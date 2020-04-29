Штрафы за ругань в камментах

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

Вниманию энергичных комментаторов любящих полемизировать друг с другом с использованием ненормативной лексики и оскорблений. Готовится закон, согласно которому за оскорбления в камментах можно получить штаф в 10 тыс. рублей. https://tass.ru/politika/8356831?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share – цинкВ общем, будьте вежливы, корректны, культурны, уважайте своих оппонентов…Хотя кого я обманываю.Остаются вопросы к правоприменению, в случае, если оскорбления исходят от анонимных аккаунтов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5828412.html