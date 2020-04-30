Достоин уважения

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов будет оштрафован руководством футбольного клуба за высказывания, которые он позволил себе во время интервью футбольному обозревателю Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".

Голкипер раскритиковал действия главы государства во время пандемии коронавируса и заявил, что речи президента РФ Владимира Путина по ТВ - это пустословие. При этом обещания о льготах для населения не выполняются.

"То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы - их нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает. И таких моментов, где президент говорит одно, а в жизни все по-другому - их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ - зло. И в реальной жизни все по-другому", - заявил Фролов.

Евгений также поддержал высказывания теннисиста Марата Сафина о том, что население планеты во время пандемии коронавируса готовят к чипизации.

"Мы и так уже все под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или налог, тебе сразу перекроют все счета или могут снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в базе данных. На народ власти наплевать, нужны им как рабы, как рабочая сила. Крепостное право. Законы нас настолько сдавливают и душат - и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права - у тебя нет никаких прав и свобод, по сути. Ты раб. Никакой помощи ждать не стоит, мы можем помочь себе только сами", - уверен футболист.

Руководство "Крыльев Советов" поспешило отметить, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Отмечается, что последнее время власти в стране и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области.

"В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России. В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях", - говорится в заявлении.

Добавим, что пресс-служба "Крыльев Советов" отредактировала заявление о санкциях к Фролову. Изначально в заявлении было прямо сказано, что спортсмен получит штраф. Сейчас там указывается, что провинившийся "понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях".

Кроме того, самарская команда закрыла комментарии под постом в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте", который посвящен интервью вратаря. Оставлены лишь пять комментариев, остальные были удалены.

Уткин напомнил "Крыльям" о конституции

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с Фроловым, напомнив, что высказываться на общественно значимые темы, иметь личное мнение о лидере государства и положении в стране - право, гарантированное конституцией любому гражданину.

Сам Уткин этим правом пользовался неоднократно.

"Если клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Подробнее: https://www.newsru.com/sport/27apr2020/froll.html

Подробнее: https://www.newsru.com/sport/27apr2020/froll.html

Источник: https://www.mk.ru/social/2020/04/28/utkin-prokommentiroval-skandal-vokrug-vyskazyvaniya-futbolista-krylev-sovetov-o-putine.html