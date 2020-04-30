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Демонтаж системы резко ускорится. Ближайшее будущее мира и РФ. Анатолий Вассерман

22:04. 30 апреля 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Каких последствий беспрецедентных вливаний ФРС можно ожидать. Когда восстановится мировая экономика и в частности нефтяной рынок. Как изменится распределение производства и рынок труда. Почему мир не останется прежним. Анализ современной ситуации проводит Анатолий Вассерман. Ведущий Дионис Каптарь.
Речь эксперта рекомендуется прослушивать на скорости 1.25

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i4onnoRvqrU

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