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Штрафы за ругань в камментах

13:33. 29 апреля 2020 73 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Вниманию энергичных комментаторов любящих полемизировать друг с другом с использованием ненормативной лексики и оскорблений. Готовится закон, согласно которому за оскорбления в камментах можно получить штаф в 10 тыс. рублей.

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц – с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно инициативе, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным. "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200 тыс. до 700 тыс. рублей", – гласит предлагаемая редакция части 2 статьи 5.61 КоАП ("Оскорбление"). При этом минимальная сумма взыскания с организаций также повышается вдвое – с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Сейчас обычное оскорбление влечет штраф для граждан в размере 1-3 тыс. рублей, для юридических лиц – 50-100 тыс. рублей. Однако тем же законопроектом предлагается ужесточить наказание за обычное оскорбление до 3-5 тыс. рублей для граждан и до 100-200 тыс. рублей для юрлиц.

Помимо этого, законопроектом вводятся новые части 4 и 5, устанавливающие ответственность за оскорбление (в том числе совершенное повторно) лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий. При первом нарушении размер штрафа для чиновника составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Для указанной категории лиц предлагается в числе мер наказания также установить дисквалификацию. Ее срок составит до года при первом нарушении, до двух лет – при повторном.

Как пояснил ТАСС автор законопроекта, сейчас оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления. "Квалифицирующих признаков здесь нет. Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть два не действует, – отметил он. – Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет – это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет – это максимальная публичность".

https://tass.ru/politika/8356831?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share – цинк

В общем, будьте вежливы, корректны, культурны, уважайте своих оппонентов…
Хотя кого я обманываю.

Остаются вопросы к правоприменению, в случае, если оскорбления исходят от анонимных аккаунтов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5828412.html

Метки: Интернет, право, социальные сети, юмор

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7810 6138
    Айва 29 апреля 2020 в 15:14

    Ещё бы надо чётче разработать критерии оскорбления, что именно считать таковым. Из практики фланирования на ЯП вижу, что иногда люди обижаются там, где их оскорблять и не думали. Но самое смешное, если оскорбляемый не замечает и не понимает, что его оскорбили… Нужно в законе прописать однозначно и понятно, что такое оскорбление.

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    4
  • 4020 2820
    чужой 29 апреля 2020 в 15:58

    Оскорбление – это когда оскорбляемый заметил и понял, что его оскорбляют.
    - Гражданин, с вас штраф три рубля за то что вы бабушку послали на.
    и не важно что она обрадовалась.
    - у вас сдача с десятки будет ?
    - нет
    - Тогда я эту бабушку еще два раза на и на рубль сука она.

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