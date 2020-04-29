Собянин подписал указ о приостановке дистанционного обучения в Москве с 1 по 11 мая

Московские школьники будут освобождены от дистанционного обучения с 1 по 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно постановлению, обучение с применением дистанционных образовательных технологий будет приостановлено с 1 по 11 мая включительно, передает РИА Новости.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, с 21 марта в столице действует запрет на посещение учебных заведений. Всех учащихся перевели на дистанционную форму обучения.

Кроме того, в столице также приостановили работу кружков и секций программы “Московское долголетие”, библиотек и культурно-досуговых центров. Работа столичных детских школьных лагерей “Московская смена” возобновится не ранее 1 августа текущего года.

Argumenti.ru сообщают, что губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал указ о приостановке дистанционного обучения учащихся с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.