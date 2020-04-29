Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2020
- 18:33 Уничтожен боевик 93-й бригады ВСУ (ФОТО).
- 17:47 Перестрелка между боевиками 59-й бригады ВСУ (ВИДЕО).
- 16:48 Карта обстрелов территории ЛНР 29 апреля 2020 года.
- 03:00 На Донбассе исчезла группа карателей.
Уничтожен боевик 93-й бригады ВСУ (ФОТО)
На Донбассе уничтожен боевик 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Алексей Лисин.
Об этом рассказали сегодня представители подразделения.
«Этот день, к сожалению, мы вынуждены начать с тяжелых новостей… Наш боец погиб на севере во время обстрела — солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей был на боевом посту, его жизнь оборвали обломки вражеского снаряда».
Сообщается, что боевик присоединился к бригаде в прошлом году, когда она стояла на Авдеевском направлении. Сам Лисин 1990 года рождения, и в импровизированном некрологе его подельники назвали его «ровесником государства, за которое он погиб».
«У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида и любимая девушка Лиля, на которой он планировал жениться», — рассказали в бригаде и пообещали отомстить.
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Перестрелка между боевиками 59-й бригады ВСУ (ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
Враг продолжает выполнение мероприятий, направленных на лживое обвинение Народной милиции в открытии огня по подконтрольной Украине территории.
Утром, с 11 до 12 часов, на горловском направлении в районе н. п. Травневое нашими наблюдателями зафиксирована активная перестрелка между позициями 59-й бригады ВФУ, а также были слышны разрывы крупных боеприпасов.
Над позициями ВФУ замечена работа БЛА.
По имеющимся у нас данным, сегодня утром в зону ответственности бригады прибыли две съемочные группы украинских телеканалов ICTV и «5 канал» в сопровождении представителей 72-го Центра информационно-психологических операций, а также пресс-службы.
Мы не исключаем, что в сегодня на позициях 59-й бригады прошел постановочный обстрел, который зафиксирован камерами журналистов для подготовки видеорепортажей украинских пропагандистов в целях героизации их действий в зоне «ООС».
Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт этих театральных постановок, которые, помимо лживого обвинения Народной милиции, могут спровоцировать обострение на линии соприкосновения.
После окончания работы журналистов, пьяные украинские боевики решили развлечь себя стрельбой по бутылкам от выпитого алкоголя, которые передали им журналисты.
Важно отметить, что созданная система видеонаблюдения позволяет наблюдать за противником.
Просим обратить внимание, что несмотря на абсолютную возможность уничтожения врага, находящегося в прямой видимости, подразделения Народной милиции строго соблюдают действующее перемирия и огонь не открывают.
В подтверждение сказанного представляем вам видеозапись происходившего сегодня на позициях 59-й бригады.
Р.S. Сегодняшняя работа двух из девятнадцати украинских телеканалов наглядно демонстрирует ожидаемый результат. Остаётся только догадываться, сколько ещё будет выпито алкоголя и совершено обстрелов нашей территории.
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Карта обстрелов территории ЛНР 29 апреля 2020 года
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На Донбассе исчезла группа карателей
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.
Так, в зоне ответственности 93 омбр ВСУ вблизи н.п. Орехово украинские боевики разместили одну БМП и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также вблизи н.п. Горское отмечено размещение одной 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б».
Согласно данным нашего источника, мирные жители н.п. Орехово, недовольные размещением радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, обратились к командиру 93 бригады с просьбой из населенного пункта, по причине резкого ухудшения здоровья с момента размещения станции вблизи их жилых домов.
В зоне ответственности 59 бригады ВСУ вблизи н.п. Троицкое нашей разведкой обнаружены две боевые бронированные машины. В зоне ответственности 30 омбр ВСУ вблизи н.п. Золотое отмечено размещение двух бронированных машин и двух БТР-70.
Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.
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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 59-й бригады с целью подавления каналов навигации БЛА Миссии в районе н.п. Троицкое.
Беспилотный летательный аппарат миссии вынужден был прекратить полет.
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По данным наших источников из штаба «ООС», показные занятия с медицинским персоналом частей и соединений «ООС», которые должны были пройти с 27 по 30 апреля на базе 57-й бригады, были сорваны.
В результате разбирательства, организованного лично командующим «ООС» Кравченко, было установлено, что 70% медицинских работников соединений ОТГ «Север» саботировали убытие в 57 бригаду.
Так, медицинские работники 93 и 59 бригад ВСУ отказались участвовать в показных занятиях в связи с угрозой заражения коронавирусом, так как 57 бригада, на базе которой планировалось провести занятия, лидирует по количеству инфицированных Covid-19. На данный момент в соединении выявлено девяносто восемь инфицированных военнослужащих.
Однако нашлись и те военнослужащие, которые с радостью восприняли убытие на занятия.
Так, по данным наших источников, шесть военнослужащих 30 бригады ВСУ были отправлены на занятия в 57 бригаду. Несмотря на то, что занятия так и не состоялись, военнослужащие до сих пор не прибыли. Командир бригады Гараз пытается своими силами разыскать подчинённых, незаконно отсутствующих на службе, скрывая при этом информацию от доклада командующему ОТГ «Север».
Также на занятия убыли восемь медицинских работников 25 бригады, но эти «отличники медицинской подготовки», в отличие от своих коллег из 30 бригады, не стали обременять командование бригады долгими поисками. Узнав о срыве занятий, медицинские работники остались праздно проводить время в н .п. Счастье, где и были задержаны нарядом полиции в состоянии алкогольного опьянения.
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В зоне карательной операции продолжается ухудшение эпидемиологической обстановки. Командование «ООС» пытается скрыть от широкой общественности масштабы распространения коронавирусной инфекции в соединениях ВСУ, а также антигуманные условия содержания инфицированных военнослужащих.
За последнюю неделю волонтёрами, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным боевикам ВСУ, в социальных сетях было опубликовано более сорока сообщений о нечеловеческих условиях содержания военнослужащих в так называемых «изоляторах» и «зонах обсервации», в которых нет отопления, воды и электричества, а также необходимого количества койко-мест для размещения больных, в связи с чем инфицированные военнослужащие вынуждены спать в спальных мешках на полу.
Во избежание утечки информации об истинном положении дел, способной дискредитировать подразделения ВСУ, командующий «ООС» Кравченко запретил волонтёрам использовать мобильные телефоны, планшеты и другие устройства с выходом в интернет во время пребывания в зоне «ООС».
По сообщениям волонтёров, в изоляторах, расположенных в зоне ответственности 25 бригады ВСУ, был проведён обыск, в ходе которого все устройства с выходом в интернет были конфискованы.
Нам поступает информация, что обеспокоенные отсутствием связи родственники обратились с жалобой в приемную МО Украины на нарушение конституционных прав их родных.
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Информация о небоевых потерях противника в зоне карательной операции находит свое подтверждение.
Так, по данным наших источников, в ночь с 27 на 28 апреля между двумя военнослужащими 1 механизированного батальона 93 бригады произошёл конфликт, в результате которого старшина Андреев получил огнестрельное ранение ноги.
По данному факту в подразделении проводится разбирательство, в ходе которого установлены подробности произошедшего.
Со слов Андреева, он осуществлял обход сторожевых постов. В 00.30 услышал звуки борьбы и увидел двух солдат своего подразделения — старшего солдата Лукьянченко и рядового Сергиенко.
Андреев попытался утихомирить военнослужащих, но рядовой Сергиенко схватил автомат и выстрелил в направлении сослуживцев, после чего скрылся с оружием.
Медицинский осмотр старшего солдата Лукьянченко показал, что военнослужащий находился под действием наркотического вещества, предположительно амфитамина.
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Служба государственной безопасности Украины продолжает использовать обострение эпидемиологической обстановки в своих интересах, с целью установления тотального контроля над гражданами Украины.
Так, сотрудникам СБУ было разработано приложение «Сиди дома», в котором встроена функция, позволяющая дистанционно получать информацию о владельце гаджета, на который установлена данная программа, контролировать его разговоры и переписку в мессенджерах, отслеживать его местоположение.
При этом установка этого приложения происходит автоматически, без подтверждения самого пользователя, в момент подключения к WI-FI сети или доступу в интернет на участке перехода через границу.
В связи с непрекращающимся экономическим кризисом на Украине количество украинских граждан, которые уезжали на заработки в страны Евросоюза с целью избавиться от нужды и прокормить свои семьи, неуклонно росло в последние годы.
Из-за распространения коронавируса в Европе и потери заработков эти люди массово начали возвращаться домой. Данная категория граждан вызывает особый интерес украинских спецслужб, и теперь каждый шаг бывших «заробитчан» будет отслеживаться СБУ.
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