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Один триллион кадров в секунду.

13:03. 29 апреля 2020 181 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/X2ZqHo4kvYI

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4627 3827
    Женечка 29 апреля 2020 в 13:34

    Во-первых, “Мы построили виртуальную камеру замедленного действия, где можно видеть фотоны или частицы света, движущиеся в пространстве”, – пояснил Рамеш Раскар, доцент MIT Media Lab.” То есть видео построено на основе составленных последовательных снимков.
    Во-вторых, нет носителей с такими скоростями, которые смогли бы записать триллион кадров в секунду. 500 мб/сек, по-моему, нынешний предел.

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