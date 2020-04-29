Ввести валютно-экономический и политический карантин
Суть доклада Глазьева, вызвавшего нервный срыв Набиуллиной, по сути, написавшей на него донос с требованием заткнуть академику рот, вовсе не в том, чтобы потребовать ограничить валютных спекулянтов и оградить рубль, сделав его суверенным. Эту мысль Глазьев высказывает давно, в ней нет ничего нового, и за это он уже получил от либералов всё, что мог получить. Суть доклада в другом.
Глазьев, оттолкнувшись от идеи карантина как средства защиты территории от биологического вируса, обосновал необходимость финансово-экономического карантина территории как средства защиты экономики (и политики) от вируса валютно-финансового. И это логично — настоящая политика целостна, и в ней нельзя допускать внутренней противоречивости.
Нельзя ввести карантин в стране и оставить возможности где-то его нарушать — вся работа будет насмарку, это ясно. Нельзя, понимая, что вирус используют в чужих политических целях, не закрыть от чужой политики свою территорию. Обеспечить у себя «приоритет национальных правил игры» — это не только «создать кризисно-устойчивое, то есть технологически и промышленно относительно самодостаточное пространство».
По сути, это создать иммунитет на своей территории против чужого господства, вирусом которого выступают валютные спекулянты, имеющие мощнейшую внутреннюю идеологическую и административно-политическую поддержку во власти и замкнутые на те самые центры распространения вируса, как медицинского, так и экономического.
Достичь этой цели означает ввести у себя валютно-экономический и политический карантин так же, как он введён в сфере медицины. То есть ЦБ почуял, что он попадает под санацию. Придут завтра люди, которые проведут в ЦБ финансовую дезинфекцию по примеру военных медиков в Италии. Так разговоры о суверенитете от общих слов переходят в реальную плоскость и наполняются конкретным содержанием.
Глазьев сделал самое страшное — он не только сформулировал видение цели, но и описал видение процесса (что надо сделать), и первые шаги, которые надо сделать, чтобы запустить весь процесс прямо сейчас. Он сфокусировал внимание тех, от кого это зависит, на мысли о том, что пора переходить к комплексной карантинной политике, и тот, кто опоздал, тот проиграл.
В ЦБ сидят не дураки. Они прекрасно поняли, по «ком звонит академический колокол». Доклад расценили как личную угрозу, на устранение которой должны быть брошены все иммунные силы либерального организма. Иначе сейчас начнут разрабатываться планы создания российского Госбанка и подчинения его правительству, и через год всё это обретёт необратимую силу. Эта революция будет посильнее выстрела Авроры в октябре 1917 года или речи Ельцина с танка в августе 1991-го.
Не осознавать необходимости целостной политики, проводя автаркию в медицине и оставляя глобальный Шенген в политике и финансах — это недопустимая глупость или непреодолимая слабость. И от того, и от другого надо избавляться.
Глазьев впервые в доме повешенного либерализма сказал вслух о верёвке, чем вызвал форменную истерику, не имевшую прежде аналогов. Это говорит о том, что кощеево яйцо либерального всевластия оказалось в руках тех, кто близок к тому, чтобы его разбить и сломать спрятанную там иглу. Идея, овладевшая критической массой населения, становится материальной силой. Вот что понимает ЦБ и вот почему нападает на Глазьева.
Карантин шагает по планете, призрак карантина бродит по Европе, и все силы старого мира ополчились против него, увидев в словах Глазьева Манифест этого карантина. «Партия карантина» уже на подходе, и она скоро выиграет на любых выборах.
Вакцина против этого вируса приведёт к смерти либерализма и его опорных институтов, одним из которых является российский ЦБ в его нынешнем виде. Его реакция — это реакция моллюска, в которого ткнули булавкой. Но, судя по всему, на этот раз булавочным уколом дело не ограничится.
Источник.
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…По сути, это создать иммунитет на своей территории против чужого господства, вирусом которого выступают валютные спекулянты, имеющие мощнейшую внутреннюю идеологическую и административно-политическую поддержку во власти и замкнутые на те самые центры распространения вируса, как медицинского, так и экономического….
Эвоно как.
Или автор идиот, или власть любит пилит сук на котором сидит.
Но власть все сидит, значит автор – идиот.
Вообще-то за такую статейку в СУД.
Автор сможет доказать нервный срыв Набиулиной?
Не сможет в лагеря.
Совсем уже ахренели.
” Приоритет национальных правил игры” – фраза классная, но не совсем точная и полная.
Чем же она классная?
Тем , что содержит слово , от которого Вы воротите свой нос.)
Ну так расшифруйте смысл.
Очень просто. Давно Вам это донёс. Повторю. В России должны править руские ( славяне). Вы против ?
Жор, снова дурачка включили и пытаетесь поиграть на национализме?)
Мы с Вами уже обсуждали это.
Итог Вам должен помниться.
Или привалы в памяти ситуационные?)
Я не играю. А Вы против национализма ?
Я против Ваших обыгрываний национальных вопросов.
От национализма до нацизма рукой подать – пример Украина.
Так что со своими идейками национальными рекомендую сходить в/на Украину – там явно “качается трон” под ставленником – того и гляди оранжевая революция с красными флагами грянет)
Кто то желает поссорить ЦБ и Правительство.
Очень хочет, раз задействовал такие фигуры, как Глазьев.
И этот кто то видимо в курсе того, что подразумевают под внутренней политикой Набиуллина и правительство Путина.
Судя по тому, как Набиуллина отзывала лицензии за валютные манипуляции и рискованную кредитную политику, расчет был на патовость реакции на идею.
Между тем, ЦБ все ближе к национализации, и Набиуллина во главе ЦБ.
Кому выгоден конфликт между ЦБ и Правительством на фоне будущей национализации?
Ты бредишь ))
Глазьев НИКТО как и Стариков и Сёмин ))
Просто ПИАР в котором ты активный участник.
Хочешь развала страны раз их пиаришь?
Хочу обратить внимание остальных.
Не нужно?
А почему?
ни кто не сделает.что говорит Глазьев..Путин не понимает в экономике и финансах ничего ноль.Потому его можно обманывать ,чем все и занимаются.но его и поставили.чтобы он охранял большой капитал и капитализм.Поэтому пыль вокруг Глазьева уляжется раньше .чем отменят карантин.Его уже отменят в мае..сами либералы и отменят)))А Путин сколько не говорил,ничего не сбивается.да его никто и не слушает.кроме населения
Конечно никто не будет слушать Глазьева и Лёню Голубкова.
Удивлён?
А Вы понимаете в экономике?)
Сегодня парад недалеких?)))
Карантин может вызвать массовый голод населения.
“Нужно понимать, что голод – это запланированное мероприятие определёнными тайными и открытыми силами. Начиная ещё с Римского клуба, Гейтс, Сорос, Ротшильды и особенно Рокфеллеры давно ставят вопрос о перенаселении земли. И закладывают в идеологию принцип сокращения численности населения. Методы самые разные – войны, эпидемии, вакцинация и так далее. И об этом открыто говорят люди, обладающие весомыми элементами мировой власти – те, кто сегодня задаёт мировой политический процесс и развитие человечества.”
Генерал Ивашов.
Ну так на Украине полным ходом идет.
А Вы все тут пишете о проплаченном)