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Установлен тип НЛО на видео Пентагона.

10:49. 29 апреля 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Пентагон подтвердил подлинность сделанных американскими военными записей, на которых запечатлены НЛО. Мы посмотрели эти видео вместе с экспертом, который высказал свою версию о неопознанных объектах.

Установлен тип НЛО на видео Пентагона
 

Снятые в 2004-м и 2015-м годах кадры попали в Сеть в результате «утечки». Достоверность видео Пентагон долгое время отказывался комментировать. И вот на днях департамент обороны США официально подтвердил подлинность архивных видеозаписей, запечатлевших неопознанные летающие объекты.

Видео снято во время учений армии США. Впервые о существовании странных видеозаписей стало известно зимой 2017 года. Американские издания, в том числе газета New York Times заявили, что вооруженные силы США неоднократно сталкивались с неопознанными летающими объектами во время учений в 2004-м и 2015-м годах.

На кадрах видны некие движущиеся блюдцеобразные и треугольные объекты. Они, якобы, находились в небе над зоной учений армии США. И вот, спустя три года, Департамент обороны выпустил официальное заявление, подтвердив подлинность кадров. В комментарии ведомства указывается: происхождение объектов, которые удалось запечатлеть во время учений, до сих пор не установлено.

Военный эксперт Алексей Леонков считает: в объектив видеокамер, скорее всего, попали некие американские разработки в области гиперзвукового оружия.

- Эти видео известны уже достаточно давно. Когда их опубликовали, в СМИ писали, что кадры были сделаны военными летчиками ВВС США, столкнувшимися с неизвестным объектом, который им не удалось догнать. Самое главное – не названо место съемки. Сторонники НЛО говорят, что эти кадры были сделаны в районе той самой «Зоны-51» - секретного объекта Пентагона, на котором якобы занимаются исследованием различных феноменов. 

Эта база включает в себя, в том числе, и военные авиабазы, на которых могли происходить испытания. Я считаю, что это, скорее всего, испытания каких-то гиперзвуковых комплексов вооружения, которые случайно попали в зону видимости американских летчиков.

Такие комплексы движутся быстрее американских истребителей, так что они действительно могли их не догнать. А летчики, которые не посвящены в детали секретных испытаний, могли принять их за некие НЛО. Кстати, по одной из программ в США разрабатывался гиперзвуковой самолет-разведчик.

Прототип такого самолета был создан компанией Lockheed Martin. Кстати, на одном из опубликованных видео можно различить некий объект треугольной формы – это как раз похоже на то, что испытывал Lockheed Martin. Примечательно, что примерно после этой утечки компания перестала публиковать данные о ходе разработки этого самолета, - заявил Алексей Леонков.

По мнению эксперта, в Пентагоне регулярно допускают утечки подобной информации, а иногда специально подтверждают подлинность опубликованных данных.

Главная цель такого рода публикаций, как отмечает специалист – это создание информационного шума вокруг тематики НЛО.

- Пентагон периодически сознательно публикует такого рода кадры для обывателей. Есть модный термин «хайп» - так вот, чтобы хайпануть и отвлечь внимание от коронавируса, идет вброс разного рода «сенсаций», вплоть до сведений о инопланетянах. Кстати, уже озвучена кем-то теория об инопланетном происхождении коронавируса. И ее сторонники сейчас с удовольствием схватятся за новые факты.

В свое время за счет такой же информационной шумихи привлекалось внимание к программе американских самолетов-невидимок. Народ сходил с ума и следил за небом, а потом Голливуд снимал по мотивам этих историй фильмы и зарабатывал миллионы. Так что это достаточно известная практика, - резюмировал эксперт.

 

 

P.S.

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Источник: https://www.mk.ru/politics/2020/04/28/ustanovlen-tip-nlo-na-video-pentagona.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7769 6097
    Айва 29 апреля 2020 в 11:33

    Махусенькиая штучка, как блоха на окуляре. Ничего не разглядеть. Пентагон не мог снять нормальное видео на таком бюджете. Воруют…

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