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Запрет на славянские суффиксы

16:17. 29 апреля 2020 128 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы "-ов-/-ев-", а в отчествах — "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-".
Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей", — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриен.
По его словам, эти поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.
Необходимость принятия поправок Ашуриен объяснил "возрождением национальных имен".
Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию "по законам своих предков", и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.

https://ria.ru/20200429/1570732430.html – цинк

Как не трудно догадаться. речь идет о продолжении политики мягкой дерусификации.
Все это происходит в государстве которое постоянно попрошайничает кредиты у России и солидная часть экономики которого строится на деньгах пересылаемых трудовыми мигрантами из РФ.
Интересно, что будет, если обложить дополнительным налогом переводы в Таджикистан и отказать в кредитовании национально озабоченным деятелям? Скажем, для "возрождения национальной экономики".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5828644.html

Метки: дерусификация, средняя азия, таджикистан

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 7832 6156
    Айва 29 апреля 2020 в 18:16

    Ну и правильно, так удобнее с их-то именами.

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  • 22 -6
    мавр 29 апреля 2020 в 18:24

    И что? Полное право имеют,что за шовинист писал статью? Пришло видимо время вернуться к своим истокам.неочем статья…

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  • 22 -6
    мавр 29 апреля 2020 в 18:29

    В СССР был стандарт в оформлении в свидетельстве о рождении.была общая страна,на первом месте было построение социализма независимо на тот момент на “ов” и “вич”,на второи план ФИО.с обретением независимости каждое государство имеет полное право издавать свои законы,не ущемляющие человека.исключение в оформлении же есть.в чем вопрос?

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