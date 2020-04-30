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«Абсолютная бездарность оппозиции огорчает».

13:50. 30 апреля 2020 149 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

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СОЛОВЬЁВ: «Я нахожусь в философских раздумьях. Знаешь, что меня больше всего огорчает? Абсолютная бездарность оппозиции, этот низкий уровень образования, каждый «недудь» – несостоявшийся дипломатишко, страннейшие люди, проворовавшиеся «яблочные комсомольцы» – от Навального до Яшина. Эти люди – они кто? Вот сейчас они фурчат, они все живут по повестке, которую им предложил президент. Если им президент предложил повестку – они даже не понимают, но прыгают вокруг нее. Они настолько ничтожны, неинтересны, настолько ни о чём, они смехотворны и глупы. А главное – фантастическая мания величия».

***

СОЛОВЬЁВ: «Не пройден еще пик заболевания, опасность велика. Необходима дисциплина, необходима самоорганизованность. Март-апрель – производство тест-систем увеличили с 2,5 тысяч до 150 тысяч в день! Мы в день производим больше тестов, чем Украина за все время произвела».

Источник: https://radiovesti.ru/brand/63093/episode/2265791/

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