы отмечали — ринулась в прорыв.

Командующий 2-й Сводной казачьей дивизией выдвинул для парирования вражеского прорыва 2 резервные сотни 1-го Волгского полка. П. Н. Краснов отметил в своих воспоминаниях, как 2-я и 6-я сотни полка в конном строю атаковали прорвавшую русский фронт германскую пехоту – причем не только «навели панику» на противника, но и изрубили батальон германцев. Генерал вспоминал, как в лунном сумраке на фоне горящей деревни и круглого холма вдали, ярко освещенного заревом пожаров, «как иглы» появились силуэты германских пехотинцев. Сразу засвистели и защелкали пули. Подошедший командир Лохвицкого полка сообщил что полк дольше держаться не может и отходит.

Были вызваны резервные сотни — подходившие на рысях казаки снимали папахи, крестились перед боем и скидывали из-за спин винтовки, готовясь к пешему бою.

Командующий дивизией приказал надеть винтовки — атака в конном строю. Есаул Негодков получил приказ: лавой (2-я сотня в первой линии, а за ней 6-я на дистанции 300 шагов) атаковать наступающую пехоту противника; левый фланг — направление вдоль горящей деревни, правый — на вершину ярко освещенной пожаром Лысой горы. Идти двумя лавами, впереди 2-я сотня, за ней 6-я. Направление — на холм. Погромче гикать.

— Как местность? Проходима? Болот и канав нет?

— Совершенно проходима…

Сотни поскакала рысью, строя лаву. Замелькали казачьи башлыки. Вспыхивали огоньки винтовочных выстрелов, а когда казаки подошли к противнику на полкилометра – был открыт страшный винтовочно-пулеметный огонь. А затем – страшный и короткий гик, трескотня винтовок и тишина. И – «победа наша».

Другой очевидец, вспоминая об атаке, отмечал тяжесть ситуации — как передовые казаки (6 человек) во главе с доблестным хорунжим Кулешем оказались у германских окопов. Под ними убили лошадей – но хорунжий с 6-ю казаками прыгнули в окоп и начали работать кинжалами. В ходе схватки Кулеш убит выстрелом из винтовки в упор – пуля попала офицеру в рот. Масса германцев столпилась вокруг 6 смельчаков. Но тут подоспели остальные казаки атакующих сотен — началась рубка.

По фронту германской дивизии пронесся слух, что атакуют огромные казачьи массы – и немецкие цепи стали отходить. Начальник германской дивизии выдвинул резервный батальон – который бегом устремился к месту боя. И тут на него наскочила, прошедшая через 6-ю сотню, 2-я сотня под командованием есаула Серикова. Германские пехотинцы побросали винтовки, подняв руки вверх. Выполняя приказ командира и не теряя темпа атаки, казаки их изрубили и ринулись дальше — к госп. дв. дер. Став, в котором размещался штаб германский дивизии. Последний бросился уносить ноги.

В итоге — болото и полная темнота остановили дальнейшее продвижение казаков. Потери волгцев — около 25 человек, в то время германцы потеряли только изрубленными свыше 500 пехотинцев. Причем даже не столь был важен фактический ущерб от ночной конной атаки 2 сотен — как велико моральное потрясение наступавших к Влодаве германских войск. О том, насколько оно было велико, показали последующие события.

По словам пленных германских офицеров, захваченных впоследствии, весь следующий за казачьей атакой день был посвящен успокоению пехоты, потрясенной ночной атакой двух сотен. Для охраны окопавшейся германской пехоты был выдвинут полк германской кавалерии, который встал в резервной колонне недалеко от Влодавского шоссе.

Вечером в распоряжение начальника арьергарда 14-го армейского корпуса и командующего 2-й Сводной казачьей дивизией прибыл бронеавтомобиль «Добрыня». В 23-м часу «Добрыня» двинулся по шоссе в направлении к Холму (мы писали о рейде «Добрыни» — см. Как русская броня воевала. Часть 2. Под Праснышем и Томашевым). Вспомним лишь о том, что в 3 км от русской линии охранения он заметил кавполк германцев и начад обстреливать его из пушки. Германцы поскакали назад — к своим. Германская пехота приняла свою конницу за казаков и встретила их убийственным винтовочно-пулеметным огнем. Беспорядок прекратился лишь к утру. Но вследствие этих ночных действий русских мобильных подразделений – 2 сотен и броневика — германское наступление остановилось на 23, 24, 25 и 26 июля. Только 27-го авангард вошел в соприкосновение с русскими у дер. Петридова, Букова и Луковска.

Наступление противника на этом участке фронта было остановлено на 5 суток – что имело важное значение для судьбы 14-го армейского корпуса. Внезапность для неприятеля и дерзновенность броска – вот секрет успеха ночной казачьей атаки у Чулчице.

Автор:Олейников Алексей

Источник: https://nstarikov.ru/izrublennyj-batalon-ili-ataka-u-chulchice-114384