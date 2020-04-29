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Смотрины северокорейского клона АК-74

22:58. 29 апреля 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Ким Ир Сен и Ким Чен Ир осматривают северо-корейскую модификацию автомата Калашникова "тип 88", который являл собой добротный клон АК-74.
Рядом на столе можно увидеть М-16, с которой сравнивался северо-корейский клон АК.
Также можно обратить внимание на чрезмерно увешанных орденами генералов. При Ким Чен Ыне генералы одеваются скромнее.

















Ну а клоны АК северные корейцы пилили еще с 60х годов. Сначала был "тип 68", потом "тип 88", затем "тип 98", потом "тип 98-1"
Про стрелковое оружие армии КНДР можно почитать например вот здесь https://topwar.ru/60434-koreyskaya-narodnaya-armiya-strelkovoe-i-tyazheloe-pehotnoe-vooruzhenie-chast-1.html

По наводке Plutonium General

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5829666.html

Метки: история, ким ир сен, ким чен ир, кндр, северная корея, стрелковое оружие, фотографии

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