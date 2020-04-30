Главная » Политика, Творчество

“Академик Черский” идет на Балтику

16:04. 30 апреля 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


После всех лихорадочный метаний, смены курса и места назначения, трубопрокладчик "Академик Черский" прошел через Каттегат и идет в Калининград, откуда после работ по дооснащению, отправиться прокладывать оставшийся участок "Северного Потока-2".
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону…

Как представляется, эпопея с достройкой оставшегося участка "Северного Потока-2" еще не кончилась – наверняка мы увидим попытки США заблокировать достройку путем санкций, а также попытки действовать руками своих европейских вассалов (в частности, Польша уже заявила о том, что может добиться ареста не только "Академика Черского", но и самого "Северного Потока", так как "Газпром" ей якобы должен 1,5 млрд. долларов).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5830657.html

Метки: "северный поток", газ, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Северный поток-2» угодил в идеальный шторм
... подключить трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который сейчас находится в дальневосточном... не хватает оборудования. А «Академик Черский» полностью отвечает всем требованиям. ...заканчивают все, либо наш «Академик Черский» — идет из Находки в Балтику....
Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2020
...единственно правильную» версию событий, причем идет этот курс уже не при... депутатом, доктор наук, профессор, академик. Абсолютно подготовленный к государственной деятельности...можно завершить при помощи судна «Академик Черский», однако сначала его нужно ...
Реальная нефть многообразнее биржевой
...процент всех сделок на биржах идет по фьючерсным контрактам, ориентированным ...объемами добычи такой нефти, который идет на месторождениях Ghawar (годовой объем...маршрутом, который вычерчивает в океанах «Академик Черский», мы знакомы с заявлениями всевозможных...
Перспективы и сложности Северного морского пути
...иное.Наблюдение за льдами СЛО идет круглогодично на протяжении почти сотни... Драницын» при научной поддержке судна «Академик Трёшников» впервые в российской истории... Амдерма, Зеленый мыс, Беринговский, Анадырь, Черский, Песчанка, Кепервеем.Но общее количество...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)