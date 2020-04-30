Афины 1944: грязный секрет Великобритании

Политика, которая проводилась Англией и США в освобожденных от германского нацизма странах, во многом напоминала политику Третьего Рейха.

Широкой публике не очень известно, что в декабре 1944 года англичане занимались не столько борьбой с войсками Третьего Рейха, сколько уничтожением антифашистского движения в Греции. Оно и понятно, у англосаксов должна быть прекрасная, белая, пушистая мифопоэтическая история, где не должно быть места беспредельной жадности, жестокости и коварству, которыми характеризовалась реальная история британцев и американцев.

К октябрю 1944 Гре­че­ский на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ный фронт (ЭАМ), и ру­ко­во­ди­мая им Гре­че­ская на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ар­мия (ЭЛАС) ос­во­бо­ди­ли прак­ти­че­ски всю терри­то­рию Греции от немецко-фашистских войск и их местных пособников-коллаборационистов. Потеряв в этой тяжелой борьбе десятки тысяч бойцов. Соз­дан­ный этими организациями комитет национального ос­во­бо­ж­де­ния (ПЕЕА) вы­пол­нял на тер­ри­то­рии Гре­ции пра­ви­тель­ст­венные функции. Но в октябре 1944 в Греции на все готовенькое высадились английские войска. Схожая ситуация была и с появлением американских войск на Филиппинах и в Южной Корее.

Греция сбросила турецкое иго благодаря победам России в русско-турецких войнах, где особую роль сыграла война 1826-1829 гг. Однако после убийства первого греческого президента И. Каподистрии (1831), англичане начали обращаться с этой страной как с «банановой республикой» (хотя там и установили монархию). Основной их задачей было недопущение какого-либо влияния России в этой стране, занимающей важное стратегическое положение в Восточном Средиземноморье. Типичным для Греции стало наглое вмешательство Англии, вооруженные перевороты и устранение пророссийских политических деятелей. А также дипломатия канонерок; так в 1850 английская эскадра блокировала греческие берега и захватывала греческие суда под предлогом возмещения убытков некоего проходимца, британского подданного Пачифико. Схожая ситуация повторилась и в 1854, когда Греция хотела выступить на стороне России в Крымской войне; притом часть её территории была оккупирована англичанами. В то же время на греков англичанам было откровенно плевать. Когда в 1921-1922 в ходе греко-турецкой войны турки устроили геноцид малоазиатским грекам, уничтожив до 600 тысяч человек, англичане пальцем не шевельнули, чтобы это остановить. Хотя после капитуляции Оттоманской империи в Первой мировой войне именно Англия и Франция передали Греции прибрежные районы Малой Азии, и в турецких портах стоял английский флот.

В октябре 1944 вместе с собой английские войска доставили греческое эмигрантское правительство из Лондона и потребовали распустить ЭЛАС. ЭАМ и ЭЛАС, опиравшиеся на поддержку большинства населения Греции, естественно, не понимали, почему все бразды правления должны быть переданы невесть кому. 3 декабря в Афинах, на площади Синтагма состоялась мирная демонстрация в поддержку греческого антифашистского движения. Демонстрация была расстреляна английскими подразделениями и «охранными батальонами», профашистскими подразделениями, состоявшими из коллаборационистов, которые служили немецким фашистам, а затем благополучно перешли на службу англичанам. Погибло 33 человека. На следующий день, во время проведения похоронных процессий в Афинах и Пирее, английские подразделения и «охранные батальоны» снова открыли огонь по демонстрантам, убив десятки человек. И далее в течение всего декабря 1944 года до 100 тысяч английских солдат и «охранные батальоны», при поддержке танков и авиации, уничтожали греческих антифашистов. К февралю 1945 разгром ЭЛАС в основном был завершен. Летом 1945 англичане ещё уничтожали греческих партизан-антифашистов на острове Крит при помощи частей германского вермахта, которых временно не разоружили. С осени 1945 года эскадроны смерти из т.н. «Черного фронта», состоявшего из греческих коллаборационистов, перешедших на службу от немецких фашистов к англичанам, под крылышком у английской оккупационной армии проводили террор в отношении чле­нов ЭАМ и бывших солдат ЭЛАС. Тысячи людей были отправлены в британские концлагеря на Ближнем Востоке. Сотни отрубленных голов выставлялись на площадях греческих городов. Так в июне 1945 голова главнокомандующего ЭЛАС, коммуниста Ариса Велухиотиса, была выставлена на площади города Трикалы. В 1946-1949 греческие патриоты, создавшие Демократическую армию Греции, продолжили борьбу. Но в 1947 на смену англичанам пришли американцы, которые оказали огромную военную помощь прозападному греческому правительству и организовали массовый террор против «прокоммунистических элементов». Около 800 тысяч человек было выселено из партизанских районов, весной 1948 были проведены массовые казни политзаключенных; так в начале мая было расстреляно сразу около 150 человек. К концу 1949 патриотическое движение было задавлено. Схожее, кстати, произошло и на оккупированных американцами Филиппинах, где марионеточная армия президента Рохаса, вооруженная и натасканная американцами, подавила сопротивление крестьян Лусона и бывших партизан антияпонского движения «Хукбалахап» – в ходе пятилетней беспощадной войны. И в Южной Корее, где американцы и марионеточный режим Ли Сын Мана массово истребляли нелояльное «прокоммунистическое» население. Достаточно вспомнить бойню на острове Чеджудо [Ченджу], унесшую жизни более 30 тысяч человек всех возрастов. Собственно, американцы и англичане проводили ту же политику уничтожения левопатриотических сил, что и предшествовавшие им немецкие фашисты и японцы. Поэтому и на службу к англосаксам пошли именно те элементы, которые прислуживали немецким фашистам и японцам. Тут неплохо вспомнить и о финансировании германского нацизма англосаксонским капиталом, и о канализировании немецко-фашистской агрессии на восток, против СССР, что проводилось руководящими кругами США и Англии, и о четких идеологических связях между нацизмом и его англосаксонскими учителями. Такой проницательный исследователь как М. Саркисянц указывает, что «связь между геноцидом, проводившимся поселенцами колоний XVIII—XIX веков и геноцидом XX века может быть прослежена в гитлеровской программе «жизненного пространства»» («Английские корни немецкого фашизма»). Никаких этических проблем при трансфере профашистских элементов со службы Третьему Рейху на службу англосаксонскому капиталу не возникало.

Так что кровавую Холодную войну и политику разделения, известную как Железный Занавес, начали именно англосаксы. Ничего похожего на те массовые убийства по политическому признаку, которую проводили американские и английские «освободители» в своей оккупационной зоне, в советской зоне не было. Более того, почти во всех странах, где оказались советские войска в конце II мировой войны, были созданы коалиционные правительства, в которых сидели представители пяти-десяти партий, от левых до самых буржуазных. (Это продолжалось до 1948-49 года, окончательного отделения Западной Германии и перехода Холодной войны в особо кровавую фазу.) А с территории Норвегии, Австрии и Дании советские войска просто ушли. И вооруженному подавлению в советской зоне подвергались лишь откровенно террористические группировки, созданные при гитлеровцах, вроде польской NSZ.

Обложка: Убитые демонстранты на площади Синтагма в Афинах, 3 декабря 1944

Источник: https://nstarikov.ru/afiny-1944-grjaznyj-sekret-velikobritanii-115014