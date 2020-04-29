Падение цены на нефть: Кто виноват и что будет дальше

Нефтяной рынок в 2020 году серьезно лихорадит. А после того, как цена на «черное золото» американской марки WTI упала ниже нуля, сразу же появилось множество экспертов в нефтяной сфере, которые констатировали поражение России в затеянном Саудовской Аравии противостоянии. Однако политолог Николай Стариков уверен, что все далеко не так плачевно, как многим кажется, а история со скачущими ценами движется к своему закономерному концу.

«Саудовская Аравия выдвинула России фактически ультиматум: Россия должна была сократить 300 тысяч баррелей нефти в день. Сегодня Россия согласилась сократить свое производство на 2,3 млн баррелей нефти в день. Из этого господа оппозиционеры и украинские блогеры делают вывод, что Россия потерпела колоссальное поражение на нефтяном рынке», — говорит Стариков.

Однако ситуация, отмечает политолог, выглядит несколько иначе. В первую очередь, он напомнил, что спровоцировали падение цен на нефть именно действия руководство Саудовской Аравии. Ведь именно они начали резко снижать стоимость «черного золота».

При этом позиция России по поводу сокращения объемов производства, говорит Стариков, объяснялась в первую очередь опасением потери рынков: «Если Россия сокращает свое производство, её место на рынке нефти в мире занимают Соединенные Штаты со своей сланцевой нефтью. Таким образом ты можешь сокращать дальше, но ты не приводишь к общему сокращению нефти в мире».

А отказ России идти по предложенному пути запустил целую цепочку событий, заставившую все стороны нефтяного бизнеса в мире искать компромисс. То есть это привело к серьезным проблемам в нефтяной сфере в США, США надавили на Саудовскую Аравию с призывом прекратить беспредел, и в конечном итоге всем пришлось сесть за стол переговоров.

«Сегодня совершенно очевидно, что те объемы сокращения нефти, о которых речь шла в начале марта, не решили бы проблемы. То есть Россия могла бы согласиться, сократить на 300 тысяч баррелей свою добычу, но цена на нефть все равно бы снижалась и падала. При этом Соединенные Штаты Америки, Мексика, Канада, Норвегия не имели бы никаких обязательств для сокращения своего объема нефти», — говорит Стариков.

«Иными словами, из-за того маневра, который сделала Россия, Саудовская Аравия сделала так больно всему нефтяному рынку (в том числе и себе), что те, кто не участвовал в первой сделке ОПЕК+, пришли и вынуждены были сесть за стол переговоров. Да, у США, формально, нет никаких подписанных обязательств о сокращении объема. Но когда цена на североамериканскую нефть уходит в глубокий минус, сокращение этого самого объема в США происходит в любом случае», — подводит итог политолог.

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Источник: https://nstarikov.ru/padenie-ceny-na-neft-kto-vinovat-i-chto-budet-dalshe-115095